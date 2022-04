Vịnh Kỳ Diệu - The Amazing Bay: Chốn "thiên đường" lý tưởng cho kỳ nghỉ 30/4 -1/5

Xác lập 5 kỷ lục ấn tượng

Siêu công viên nước Vịnh Kỳ Diệu - The Amazing Bay thuộc Thành phố du lịch sinh thái Sơn Tiên do Tập đoàn Suối Tiên làm chủ đầu tư sẽ chính thức khánh thành và mở cửa đón du khách vào ngày 30/4/2022. Vịnh Kỳ Diệu - The Amazing Bay nằm cách trung tâm TPHCM 30km và cách Khu du lịch Suối Tiên 14 km. Đây quả là một điểm đến cực kỳ lý tưởng và hoàn hảo cho những tâm hồn thích xê dịch nhưng ngại đi xa, đặc biệt là những gia đình có con nhỏ.

Sức chứa của Vịnh Kỳ Diệu - The Amazing Bay lên đến 30.000 khách giúp xóa tan nỗi "ám ảnh" chen chúc, đông đúc thường thấy ở những bãi biển, khu du lịch thông thường, luôn có không gian thoải mái để vui chơi, thư giãn thật sự lý tưởng và khó quên nhất.

Siêu công viên nước Vịnh Kỳ Diệu - The Amazing Bay hứa hẹn là một điểm đến hấp dẫn.

Ấn tượng hơn, Vịnh Kỳ Diệu - The Amazing Bay là địa chỉ đã được xác lập 5 kỷ lục mà khó có khu du lịch nào đánh bại được: Công viên nước lớn nhất Việt Nam; Biển nhân tạo lớn nhất Việt Nam; Sóng nhân tạo cao nhất Việt Nam; Dòng Sông Kỳ Diệu dài nhất Việt Nam và màn hình LED ngoài trời lớn nhất Việt Nam. Các kỷ lục này đã được xác nhận mang tầm vóc lớn nhất Việt Nam và sắp tới là Đông Nam Á.

Thư giãn tâm hồn với dòng nước xanh nhân tạo

Khi có kỳ nghỉ lễ dài ngày nhiều người thường lựa chọn những chuyến đi "lên rừng xuống biển" để có cảm giác trải nghiệm thực tế. Nhưng có nhất thiết phải tốn thời gian, chi phí, công sức để đi thật xa và tận hưởng những thứ có ngay "ở trước mắt".

Chẳng phải đến thành phố biển, ngay tại Vịnh Kỳ Diệu - The Amazing Bay, du khách cũng có thể tận hưởng cảm giác sảng khoái, thả lỏng nhất khi thỏa thích lướt sóng tại Ngọn Sóng Ngoạn Mục - trò chơi mới mẻ, siêu hấp dẫn, lần đầu tiên xuất hiện tại Việt Nam. Hay thăng hoa cảm xúc với những con sóng thần nhân tạo cao đến 4m tại Bãi biển Thiên Đường. Đây là nơi có sóng thần nhân tạo cao nhất Việt Nam, có 30 đường trượt nước nhập khẩu từ Canada với những máng trượt cao hơn 20m, dài 155m, tốc độ trượt lên đến 40km/h.

Đến The Amazing Bay để trải nghiệm những trò chơi mới mẻ, siêu hấp dẫn, lần đầu tiên xuất hiện tại Việt Nam.

Nếu có con nhỏ, cả gia đình có thể trải nghiệm cảm giác thư giãn, vui chơi sảng khoái với Dòng Sông Kỳ Diệu có chiều dài bảy trăm mét được xác lập kỉ lục "Dòng Sông Nhân Tạo Dài Nhất Việt Nam" cùng sức chứa lên đến 6,000 du khách. Được đắm mình trong dòng nước xanh thẳm, mát mẻ cùng khung cảnh đẹp mắt xung quanh, tận hưởng những giây phút yên bình, hạnh phúc bên cạnh những người thân yêu chính là điều trân quý nhất. Những căng thẳng và ưu phiền của cuộc sống như được hòa trong làn nước, chỉ lưu lại sự tươi mát và đầy sức sống.

