Vụ Elon Musk mua Twitter: "Không còn gì tốt hơn để làm với 44 tỷ USD?"

Mới đây, CEO của Tesla và SpaceX đã khiến cả thế giới xôn xao với thương vụ mua lại Twitter với giá 44 tỷ USD, nền tảng mà ông tin rằng sẽ là tương lai của xã hội dân chủ.

Twitter ra mắt vào năm 2006 và là một nền tảng xã hội nổi tiếng trên thế giới. Twitter được cho là nơi lan truyền tin tức cũng như châm ngòi cho nhiều cuộc tranh luận xuyên quốc gia. Nền tảng này tăng cường kiểm duyệt nội dung và khóa các tài khoản có hành vi quấy rối hoặc lan truyền thông tin sai lệch. Tuy nhiên, điều này không cùng suy nghĩ với Elon Musk.

Tỷ phú Elon Musk (Ảnh: Getty Images).

Ông cũng là người lãnh đạo, vạch ra những hướng đi cho nhiều doanh nghiệp để thay đổi tương lai của thế giới. Elon Musk sở hữu khối tài sản lên tới 257 tỷ USD và đầy những ý tưởng, tham vọng táo bạo.

Tháng 12/2021, nhiều người đã lên tiếng phản đối khi tạp chí Time vinh danh Elon Musk là "Nhân vật của năm". Bất chấp nhiều lần đánh giá là "điên rồ", "ngông cuồng", Elon Musk đã đạt được những thành tích đáng kể. Ông đã tạo được sức ảnh hưởng toàn cầu tới nhiều ngành công nghiệp lớn như du hành vũ trụ, xe tự lái, vận tải điện, trí tuệ nhân tạo và truyền thông xã hội.

Theo Fox News, việc Twitter được sang tên chủ mới cho Elon Musk với giá 44 tỷ USD khiến Hollywood chia thành nhiều luồng quan điểm trái chiều. Nền tảng này có khả năng mất lượng lớn người dùng là ngôi sao sau tuyên bố của tỷ phú Elon Musk: "Điều rất quan trọng là phải có một nền tảng toàn diện cho quyền tự do ngôn luận".

Nữ diễn viên Jameela Jamil (Ảnh: News).

Trong đó, nữ diễn viên Jameela Jamil xác nhận ngừng sử dụng mạng xã hội Twitter sau khi vụ chuyển giao hoàn tất, tức khoảng sáu tháng tới. Jameela Jamil đã không ngần ngại phát biểu: "Đây là dòng tweet cuối cùng của tôi".

Nữ diễn viên giải thích lý do nói không với Twitter thời điểm hiện tại: "Tôi sợ thương vụ cho tự do ngôn luận sẽ biến nền tảng này đạt đến hình thái cuối cùng của nó, nơi tràn ngập sự thù địch, tin đồn nhảm và kỳ thị phụ nữ".

Jameela Jamil, sinh năm 1986, là người dẫn chương trình nữ đầu tiên của chương trình BBC Radio 1 chart (Anh). Năm 2016, cô chuyển đến Mỹ và tham gia nhiều phim truyền hình như The Good Place, Star Trek: Prodigy, She-Hulk... Cô được biết đến với những phát ngôn thẳng thắn về vấn đề sức khỏe, hình ảnh cơ thể và nạn quấy rối trên mạng.

Tài tử Rob Reiner cũng bày tỏ quan điểm về việc sử dụng Twitter: "Câu hỏi dành cho chúng ta chính là: "Liệu Elon Musk có cho phép tội phạm dùng nền tảng này và phát tán thông tin sai lệch hay không?". Và nếu đây là sự thật, chúng ta phải làm sao để chống lại?".

Nam diễn viên George Takei cũng cho rằng: "Cuộc chiến chống thông tin giả và cực đoan cần những chiến binh cứng rắn. Tôi hy vọng các bạn ở lại bên tôi".

Nam diễn viên Lưu Tư Mộ (Ảnh: Marvel).

Trong khi đó, Lưu Tư Mộ - ngôi sao của "bom tấn" Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings thì đặt câu hỏi: "Không còn gì tốt hơn để làm với 44 tỷ USD sao?".

Ngôi sao truyền hình Mick Foley thừa nhận không thoải mái với hướng phát triển của Twitter trong tay Elon Musk. Cây viết Shaun King, người nổi tiếng về các hoạt động phong trào Black Lives Matter đã xóa trang cá nhân có hàng trăm nghìn lượt theo dõi để kêu gọi tẩy chay Twitter. Anh cho rằng Elon Musk là người theo chủ nghĩa dân tộc da trắng và thường xuyên miệt thị người khác.

Cây viết nổi tiếng trên mạng xã hội Amy Siskind giải thích, tỷ phú Elon Musk có tâm lý bất ổn, thường xuyên hành động mất kiểm soát nên kêu gọi hơn 330.000 người theo dõi trên Twitter của cô chuyển qua cập nhật các bài viết mới trên Facebook.

Đáp trả làn sóng tẩy chay, tỷ phú Elon Musk viết trên trang cá nhân hôm 26/4: "Tôi hy vọng những nhà phê bình khó tính nhất sẽ ở lại với nền tảng này, bởi vì điều đó là ý nghĩa cơ bản của tự do ngôn luận".

Bên cạnh những ý kiến phản đối, hoài nghi với sự điều hành của Elon Musk, một số nghệ sĩ lại ủng hộ anh. Ice Cube - giám đốc âm nhạc nổi tiếng đồng thời là cựu quản lý của Justin Bieber, Scooter Braun, đã thả biểu tượng cảm xúc vẫy tay và viết: "Xin chào Elon Musk".