Victoria Beckham ngầm thể hiện thái độ khi con trai dùng tên họ của vợ?

Brooklyn và Nicola thể hiện cách hành xử văn minh khi cả hai cùng quyết định thay đổi tên sau khi kết hôn, cả hai cùng sử dụng tên họ của bên nhà vợ như một tên đệm, họ tự hào về điều này và cùng đề cập trong đăng tải trên mạng xã hội. Khi Brooklyn đã đề cập rõ ràng tên họ mới của vợ chồng mình là "Mr. & Mrs. Peltz Beckham" trong đăng tải trên mạng xã hội.

Thậm chí cả Brooklyn và Nicola đều nhanh chóng thay đổi tên tài khoản mạng xã hội bằng tên mới. Nhưng "mẹ chồng" Victoria Beckham dường như không để ý tới tất cả những chi tiết ấy. Trong đăng tải của mình, Victoria viết: "Congratulations Mr and Mrs Beckham. Welcome to the family" (Chúc mừng ông bà Beckham. Gia đình chào đón các con).

Động thái thay đổi tên họ của cả Brooklyn và Nicola vốn rất được truyền thông - công chúng quan tâm và đánh giá là một động thái văn minh, tích cực, thể hiện sự tôn trọng của người chồng dành cho người vợ khi bước vào hôn nhân.

Victoria có định ngầm đưa ra thông điệp gì không? Victoria có cảm thấy phật ý vì điều gì không? Đó là điều mà nhiều người đang quan tâm. Dù lời nhắn gửi của Victoria gửi tới vợ chồng con trai rất ngọt ngào, nhưng nhiều fan vẫn cảm thấy đăng tải này khá "lạ". Victoria đã quên mất việc đề cập tới tên họ "Peltz" của con dâu.

Brooklyn và Nicola thể hiện cách hành xử văn minh khi cả hai cùng quyết định thay đổi tên sau khi kết hôn, cả hai cùng sử dụng tên họ của bên nhà vợ như một tên đệm (Ảnh: Vogue).

Hiện tại, tên đầy đủ của cặp đôi mới cưới là Brooklyn Joseph Peltz Beckham và Nicola Anne Peltz Beckham. Sau đăng tải "lạ" của Victoria, nhiều cư dân mạng đã vào nhắc nhà thiết kế thời trang về việc cô đã quên đề cập tới tên họ của con dâu. Khi Nicola vào hồi đáp lại đăng tải của mẹ chồng, cô bình luận một cách đơn giản, ngắn gọn: "Cảm ơn mẹ!".

Việc Brooklyn đưa tên họ của nhà vợ vào tên mình là một cách để thể hiện tình yêu và sự trân trọng dành cho Nicola và gia đình nhà vợ. Brooklyn sinh ra trong một gia đình nổi tiếng thế giới, hấp dẫn truyền thông - công chúng quốc tế suốt vài thập kỷ, còn Nicola có người cha tài ba, sở hữu khối tài sản "tỷ đô".

Tên họ Beckham rất nổi tiếng, có thể nói là nổi tiếng toàn cầu, nhưng tên họ Peltz dù lạ lẫm lại vẫn có nhiều ý nghĩa đối với Nicola, đơn giản bởi người cha của cô - doanh nhân Nelson Peltz là một tỷ phú tự thân, ông đã tự mình gây dựng được khối tài sản ước tính lên tới 1,7 tỷ USD. Trong khi đó, khối tài sản mà cựu danh thủ David Beckham sở hữu chỉ vào khoảng 450 triệu USD.

Thực tế, dù gia đình Beckham rất nổi tiếng, nhưng khi đem lên bàn cân so sánh về tài sản, nhà Beckham lại bị cho là "lép vế" hơn nhiều.

Nicola Peltz hoàn toàn có quyền tự hào về gia đình và tên họ của mình. Việc Nicola không từ bỏ hẳn tên họ thời con gái của mình là một động thái không gây bất ngờ.

Con dâu cả của nhà Beckham vốn đã thể hiện cá tính riêng khá mạnh, khi cô lựa chọn mặc váy cưới của Valentino thay vì mặc váy cưới do mẹ chồng - nhà thiết kế thời trang Victoria Beckham thực hiện.

Vợ chồng David Beckham xuất hiện tại hôn lễ của con trai cả (Ảnh: Vogue).

Bên cạnh đó, Nicola không thường xuyên xuất hiện bên gia đình Beckham trong các kỳ nghỉ dù biết sẽ sớm trở thành con dâu của gia đình Beckham. Nicola thể hiện phong cách sống đề cao sự tự do cá nhân và không hề tìm cách "lấy lòng" nhà chồng. Điều này cũng dễ hiểu bởi Nicola là một nữ diễn viên xinh đẹp và xuất thân giàu có, sự tự tôn là điều được thể hiện rất rõ ở cô gái này.

Hai thanh niên cùng có diện mạo đẹp, cùng có niềm đam mê đối với những gì thuộc về nghệ thuật, cùng "sinh ra ở vạch đích", và giờ, họ trở thành vợ chồng của nhau. Không nghi ngờ gì, cặp đôi Brooklyn - Nicola sẽ trở thành một cặp đôi quyền lực hàng đầu trong thế hệ của mình và sẽ thu hút sự quan tâm lớn của truyền thông - công chúng kể từ đây.

Hồi đầu năm nay, Brooklyn đã thể hiện sự trân trọng dành cho gia đình nhà Nicola bằng việc xăm tên họ Peltz lên ngực (Ảnh: Hello).

Hồi đầu năm nay, Brooklyn đã thể hiện sự trân trọng dành cho gia đình nhà Nicola bằng việc xăm tên họ Peltz lên ngực. Khi chia sẻ hình xăm này lên mạng xã hội, Nicola đã viết: "Em rất vui vì anh là một người nhà Peltz, Brooklyn Beckham".

Đây cũng không phải hình xăm đầu tiên Brooklyn thực hiện để bày tỏ tình cảm dành cho gia đình, hồi đầu năm nay, Brooklyn xăm thêm dòng chữ "dvbrch", đó là các chữ cái đầu trong tên của các thành viên trong gia đình nhà Beckham.

Brooklyn Beckham (23 tuổi) và Nicola Peltz (27 tuổi) bắt đầu hẹn hò từ cuối năm 2019, khi hai người hẹn hò được 7 tháng thì Brooklyn cầu hôn hồi tháng 6/2020. Ban đầu, cặp đôi dự định sớm tổ chức hôn lễ, nhưng đại dịch Covid-19 đã khiến kế hoạch liên tục bị thay đổi.

Kể từ khi gắn bó với Nicola, Brooklyn cũng đã thực hiện nhiều hình xăm bày tỏ tình cảm dành cho cô, như hình xăm đôi mắt của Nicola lên phía sau gáy, trích đoạn một lá thư tình của Nicola được xăm bên dưới đôi mắt ấy, hay tên của người bà mà Nicola rất yêu thương... Nicola cũng đã xăm tên của Brooklyn lên lưng.