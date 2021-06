Urban Fu$e bước vào đường đua với những bản rap phong cách

Dân trí Rap là một con đường riêng trong bầu trời âm nhạc mà Urban Fu$e (UF) chọn lựa và quyết tìm cho mình một vị trí với những tài năng rap mới.

Urban Fu$e là một nhóm nhạc bao gồm nhiều nghệ sĩ được tuyển chọn trên khắp thế giới, cùng sáng tác và biểu diễn nhạc rap bằng nhiều ngôn ngữ khác nhau như Anh, Pháp, Tây Ban Nha và Việt Nam. Cùng với sự trỗi dậy của thể loại nhạc rap trong những năm gần đây tại Việt Nam, Urban Fu$e được đón nhận như một luồng gió mới trong thị trường này.

Đến với khán giả Việt Nam, Urban Fu$e mang đến một tập hợp các bài rap kết hợp giữa truyền thống và hiện đại, bắt đầu từ bài "100 độ C" mang âm hưởng của lối hát văn có từ thế kỷ XVI. Sự kết hợp nhuần nhuyễn của tiếng đàn nguyệt trên nền nhạc cụ điện tử 808 bass mang lại sự gần gũi cho người yêu nhạc Việt và sự độc đáo cho người yêu rap quốc tế.

Mở đầu bài "100 độ C" khúc nhạc dạo trên cây đàn nguyệt cầm của nghệ sĩ Nguyễn Hải Đăng - giảng viên Học viện Âm nhạc quốc gia, đã dẫn dắt người nghe đến không gian và thời gian của những giai điệu truyền thống với tuổi trẻ Việt Nam tràn đầy nhiệt huyết, sục sôi tinh thần cống hiến "nhiệt thiệt nhiệt như 100 độ C". Sự bùng cháy và lan tỏa trong từng ca từ của bài hát, thể hiện từ mong muốn được dẫn đầu "Number one spot I wanna hit dat! Wooh!" để khi đã làm thì phải làm hết sức và chơi hết mình "nhiệt thiệt nhiệt, ta phải tuyệt thật tuyệt. Ta là người Việt, thích nói chơi làm thiệt".

Bản nhạc "100 độ C" này là một thành quả trên tinh thần làm việc nhóm (teamwork) của Urban Fu$e với sự tham gia của rapper Kalysus và Trappi hát phần điệp khúc bằng tiếng Anh, Hani rap lời 1 và post hook, Dopppink rap lời 2. Sản phẩm "100 độ C" được chính Producer Slam và Jimmix hòa âm phối khí đưa âm nhạc dân tộc vào bài trên nền nhạc hiện đại.

"100 Độ C" đã phần nào bộc lộ hết bản sắc và cá tính riêng của từng thành viên của Urban Fu$e. Với Kalysus (Gia Hào), âm nhạc vừa là động lực để anh vươn đến đỉnh cao vừa là đôi cánh đưa anh từ điểm xuất phát vươn tới làm người dẫn đầu, đi cùng với đó là mong muốn khẳng định và chiến thắng bản thân mình. Còn với Hani (Gia Hân) cô em út của nhóm muốn truyền năng lượng tích cực của tuổi trẻ cho những người xung quanh, giúp xua tan những âu sầu phiền muộn. Với cô bé dù trong khó khăn em vẫn luôn tỏa sáng như những vì sao nhỏ lấp lánh trong bóng đêm. Riêng Doppink (Hào Dương), khi làm việc với Urban Fu$e, anh chàng mê rap và mê thể thao này đã đem sức nóng của những đường chuyền trên sân bóng vào bài hát, ca từ của anh là nhiệt huyết của người yêu thể thao, dễ nghe để thấm, dễ chạm đến trái tim những người yêu rap. Ngoài 3 ca sĩ chính, bản nhạc còn có phần hỗ trợ của Trappi và Masta B, chắc chắn đem đến cho khán giả một ca khúc ấn tượng.

Urban Fu$e hứa hẹn sẽ bùng nổ với những sản phẩm âm nhạc tiếp theo trong chuỗi dự án ra mắt trong tháng 7/2021.

Trường Thịnh