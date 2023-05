Vì sao "Gái già lắm chiêu" NSND Lê Khanh tái xuất phim Việt giờ vàng VTV?

Phim Nơi giấc mơ tìm về đánh dấu sự quay trở lại với màn ảnh truyền hình của NSND Lê Khanh sau 5 năm vắng bóng kể từ Mẹ ơi, bố đâu rồi. Đây cũng là bộ phim duy nhất trong năm 2023 của NSND Lê Khanh. Thời gian qua, nữ diễn viên gạo cội tạo được sức hút ngoài phòng vé với vai diễn trong seri phim điện ảnh Gái già lắm chiêu. Đặc biệt, năm 2022 chị nhận giải thưởng Nghệ sĩ của năm.

Đoàn làm phim "Nơi giấc mơ tìm về" tại buổi họp báo (Ảnh: VFC).

Trong buổi họp báo ra mắt phim, NSND Lê Khanh cho biết lý do chị nhận lời đóng vai bà Lan trong Nơi giấc mơ tìm về lần này là vì cái duyên với đạo diễn Trịnh Lê Phong. Chị gọi việc trở lại với phim truyền hình là "trở lại ngôi nhà xưa" quen thuộc của mình.

"Thời gian qua, bận rộn với những dự án điện ảnh nhưng nơi nào có duyên tôi lại tới. Sau 5 năm vắng bóng với phim truyền hình, tôi cảm thấy có trách nhiệm với "gia đình" của mình nên tôi trở về "ngôi nhà xưa". Và đây cũng là cái duyên với Trịnh Lê Phong.

Tôi rất cảm ơn đạo diễn Trịnh Lê Phong đã không "thờ ơ" với những diễn viên già như chúng tôi. Tạo điều kiện để tôi làm việc cùng với đội ngũ các diễn viên trẻ, năng động và tài năng", NSND Lê Khanh cho hay.

Chia sẻ về vai diễn trên truyền hình lần này, NSND Lê Khanh nói vui, từ "gái già" ở màn ảnh rộng, bây giờ được lên chức "bà già lắm chiêu" trên màn ảnh nhỏ sẽ có nhiều điều hấp dẫn, thú vị.

NSND Lê Khanh chia sẻ tại buổi họp báo (Ảnh: VFC).

"Vai diễn lần này mang đầy đủ yếu tố điển hình của một người phụ nữ. Đó là sự hy sinh, lan tỏa, luôn đem lại sự ấm áp. Mỗi người phụ nữ bên cạnh trách nhiệm với gia đình con cái còn có trách nhiệm với xã hội, cộng đồng và họ vẫn luôn cống hiến, hy sinh", NSND Lê Khanh nói.

Tại buổi họp báo, nữ nghệ sĩ cũng thể hiện tình cảm của mình với những diễn viên trẻ đầy tài năng, nhiệt huyết trong phim cũng như bày tỏ ước mơ đối với thế hệ trẻ của ngành phim ảnh Việt hôm nay. Theo chị, họ đang có đầy đủ cơ hội với trí tuệ của mình, với sự rộng mở để nhìn ra thế giới thì không có lý do gì để các bạn không để lại dấu ấn trong trái tim khán giả.

"Tôi đã chứng kiến những giai đoạn lịch sử của nghề nghiệp, không phải lúc nào khán giả cũng đến rạp, có những lúc khủng hoảng vì chỉ sính ngoại. Nhưng gần chục năm nay khán giả đã trở về chỉ đợi xem phim Việt Nam", NSND Lê Khanh bày tỏ.

NSND Lê Khanh đánh giá, sự trở lại của khán giả đối với phim Việt là một sự xoay trục ngoạn mục đầy xúc động mang nhiều giá trị mà ở đó, có sự đóng góp của những người làm phim trẻ.

Tạo hình nhân vật bà Lan của NSND Lê Khanh trong "Nơi giấc mơ tìm về" (Ảnh: VFC).

Nơi giấc mơ tìm về cũng là bộ phim đánh dấu lần đầu Bắc tiến của diễn viên Lãnh Thanh với vai nam chính.

Chia sẻ tại buổi họp báo, Lãnh Thanh cho biết, nhiều bạn bè, người thân ở quê thường xuyên thắc mắc sao nghe nói anh là diễn viên nổi tiếng nhưng lại chẳng bao giờ thấy xuất hiện trên tivi. Nam diễn viên trẻ gốc Bắc bước vào nghề diễn và nổi danh tại phương Nam mong muốn, qua vai diễn Gia An trong phim truyền hình giờ vàng VTV lần này là cơ hội lớn để anh được chú ý nhiều hơn, cũng như bạn bè, người thân ở quê sẽ thấy được hình ảnh Lãnh Thanh trên màn ảnh.

Đối với diễn viên Việt Hoa, đây là lần thứ 7 cô hợp tác với đạo diễn Trịnh Lê Phong và được ưu ái gọi với cái tên "nàng thơ" của đạo diễn Nơi giấc mơ tìm về.

Tại buổi họp báo, Việt Hoa cho biết giữa hai người là một cái duyên lớn khi không ít lần cô không phải sự lựa chọn đầu tiên nhưng vì một lý do nào đó, cô lại có cơ hội để đóng phim của Trịnh Lê Phong. Với Nơi giấc mơ tìm về, Việt Hoa hứa hẹn mang lại một màu sắc mới khi nhân vật Phương của nữ diễn viên là một cô gái có cá tính mạnh mẽ, độc lập - khác hẳn với những vai diễn trước đó.

Lần đầu Bắc tiến đóng phim VFC, Lãnh Thanh đảm nhận ngay vai nam chính - Gia An trong "Nơi giấc mơ tìm về" (Ảnh: VFC).

Nơi giấc mơ tìm về còn có sự tham gia diễn xuất của NSND Trọng Trinh, NSƯT Đỗ Kỷ, NSƯT Tất Bình, Minh Thu, Thục Anh, Trung Tuấn…

Bộ phim lấy cảm hứng từ những người cao tuổi - một mảng nội dung ít được đề cập trong phim ảnh. Câu chuyện xoay quanh câu chuyện của bà Lan (NSND Lê Khanh) và đứa cháu nội Gia An (Lãnh Thanh), chồng mất sớm, một mình lèo lái công ty gia đình, nuôi cháu nội thành người và mong muốn sau này sẽ gánh vác sự nghiệp kinh doanh của gia đình.

Trong khi đó, Gia An lại muốn có cuộc sống tự do chứ không mong muốn nối nghiệp. Xung đột của thế hệ, thù hận xảy ra với những chuyện từ trong quá khứ được tiết lộ khi Gia An phát hiện bà Lan không phải bà nội ruột và còn liên quan đến cái chết của bố mẹ mình…

Khoảng cách về thế hệ, sự khác biệt trong suy nghĩ và cả những hiểu lầm đã khiến tình thân rạn nứt, tưởng chừng không thể hàn gắn. Nhưng rồi chính sự thấu hiểu, lòng chân thành đã giúp cả hai vượt qua tất cả. Sau những sóng gió, sai lầm, họ nhận ra trong cuộc đời này, tình thương yêu nhiều khi gắn kết con người ta hơn cả tình máu mủ ruột thịt.

Bộ phim Nơi giấc mơ tìm về lên sóng trong khung giờ vàng 21h từ thứ 2 - thứ 6 hàng tuần trên kênh VTV1 bắt đầu từ ngày 22/5, sau khi bộ phim Khúc hát mặt trời kết thúc.