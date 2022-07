Vợ chồng siêu mẫu Gisele Bundchen: "Quá giàu có, việc dạy con rất khó"

Tom Brady và Gisele Bundchen đã gắn bó trong hôn nhân từ năm 2009 (Ảnh: New York Post).

Trong một cuộc phỏng vấn mới đây, cầu thủ bóng bầu dục nổi tiếng người Mỹ - Tom Brady chia sẻ rằng việc nuôi dạy con trong sự giàu có là một thách thức rất lớn đối với vợ chồng anh: "Chúng tôi có người giúp chúng tôi lau dọn nhà cửa, người giúp chuẩn bị các bữa ăn, người lái xe cho chúng tôi nếu chúng tôi không muốn tự lái...

Khi chúng tôi đi tới một nơi nào đó, sẽ luôn có người hỗ trợ chúng tôi mọi việc. Đó chính là thực tế cuộc sống của gia đình tôi, của những đứa con tôi, đó là một điều rất khó trong việc nuôi dạy con cái. Thực tế cuộc sống khắc nghiệt không diễn ra như thế, đó không phải thực tế cuộc sống của phần đông mọi người, nhưng chúng tôi có thể làm được gì với thực tế ấy?".

Cầu thủ bóng bầu dục Tom Brady (44 tuổi) có khối tài sản vào khoảng 250 triệu USD (tương đương hơn 5.860 tỷ đồng). Gisele Bundchen (41 tuổi) là siêu mẫu quốc tế nổi tiếng, cô từng có nhiều năm đứng đầu danh sách những siêu mẫu kiếm tiền giỏi nhất thế giới, cô có khối tài sản vào khoảng 400 triệu USD (tương đương hơn 9.380 tỷ đồng).

Cặp đôi đã gắn bó trong hôn nhân từ năm 2009 và hiện đã có 2 người con chung, gồm con trai Benjamin (12 tuổi) và con gái Vivian (9 tuổi). Tom Brady có một người con trai riêng tên John (14 tuổi) với một người bạn gái cũ. Hiện tại, vợ chồng anh cùng chia sẻ trách nhiệm nuôi dưỡng cậu bé John cùng với mẹ ruột của cậu.

Gia đình của Tom Brady và Gisele Bundchen (Ảnh: New York Post).

Tom Brady cho biết anh và vợ - siêu mẫu Gisele Bundchen luôn cố gắng giúp các con hiểu được thế nào là thực tế cuộc sống "đời thường", họ tạo ra những trải nghiệm "bình thường" cho các con, dù vậy, sau cùng, Tom Brady thừa nhận rằng các con của anh vẫn có "những trải nghiệm mà phần đông trẻ nhỏ không bao giờ có".

Tom Brady cho biết rằng anh và vợ đều từng trải qua tuổi thơ và những năm tháng trưởng thành có nhiều khó khăn về vật chất, nên họ rất thấu hiểu thực tế cuộc sống là như thế nào, và họ cũng rất biết trân trọng những điều mà mình đang có trong cuộc sống hiện tại.

Tom Brady hy vọng rằng các con của anh hiểu được những xa hoa mà các con đang được hưởng thụ chỉ là những biệt đãi đến từ sự nghiệp thành công của cha mẹ, và những biệt đãi ấy chỉ có tính nhất thời mà thôi.

Để có được khối tài sản lớn và một cuộc sống đẳng cấp như hiện tại, cả Tom Brady và Gisele Bundchen đều đã phải nỗ lực rất nhiều trong sự nghiệp mà mình theo đuổi. Trong năm nay, Bundchen đã chia sẻ về trải nghiệm gây ám ảnh đối với cô năm 18 tuổi, khi cô phải trình diễn catwalk ngực trần...

Gisele Bundchen vừa catwalk vừa khóc vì tủi hổ năm 18 tuổi

Hồi tháng 5 năm nay, người mẫu nổi tiếng người Brazil - Gisele Bundchen đã chia sẻ về nỗi ám ảnh xung quanh một sự việc xảy ra với cô năm cô 18 tuổi. Đó là năm 1998, Bundchen tham gia một show trình diễn của nhà mốt nổi tiếng tại Anh - Alexander McQueen, cô bị yêu cầu xuất hiện ngực trần hai lần trong show diễn.