Khám phá thiên đường mua sắm, ăn uống tận hưởng cuộc sống

Nếu du khách là tín đồ của việc mua sắm, thì Vịnh Kỳ Diệu - The Amazing Bay là lựa chọn đúng đắn nhất! Cùng nhau dạo chơi ở khu đô thị với những dãy phố sầm uất với nhiều cửa hàng của các thương hiệu nổi tiếng sẽ giúp thỏa lòng những tín đồ thời trang, kể cả những người khó tính nhất.

Chưa kể, những khu vực ẩm thực với đa dạng món ăn, hương vị và đặc sản vùng miền cũng luôn sẵn sàng làm thỏa mãn những tâm hồn ăn uống. Nhất tại trung tâm bãi biển, sau khi tắm mát, lên bờ nghỉ ngơi và được thưởng thức những thức uống, món ăn hợp khẩu vị, ngon miệng và ngắm nhìn cảnh đẹp thì còn gì tuyệt vời hơn.

Nếu bạn đi theo gia đình hoặc đi theo đoàn có thể cắm trại tại chỗ, tận hưởng một cuộc sống "du mục" hiện đại, tiện nghi và đầy yên bình, thư giãn.

Chinh phục cảm giác mạnh cùng các trò chơi ngoạn mục

Đến với "Thiên đường" The Amazing Bay - Vịnh Kỳ Diệu, du khách còn có cảm giác như lạc vào xứ sở thần tiên, với những trò chơi thử thách lòng dũng cảm như Thám Hiểm Hang Động Kỳ Quan và bay cùng thần đèn hay khám phá bí ẩn của xứ Ba Tư cổ đại với hai đường trượt khổng lồ: Cơn Bão Ma Thuật và Thảm Bay Thần Kì. Các đường trượt uốn lượn như những con rắn trên không, mang đến cảm giác chân thật như đang bay lơ lửng. Những tiếng hú hét vì sảng khoái sẽ giúp đánh tan những căng thẳng, áp lực, mệt mỏi sau những ngày dài học tập và làm việc để tận hưởng trọn vẹn những khoảnh khắc bên nhau cùng những người thân yêu.

Thế giới kỳ thú với những trải nghiệm thú vị sẽ không làm bạn thất vọng.

Ngoài ra, với du khách còn được tham gia cụm trò chơi liên hoàn với đầy thử thách cam go, trải nghiệm năm đường trượt dài hơn 650 m để tìm kiếm kho báu đại dương. Với những trò chơi này, du khách sẽ được trải qua cung bậc cảm xúc thăng hoa khác nhau từ tò mò, thích thú, phấn khởi đến hạnh phúc khi được chinh phục và tìm thấy kho báu. Khi vượt qua những thử thách này, mọi người sẽ cảm thấy vui vẻ, hạnh phúc và phấn chấn hơn rất nhiều, từ đó tạo nên sự tự tin, động lực để sẵn sàng đối mặt với những khó khăn, thử thách khó hơn ở cuộc sống thực tại.

Thật là "Amazing good job" phải không nào! Vẫn còn rất nhiều điểm lý tưởng khác tại The Vịnh Kỳ Diệu - Amazing Bay, thiên đường du lịch, giải trí hấp dẫn và thu hút hàng đầu Việt Nam đang chờ đợi du khách đến khám phá, trải nghiệm bắt đầu từ 30/04 năm nay. Hãy lên kế hoạch ngay từ hôm nay và chuẩn bị sẵn sàng để được trở thành những vị khách đầu tiên trải nghiệm siêu công viên nước hiện đại này nhé.

Vịnh Kỳ Diệu - The Amzing Bay

Địa chỉ: Thành Phố Du Lịch Sinh Thái Sơn Tiên. Quốc Lộ 51, Khu Phố 4, Phường An Hòa, Biên Hòa, Đồng Nai.

Hotline: 1900 633 087

Facebook: facebook.com/theamazingbay

Website: www.theamazingbay.com