"Vạ miệng" trên mạng xã hội: 10 năm sau vẫn phải trả giá đắt

Dân trí Ở ngoài đời, lời nói có thể "gió bay", nhưng trên mạng xã hội, đã viết ra thì không "bay" được. Trên mạng, tính lưu trữ và khả năng phát tán thông tin rất khó lường.

Sụp đổ hình ảnh, mất cơ hội sự nghiệp vì đăng tải ác ý, thóa mạ tục tĩu từ... 10 năm trước

Người mẫu Mỹ Chrissy Teigen (hiện 35 tuổi) đã trả giá đắt sau 10 năm bởi những tin nhắn ác ý nhắm vào những ngôi sao nữ trẻ tuổi như nữ diễn viên Lindsay Lohan, người mẫu Courtney Stodden, ngôi sao truyền hình thực tế Farrah Abraham...

Khi những đăng tải rất ác ý, tục tĩu này được viết trên tài khoản mạng xã hội của Chrissy Teigen hồi năm 2011, khi ấy, mạng xã hội mới ở giai đoạn đầu của sự phát triển nhanh chóng, những chuẩn mực hành xử trên mạng chưa phải là điều đã được thiết lập và tôn trọng trong cộng đồng mạng.

Một nhân vật được biết đến như Chrissy Teigen đã đăng tải những dòng trạng thái đầy tính chất bắt nạt, thậm chí như thể muốn "hủy diệt" đối phương, những đăng tải ấy xuất hiện mà không gặp phải bất cứ phản ứng nào từ cộng đồng mạng tại thời điểm ấy. Sự việc những tưởng bị quên đi...

Cho tới gần đây, khi người mẫu Courtney Stodden - người từng bị Teigen bắt nạt liên miên suốt một thời gian - lên tiếng lật lại sự việc, các đăng tải khi xưa của Teigen liền bị nhìn nhận lại.

Với cách đánh giá văn minh hơn trong môi trường mạng xã hội hiện tại, những đăng tải miệt thị, thóa mạ người khác bằng đủ thứ ngôn từ tục tĩu, bêu riếu họ bằng thái độ hằn thù, cay độc và nguyền rủa họ, muốn họ làm những điều tổn hại cho sức khỏe và sinh mạng... khiến công chúng sửng sốt về một Chrissy Teigen cách đây 10 năm.

Chrissy Teigen đã khiến hình ảnh của cô bị sụp đổ sau 10 năm thực hiện những đăng tải những tưởng đã bị lãng quên từ lâu ấy. Dù Teigen nhanh chóng lên tiếng xin lỗi vì những hành động của mình trong quá khứ, nhưng điều đó cũng không thể vãn hồi cho sự độc địa, tàn nhẫn từng hiện diện trong rất nhiều đăng tải của cô từ 10 năm trước.

Nhiều fan quay lưng với Teigen, lượng theo dõi trên tài khoản mạng xã hội sụt giảm, hình ảnh trước công chúng bị khủng hoảng, hàng loạt nhãn hàng vốn đang hợp tác quảng cáo với cô quyết định dừng hợp đồng.

Mới đây nhất, Chrissy Teigen tiếp tục viết tâm thư bày tỏ sự hối hận tột cùng của mình, trong đó cô tự dành cho mình những nhận xét rất nặng nề để thể hiện sự nghiêm túc nhìn nhận lại bản thân. Sau cùng, Teigen hy vọng công chúng hiểu rằng trải qua thời gian, cô đã không còn là con người xấu xí của năm xưa nữa.

Teigen xin lỗi và mong được tha thứ vì những đăng tải tàn nhẫn, độc ác của mình khi xưa.

Cô xin lỗi và mong được tha thứ vì những đăng tải tàn nhẫn, độc ác của mình khi xưa. Đây có thể hiểu là một động thái cứu vãn cho sự sụp đổ hình ảnh của Teigen.

Vốn được biết đến với vai trò người mẫu, dần dần, Teigen dần chuyển sang lĩnh vực truyền hình, cô tham gia các talkshow, làm MC, làm giám khảo... Sau khi kết hôn với nam ca sĩ John Legend hồi năm 2013 và có 2 con, Teigen còn cho ra mắt sách dạy nấu ăn và nhận được rất nhiều lời mời quảng cáo của các nhãn hàng cung cấp sản phẩm dành cho trẻ nhỏ, cho gia đình.

Nhưng với sự khủng hoảng hình ảnh hiện tại, Teigen không chỉ bị mất các hợp đồng quảng cáo mà ngay cả các dự án truyền hình mà cô vốn dự định tham gia giờ đây cũng khép lại cánh cửa hợp tác.