Show diễn hôm đó có sử dụng hiệu ứng cơn mưa, nên nước mưa đã hòa lẫn nước mắt và không ai biết Bundchen vừa trình diễn vừa khóc (Ảnh: New York Post).

Khi được biết yêu cầu dành cho mình, Bundchen đã bật khóc. Một nữ chuyên gia trang điểm thấy quá tội nghiệp cho cô gái trẻ mới vào nghề nên đã can thiệp và đề nghị được vẽ màu lên ngực Bundchen để cô cảm thấy bớt ngại ngùng khi trình diễn.

Show diễn hôm đó có sử dụng hiệu ứng cơn mưa, nên nước mưa đã hòa lẫn nước mắt và không ai biết Bundchen vừa trình diễn vừa khóc. Sau show diễn gây ám ảnh dài lâu đó, Bundchen bắt đầu trở thành ngôi sao của sàn catwalk quốc tế và nhiều cơ hội lớn mở ra cho cô. Vì vậy, Bundchen mãi nhớ về buổi trình diễn ấy với nhiều xúc cảm hỗn độn.

Thuở ấy, Bundchen 18 tuổi, cô bắt đầu tìm tới các tuần lễ thời trang quốc tế để mở rộng sự nghiệp, cô đã rất sốc khi nhận được yêu cầu trình diễn ngực trần, cô không biết làm gì hơn ngoài việc bật khóc rồi chấp nhận trình diễn theo ý tưởng được đưa ra.

Thực tế, trình diễn trong show của nhà mốt Alexander McQueen hồi năm 1998 cũng đánh dấu lần đầu tiên Bundchen catwalk trong một show thời trang đẳng cấp quốc tế.

Việc bị tới hơn 40 nhà mốt tại London từ chối khiến Bundchen đặt rất nhiều kỳ vọng vào show của nhà mốt Alexander McQueen (Ảnh: New York Post).

Ban đầu, Bundchen tham gia cuộc tuyển chọn người mẫu mà không hề chờ đợi điều gì, bởi ở thời điểm đó, mốt người mẫu "mình dây" rất thịnh hành, Bundchen không sở hữu thân hình gầy gò "mình dây" nên cô đã bị các nhà mốt từ chối liên tục trong tuần lễ thời trang diễn ra tại London (Anh) khi ấy. Khi được nhà mốt Alexander McQueen lựa chọn, Bundchen đã rất hạnh phúc.

Việc bị tới hơn 40 nhà mốt tại London từ chối khiến Bundchen đặt rất nhiều kỳ vọng vào show của nhà mốt Alexander McQueen.

Cô không được gọi tới buổi thử đồ trước khi show trình diễn được tổ chức, chỉ tới ngày biểu diễn, cô mới có mặt và được người ta đưa cho... một chiếc váy, cô ngạc nhiên bởi "không thấy có chiếc áo đi kèm". Từ một cơ hội trong mơ, Bundchen bỗng chứng kiến một cơn ác mộng.

Cô bật khóc vì cảm thấy bất lực và xấu hổ khi biết mình sẽ phải catwalk ngực trần: "Đây là một trong những khoảnh khắc gây khủng hoảng nhất trong sự nghiệp người mẫu của tôi. Tôi không được thử đồ trước đó, nên khi tôi có mặt trước buổi trình diễn, tôi mới được biết mình sẽ mặc gì.

Khi ấy, tôi nói được rất ít tiếng Anh và thực ra còn chẳng hiểu người ta đang nói gì với mình, nhưng tôi luôn giả vờ tỏ ra mình hiểu hết. Tôi đã không thực sự hiểu rõ cách sự việc diễn ra lúc ấy, tôi những tưởng mình sẽ mặc một món đồ gì đó giống như các người mẫu khác, nhưng không phải, đó là lúc tôi bắt đầu khóc".

