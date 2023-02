Vì sao "See tình" gây sốt toàn cầu vẫn trượt đề cử giải Cống hiến?

Chiều 16/2, Ban Tổ chức giải Cống hiến 2023 chính thức công bố danh sách đề cử. Năm nay, giải thưởng này có 45 đề cử trên 9 hạng mục thuộc giải Cống hiến Âm nhạc và 11 đề cử trên 3 hạng mục thuộc giải Cống hiến Thể thao.

9 hạng mục thuộc lĩnh vực âm nhạc gồm: Bài hát của năm, Music video của năm, Nghệ sĩ mới của năm, Nam ca sĩ của năm, Nữ ca sĩ của năm, Chương trình của năm, Album của năm, Nhà sản xuất của năm và Nhạc sĩ của năm.

Trong đó, hạng mục Bài hát của năm thu hút sự quan tâm của khán giả với sự xuất hiện của những bản hit đình đám trong năm qua như: Bên trên tầng lầu (Tăng Duy Tân), Đến giờ cơm (Minh Cà Ri), Gieo quẻ (Khắc Hưng), Hai mươi hai (Hứa Kim Tuyền) và Hẹn ước từ hư vô (Phan Mạnh Quỳnh).

Tuy nhiên, điều khiến nhiều người bất ngờ là See tình (DTAP sáng tác) - bản hit càn quét mạng xã hội năm 2022 của Hoàng Thùy Linh - lại vắng mặt trong danh sách đề cử nói trên.

"See tình" không được gọi tên trong danh sách đề cử Bài hát của năm tại giải Cống hiến 2023 (Ảnh: Chụp màn hình).

Lý giải về trường hợp này, nhà báo Nguyễn Hữu Trịnh - Phó trưởng Ban Tổ chức giải Cống hiến 2023 cho biết: "Chúng tôi ghi nhận See tình là ca khúc có tính đại chúng cao. Video ca khúc kết hợp giữa truyền thống và hiện đại, gần gũi với giới trẻ. Giai điệu bài hát cũng bắt tai, có thể tạo xu hướng trên mạng xã hội. Thời gian gần đây, vũ đạo See tình cũng được nhiều khán giả, ngôi sao hưởng ứng. Tuy nhiên ở giải Cống hiến, ngoài chuyện công nhận sức lan tỏa trong công chúng, chúng tôi rất chú trọng yếu tố chuyên môn. Chúng tôi đánh giá cao ca khúc Gieo quẻ hơn. Chất âm nhạc dân gian, cách triển khai của Gieo quẻ khúc chiết, chặt chẽ hơn See tình".

Đại diện Ban Tổ chức giải Cống hiến 2023 tại sự kiện công bố đề cử chiều 16/2 (Ảnh: Ban Tổ chức).

Ở hạng mục Chương trình của năm, nhiều khán giả cũng bất ngờ khi vắng bóng Ca sĩ mặt nạ - gameshow gây sốt truyền hình năm 2022. Về trường hợp này, ông Hữu Trịnh giải thích: "Chúng tôi đã thảo luận nhiều lần và thống nhất rằng chương trình Ca sĩ mặt nạ không đủ sức nặng chuyên môn, chưa xứng đáng bằng 5 đề cử chính thức của hạng mục này".

Giải Cống Hiến ra đời năm 2004, tôn vinh những khám phá, sáng tạo, đóng góp vào sự phát triển của đời sống âm nhạc đại chúng. Năm nay, chương trình lần đầu trao giải cho lĩnh vực thể thao, mong muốn đưa tên tuổi các vận động viên đến gần hơn với khán giả. Đồng thời giải thưởng cũng vinh danh các cá nhân, tập thể có đóng góp cho làng thể thao trong nước.