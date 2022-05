Xem người giàu mua tranh, để thấy "người giàu đang giàu lên khủng khiếp"

Bức "Femme nue couchée" (Người phụ nữ nằm khỏa thân) do Picasso thực hiện hồi năm 1932 vừa được đem ra bán đấu giá trong tháng này tại New York (Mỹ) và đạt mức giá 67,5 triệu USD (Ảnh: The Guardian).