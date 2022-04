Vở nhạc kịch về hình tượng Bác Hồ chính thức được công diễn

Tối qua (24/4), lễ kỷ niệm 40 năm ngày thành lập Nhà hát Công an Nhân dân (CAND) (27/4/1982-27/4/2022) và đón nhận Huân chương Lao động hạng Nhì đã được Cục Công tác Đảng và Công tác Chính trị, Bộ Công an tổ chức tại Nhà hát Lớn Hà Nội.

Đại tướng Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an đến dự và thừa ủy quyền Chủ tịch nước trao tặng Huân chương Lao động hạng Nhì cho Nhà hát CAND.

Đại tướng Tô Lâm thừa ủy quyền Chủ tịch nước trao tặng Huân chương Lao động hạng Nhì cho Nhà hát CAND (Ảnh: Ban Tổ chức).

Đến dự buổi lễ còn có Thượng tướng Lương Tam Quang, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an; PGS.TS Tạ Quang Đông, Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch (VH,TT&DL); PGS.TS Đỗ Hồng Quân, Chủ tịch Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật Việt Nam, các lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Bộ Công an, đông đảo văn nghệ sĩ, cán bộ chiến sĩ,…

Phát biểu tại buổi lễ, Thượng tướng Lương Tam Quang, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an đã biểu dương và chúc mừng những thành tích, kết quả đã đạt được của các thế hệ cán bộ chiến sĩ, nghệ sĩ, diễn viên Nhà hát CAND trong thời gian qua.

Thượng tướng Lương Tam Quang, Thứ trưởng Bộ Công an phát biểu (Ảnh: Ban Tổ chức).

Tại buổi lễ, Thứ trưởng Bộ VH,TT&DL Tạ Quang Đông đã thay mặt lãnh đạo Bộ VH,TT&DL chúc mừng những thành tích, kết quả đã đạt được của Nhà hát CAND.

Thứ trưởng Tạ Quang Đông nhấn mạnh, Nhà hát CAND không chỉ là thiết chế văn hóa của lực lượng CAND mà còn là thiết chế văn hóa có vị trí, vai trò quan trọng trong hệ thống các thiết chế văn hóa của đất nước. Trải qua 40 năm xây dựng và trưởng thành, Nhà hát CAND đã nỗ lực phấn đấu, vượt qua mọi khó khăn, thử thách để gặt hái được những kết quả, thành tích nổi bật, riêng biệt và rất đáng trân trọng.

Thứ trưởng Bộ VH,TT&DL Tạ Quang Đông phát biểu chúc mừng Nhà hát (Ảnh: Ban Tổ chức).

Ngay sau buổi lễ, các đại biểu và khán giả đã có dịp thưởng thức tác phẩm "Người cầm lái" - vở nhạc kịch đầu tiên của Nhà hát CAND. Tác phẩm khai thác đậm nét hình tượng Bác Hồ với lực lượng CAND, đặc biệt là lực lượng điệp báo trong kháng chiến.

Được thể hiện ở hình thức giao hưởng, đại hợp xướng của nghệ thuật hàn lâm, vở nhạc kịch có sự tham gia của gần 200 nghệ sĩ thuộc các lĩnh vực ca, múa, nhạc...

Trước đó, Thượng tá, NSND Nguyễn Thị Thúy Hiền, Giám đốc Nhà hát CAND cho biết, nhạc kịch "Người cầm lái" do Cục Công tác Đảng và Công tác Chính trị, Bộ Công an chỉ đạo, Nhà hát Công an Nhân dân tổ chức thực hiện. Cố vấn nghiệp vụ Công an Nhân dân: Trung tướng Nguyễn Ngọc Toàn, Thiếu tướng, NSND Nguyễn Công Bảy.

Cố vấn nghệ thuật: PGS.TS, Thứ trưởng Bộ VH,TT&DL Tạ Quang Đông. Cố vấn âm nhạc: nhạc sĩ Đỗ Hồng Quân - Chủ tịch Liên hiệp các Hội Văn học Nghệ thuật Việt Nam.

Một cảnh trong vở nhạc kịch "Người cầm lái" (Ảnh: Ban Tổ chức).

NSƯT Thanh Tâm - người đảm nhận vai bà Hoàng Thị Loan chia sẻ với PV Dân trí: "Đây là một vở nhạc kịch vô cùng đặc biệt mà lần nào tập, đến phân cảnh đóng chung với bé Song Tùng tôi cũng khóc vì quá nhiều cảm xúc".

NSƯT Thanh Tâm cũng tiết lộ chi tiết thú vị, đó là sau một thời gian gắn bó với vở kịch, giờ đây, các nghệ sĩ tham gia, hầu như ai cũng nói được tiếng Nghệ An.

Những hình ảnh ấn tượng về vở nhạc kịch (Ảnh: Ban Tổ chức).

Vở nhạc kịch được thể hiện ở hình thức giao hưởng, đại hợp xướng của nghệ thuật hàn lâm (Ảnh: Ban Tổ chức).