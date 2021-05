Xử phạt 15 triệu đồng và đóng kênh YouTube Timmy TV

Dân trí Sở Thông tin và Truyền thông TPHCM xử phạt chủ thể thiết lập và cung cấp kênh YouTube Timmy TV 15 triệu đồng và yêu cầu đóng kênh trước ngày 28/5.

Chiều 27/5, Chánh thanh tra Sở Thông tin và Truyền thông TPHCM Nguyễn Đức Thọ đã ký quyết định xử phạt vi phạm hành chính với chủ thể thiết lập và cung cấp kênh Timmy TV.

Theo quyết định này, chủ thể kênh Timmy TV bị phạt 15 triệu đồng do các hành vi: Cung cấp thông tin trên môi trường mạng, gây ảnh hưởng đến sự phát hiện lành mạnh của trẻ em; thông tin có nội dung mê tín, dị đoan và nội dung kinh dị, rùng rợn.

Đồng thời, quyết định cũng yêu cầu đơn vị chủ quản đóng kênh YouTube Timmy TV trước ngày 28/5.

Kênh YouTube Timmy TV phải đóng cửa vì đăng tải nội dung mê tín, rùng rợn.

Trước đó, trao đổi với phóng viên Dân trí, ông Hoàng Minh Tiến, Phó Cục trưởng Cục An toàn thông tin (Bộ Thông tin và Truyền thông) cho biết, sáng 20/5, Cục đã trao đổi với Sở Thông tin và Truyền thông TPHCM đề nghị mời công ty chủ quản của kênh Timmy TV lên làm việc, tổng hợp tất cả những video, clip không phù hợp với trẻ em của kênh này để chuyển cho YouTube xử lý.

Tùy vào kết quả làm việc, thái độ hợp tác của đại diện kênh này mà Cục An toàn thông tin và Sở Thông tin và Truyền thông TPHCM sẽ có mức độ xử lý khác nhau, có thể yêu cầu xóa kênh nếu chủ kênh này không hợp tác tốt.

Kênh Timmy TV từng bị nhiều bậc phụ huynh phản ứng dữ dội, phản ánh đây là kênh YouTube trẻ em độc hại. Hình ảnh xuất hiện trong clip dù chỉ là những nhân vật hoạt hình trong một trò chơi nhưng kênh YouTube này lại có những tựa đề và câu chuyện kể vô cùng rùng rợn.

Cụ thể, chỉ cần gõ tên kênh, hàng trăm video hiện ra với những tựa đề nghe xong cũng khiến người lớn nổi gai ốc như: "Em trai giết anh ruột", "Cô dâu bị hồn ma nhập xác sống", "Mẹ con chết oan"...

Nhận được phản ánh từ dư luận, Cục Trẻ em (Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội) đã đề nghị cơ quan chức năng kiểm tra, gỡ, xóa bỏ kênh.

"Hiện nay, trên mạng xã hội (YouTube, Facebook…) đang xuất hiện kênh Timmy TV với những video, clip có nội dung, hình ảnh độc hại, mê tín, kinh dị, rùng rợn… không phù hợp với trẻ em, ảnh hưởng đến sự phát triển lành mạnh của trẻ em.

Cục Trẻ em đề nghị Cục An toàn thông tin, Cục An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao kiểm tra và có biện pháp ngăn chặn, gỡ, xóa kênh và xử lý theo quy định để bảo vệ trẻ em trên không gian mạng", Cục Trẻ em nêu rõ trong công văn gửi Cục An toàn thông tin (Bộ Thông tin và truyền thông), Cục An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (Bộ Công an) ngày 17/5.

Nguyễn Hằng