Trong tâm thư rất dài vừa được Teigen đăng tải mới đây, Teigen cũng thừa nhận rằng khi mới sử dụng mạng xã hội, cô đã không có được sự hiểu biết và nhận thức tốt. Ngoài ra, Teigen cũng tự nhận mình là người luôn bất an, thiếu trưởng thành và thích gây ấn tượng, thích thu hút sự chú ý...

Khi ấy, những đăng tải rất tiêu cực kia khiến cô tin rằng chúng sẽ khiến cô trở nên sắc sảo, thú vị và hấp dẫn các fan của mình. Teigen mong mọi người thấu hiểu, tha thứ và tin rằng cô đã thay đổi rất nhiều qua năm tháng và không còn giống như 10 năm trước nữa.

Dù vậy, quá khứ vẫn luôn có mối liên hệ chặt chẽ với hiện tại và nhiều khi người ta phải học cách chấp nhận, sửa chữa và tồn tại cùng với những sai lầm đã gây ra trong quá khứ.

Bị cộng đồng mạng phản ứng vì "một phút quá nhạy cảm" mà khiến doanh nghiệp lao đao

Nữ ca sĩ người Mỹ Demi Lovato (hiện 28 tuổi) vốn từ lâu đã chia sẻ về việc cô bị rối loạn thói quen ăn uống. Vì vậy, hồi tháng 4 năm nay, cô đã bày tỏ việc mình bị kích động tiêu cực khi đến một cửa hàng bán các chế phẩm từ sữa, với nhiều loại kem, sữa chua...

Khi trở về, Demi Lovato chia sẻ trên tài khoản Instagram rằng: "Cảm thấy vô cùng khó khăn khi phải lựa chọn đồ tại cửa hàng này vì có quá nhiều sản phẩm không đường, sản phẩm dành cho người ăn kiêng".

Sau đó, cô triển khai hashtag #DietCultureVultures với mong muốn gọi tên những nhãn hàng cổ vũ cho việc ăn kiêng - một việc gây ám ảnh đối với nhiều phụ nữ, với thông điệp ngầm rằng họ luôn cần phải giảm cân, phải gầy hơn nữa, khiến nhiều người cảm thấy bất an về diện mạo bản thân và có thể gặp phải hiện tượng rối loạn thói quen ăn uống giống như cô đã gặp.

Phía nhãn hàng có những phản hồi công khai trước sự công kích của Lovato, rằng họ không cổ vũ việc ăn kiêng, nhưng họ cần phải quan tâm tới mọi nhu cầu của khách hàng, chẳng hạn như những người có vấn đề sức khỏe và cần kiểm soát lượng đường đưa vào cơ thể, hay những người cần duy trì chế độ ăn để có cân nặng lành mạnh...

Cuộc đối đáp qua lại này ban đầu tưởng đơn giản nhưng càng về sau càng mở rộng, thu hút cả những nhân vật nổi tiếng tham gia bình luận, đưa ý kiến, các trang tin theo dõi phản ánh từng động thái của các bên.

Một sự việc nhỏ bỗng bị đẩy lên thành một quan điểm sống, văn hóa sống. Dù có những người cảm thông chia sẻ với Lovato, nhưng cũng có những ý kiến nghiêm khắc nhắc nhở cô.

Nhà thiết kế thời trang Leah McSweeney thẳng thắn chia sẻ: "Demi Lovato nên thấy xấu hổ và biết điểm dừng, cô sử dụng nền tảng mạng xã hội có 102 triệu lượt theo dõi để chỉ trích một nhãn hàng chỉ bởi cô giận dữ trước việc họ bán sản phẩm không đường và sản phẩm ăn kiêng, khiến cô thấy bị kích động. Vậy họ cần phải đóng cửa chuỗi cửa hàng hay sao?

Rất tiếc khi cô bị rối loạn thói quen ăn uống, nhưng điều đó không có nghĩa cô bắt các nhãn hàng phải ngừng những dòng sản phẩm mà những khách hàng khác có nhu cầu. Doanh nghiệp bán sữa chua này chỉ có 6.000 lượt tài khoản theo dõi trên mạng xã hội và họ đã hoạt động từ thập niên 1980.

Họ cũng đang chật vật kinh doanh vì dịch bệnh và có những nhân viên của họ rất cần giữ được công việc ổn định. Câu chuyện này khiến tôi cảm thấy khó chấp nhận và khó im lặng".

Trong một đăng tải sau cùng, Lovato đã giải thích về tình trạng sức khỏe và tâm lý của mình.

Sau đó, Lovato nhận thấy những tranh luận đã cần đi đến kết thúc, bởi một câu chuyện nhỏ đang dần hóa ra to và trở nên nghiêm trọng, không đưa lại điều tốt đẹp, tích cực cho bất cứ ai.