Hiện tại, Gisele Bundchen sở hữu khối tài sản vào khoảng 400 triệu USD, cô không còn tham gia trình diễn thời trang nhiều như trước (Ảnh: New York Post).

Rất may mắn, một nữ chuyên gia trang điểm đã can thiệp để giúp đỡ Bundchen, người phụ nữ đã dùng dụng cụ trang điểm vẽ lên người Bundchen một lớp màu để cô có can đảm bước ra trình diễn.

"Người phụ nữ ấy đã trấn an và động viên tôi. Nếu cô ấy không xuất hiện ở thời điểm ấy, hẳn tôi đã không có đủ can đảm để bước ra trình diễn", Bundchen nhớ lại.

Trong buổi trình diễn ấy, Bundchen còn được giao cho một "chiếc áo" có thiết kế mặc như... không mặc, không che chắn được chút gì. Lần này, Bundchen lại tiếp tục khóc, khiến nữ chuyên gia trang điểm liên tục phải nhắc cô: "Làm ơn đừng khóc nữa kẻo rơi hết mi giả và trôi hết phấn son".

Cả buổi trình diễn hôm đó, Bundchen chỉ suy nghĩ một điều: "Hy vọng rằng cha mẹ mình sẽ không nhìn thấy những bức ảnh của buổi trình diễn này". Trong cuộc phỏng vấn với Vogue thực hiện mới đây, Bundchen tâm sự: "Tất cả những gì tôi nghĩ đến khi ấy chỉ là sự thất vọng và nỗi xấu hổ của cha mẹ, nếu họ nhìn thấy tôi trong buổi trình diễn ấy. Tôi cố để không khóc nhưng nước mắt vẫn rơi".

Trong sự nghiệp của mình, thời điểm Bundchen cảm thấy khó khăn nhất là những năm tháng ngoài 20 tuổi, khi đó, cô thường xuyên bị căng thẳng thần kinh dù đang ở đỉnh cao sự nghiệp người mẫu.

Gisele Bundchen (41 tuổi) là siêu mẫu quốc tế nổi tiếng, cô từng có nhiều năm đứng đầu danh sách những siêu mẫu kiếm tiền giỏi nhất thế giới (Ảnh: New York Post).

Những rối loạn tâm lý của Bundchen khi ấy tồi tệ đến mức cô luôn bị ám ảnh bởi những suy nghĩ đen tối: "Tôi từng muốn kết thúc tất cả, để giải thoát mình khỏi những mệt mỏi, căng thẳng triền miên trong cuộc sống và công việc. Khi đó, tôi thường xuyên cảm thấy như mình bị nghẹt thở ngay cả khi đang đứng ở nơi rất thoáng đãng. Tôi hiểu rằng cuộc sống của mình đã đến lúc cần phải thay đổi".

Bundchen bắt đầu gặp bác sĩ và thay đổi phong cách sống, cô tìm tới yoga và thiền, thay đổi cách ăn uống: "Tôi đã từng hút thuốc, uống rượu bạt mạng và uống rất nhiều cà phê để tỉnh táo trong công việc. Các bác sĩ đã cảnh báo rằng nếu tôi không thay đổi lối sống, tôi sẽ chết trẻ. Dần dần, tôi hiểu ra và từ bỏ tất cả những thói quen độc hại để được sống khỏe mạnh hơn".

Hiện tại, Gisele Bundchen sở hữu khối tài sản vào khoảng 400 triệu USD, cô không còn tham gia trình diễn thời trang nhiều như trước. Ưu tiên số một của cô trong cuộc sống hiện tại là gia đình. Bundchen có cuộc hôn nhân hạnh phúc bên cầu thủ bóng bầu dục người Mỹ Tom Brady.

Một lý do quan trọng khiến Bundchen rút khỏi nhiều show trình diễn thời trang sẵn sàng trả cho cô thù lao rất cao, đó là càng lúc cô càng không chịu đựng nổi việc phải xuất hiện "kiệm vải" trên sàn catwalk.