Trong một đăng tải sau cùng, Lovato đã giải thích về tình trạng sức khỏe và tâm lý của mình, rằng cô có những sự nhạy cảm và dễ bị kích động, dẫn tới những phát ngôn không truyền đạt đúng thông điệp mà cô hướng tới:

"Tôi xin lỗi vì đã đưa ra thông điệp sai và có thể đã khiến một số người thất vọng vì cách phản ứng của mình. Tôi không có ý định vùi dập một doanh nghiệp nhỏ bằng số lượng người theo dõi rất đông đảo của mình".

Vì một cơn giận dữ mà bị hiểu là phân biệt giới tính

Hồi năm 2013, vì một sự bất đồng mà nam diễn viên Alec Baldwin đăng tải dòng trạng thái công kích một nam phóng viên.

Hồi năm 2013, vì một sự bất đồng mà nam diễn viên Alec Baldwin đăng tải dòng trạng thái công kích một nam phóng viên, người đàn ông này vốn công khai mình là người đồng tính. Trong dòng trạng thái thể hiện sự tức giận của mình, Alec Baldwin đã có những lời lẽ nhạo báng với những ẩn ý về giới tính.

Ngay lập tức, dòng trạng thái này đã khiến nhiều người thuộc giới tính thứ 3, cũng như những nhà hoạt động xã hội vì quyền bình đẳng của những người thuộc giới tính thứ 3 lên tiếng phản đối và tuyên bố tẩy chay những sản phẩm do Baldwin làm đại sứ hình ảnh.

Ngay sau đó, Baldwin đã phải đưa ra lời xin lỗi và giải thích: "Sự công kích thiếu suy xét của tôi thực sự không phải vì tôi có vấn đề gì đối với xu hướng giới tính của người khác".

Mất đi cơ hội sự nghiệp vì một bức ảnh đi săn

Hồi năm 2014, người mẫu Bỉ Axelle Despiegelaere đang ở tuổi 17...

Hồi năm 2014, người mẫu Bỉ Axelle Despiegelaere đang ở tuổi 17, cô gây sốt trên khán đài World Cup năm đó bởi những hình ảnh cổ vũ cuồng nhiệt cho đội tuyển Bỉ. Bất ngờ được các trang tin đề cập, hình ảnh lan truyền trên mạng xã hội, Axelle liền nhận được hợp đồng quảng cáo với một thương hiệu mỹ phẩm nổi tiếng thế giới.

Nhưng một bức ảnh chụp cô trong một cuộc đi săn, với hình ảnh cô cầm súng săn ngồi bên xác một con linh dương vừa bị bắn chết đã khiến hình ảnh của Axelle sụp đổ. Ngay lập tức, những sự yêu mến, hứng thú dành cho cô tắt lịm, hợp đồng quảng cáo bị rút lại nhanh chóng.

Trong đăng tải bức ảnh đi săn trên tài khoản mạng xã hội, Axelle còn có những lời lẽ gây sửng sốt, cho thấy cách suy nghĩ thiếu nhân văn, nhân đạo xung quanh sinh mệnh, sự sống chết không chỉ của loài vật mà của cả... loài người.

Lời lẽ của cô thậm chí khiến nhiều người cảm thấy giận dữ và cho rằng quá ác độc, quá thiếu văn minh và hiểu biết. Axelle sau đó đã phải đưa ra lời xin lỗi: "Tôi không có ý định xúc phạm ai cả, tôi chỉ... nói đùa thôi".

Hàm ý về bi kịch của người quá cố, ngôi sao ca nhạc bị phản ứng

Hồi đầu năm 2018, ngôi sao ca nhạc người New Zealand - Lorde bị cộng đồng mạng chỉ trích...

Hồi đầu năm 2018, ngôi sao ca nhạc người New Zealand - Lorde bị cộng đồng mạng chỉ trích vì sử dụng tên ca khúc gắn liền với giọng hát của nữ danh ca Whitney Houston - "I Will Always Love You" để làm lời bình cho một bức ảnh trên Instagram, bức ảnh đó chụp... một chiếc bồn tắm.

Trong khi đó, nữ ca sĩ Whitney Houston vốn qua đời vì sốc thuốc và ngạt nước trong một chiếc bồn tắm. Sau này, con gái của nữ danh ca cũng qua đời trong một hoàn cảnh bi kịch tương tự: sốc thuốc trong bồn tắm. Ngay khi bị cộng đồng mạng phản ứng vì đăng tải thiếu nhạy cảm này, Lorde đã phải lên tiếng xin lỗi.

Bích Ngọc

Theo Page Six/Business Insider