Trường Giang: "Tôi tự thấy xấu hổ khi thắng NSƯT Thành Lộc"

Tối 10/1, lễ trao giải Ngôi Sao Xanh lần thứ 10 diễn ra tại Nhà hát Hòa Bình (TPHCM) với sự góp mặt của đông đảo nghệ sĩ: NSND Kim Xuân, NSND Hồng Vân, Trấn Thành, Trường Giang, Việt Hương...

Giải thưởng vinh danh 27 cá nhân, tập thể chiến thắng thuộc 3 hạng mục: Phim điện ảnh (10 giải), phim truyền hình (11 giải), phim web drama (6 giải).

Tại hạng mục phim web drama, Chủ tịch giao hàng của Trường Giang thắng 3 giải thưởng gồm: Nam diễn viên được yêu thích nhất (do khán giả bình chọn), Nữ diễn viên xuất sắc nhất (do Hội đồng nghệ thuật bình chọn) và Phim web drama hay nhất (do Hội đồng nghệ thuật bình chọn).

Trường Giang và Ngọc Thanh Tâm nhận giải ở hạng mục Phim web drama hay nhất (Ảnh: Quỳnh Tâm).

Ở giải thưởng Nam diễn viên xuất sắc nhất của hạng mục web drama, Trường Giang đứng chung danh sách đề cử với NSƯT Thành Lộc. Khi lên nhận giải, ông xã Nhã Phương bất ngờ tự nhận cảm thấy xấu hổ trước đàn anh.

Trường Giang nói: "Giải thưởng này là sự yêu thương của mọi người dành cho tôi, còn việc đứng chung bảng đề cử với anh Thành Lộc, mà tôi lại là người được giải thì đó là một sự xấu hổ của Trường Giang vì so về trình độ, kiến thức thì tôi chưa bằng anh. Đây xem như là cái nợ ân tình của tôi, nợ này tôi sẽ trả cho khán giả từ nay đến cuối đời".

Trường Giang tự nhận cảm thấy xấu hổ trước nghệ sĩ Thành Lộc (Thực hiện: Quỳnh Tâm).

Với giải Nam diễn viên được yêu thích nhất của hạng mục web drama, Trường Giang từ chối nhận giải thưởng cho cá nhân, thay vào đó anh cho rằng đây là giải thưởng của gia đình bởi anh, HieuThuHai và Ngô Kiến Huy là "ba anh em chung một nhà" khi đứng chung bảng đề cử.

Ở lần thứ ba bước lên sân khấu nhận giải Phim web drama hay nhất, Trường Giang phát biểu: "Tôi không nghĩ được lên sân khấu đến lần thứ 3 trong tối hôm nay, Chủ tịch giao hàng được ra đời với mục đích ban đầu là dành tặng cho khán giả, nhưng không ngờ tôi được nhận lại yêu thương cả ngàn lần như vậy. Đúng là cuộc đời này làm cái gì tốt cũng được trả ngàn lần tốt hơn".

Tương tự như Trường Giang, Thạch Sanh Lý Thanh của Ngọc Thanh Tâm cũng giành được 3 giải thưởng cho hạng mục web drama gồm: Nữ diễn viên xuất sắc nhất (do Hội đồng nghệ thuật bình chọn), Nữ diễn viên được yêu thích nhất (do khán giả bình chọn) và Phim web drama được yêu thích nhất (do khán giả bình chọn).

Ngọc Thanh Tâm tự nhận bản thân còn nhiều thiếu sót, nên giải thưởng là sự khích lệ rất lớn cho cô để hoàn thiện bản thân. Người đẹp hứa cố gắng gấp đôi để không phụ lòng những người yêu thương mình.

Ngọc Thanh Tâm và đạo diễn Neko Lê tại thảm đỏ (Ảnh: Ban Tổ chức).

Tại hạng mục phim điện ảnh, Nhà bà Nữ được hô tên 3 lần với các giải thưởng: Nữ diễn viên chính xuất sắc nhất, Đạo diễn xuất sắc nhất và Phim điện ảnh xuất sắc nhất đều do Hội đồng nghệ thuật bình chọn.

Là nghệ sĩ chiến thắng giải Nữ diễn viên chính xuất sắc nhất, Lê Giang ngập ngừng phát biểu: "Tôi thấy rất hạnh phúc, vì 36 năm làm nghề tôi mới được cầm một giải thưởng như vậy".

Trấn Thành nhận giải Đạo diễn xuất sắc nhất (Ảnh: Chụp màn hình).

Trấn Thành "vượt mặt" Victor Vũ, Bùi Thạch Chuyên để giành giải Đạo diễn xuất sắc nhất.

Anh phát biểu: "Đứng chung bảng đề cử với các tiền bối, thú thật tôi chỉ là một "con tép" thôi. Tôi nghĩ đây là giải thưởng mà Hội đồng nghệ thuật muốn khích lệ, ủng hộ cho lớp trẻ tiếp tục cố gắng. Tôi còn rất nhiều điều phải học hỏi từ anh Victor Vũ và anh Bùi Thạch Chuyên. Tôi chỉ là tân binh và Nhà bà Nữ cũng chỉ là phim thứ hai của tôi".

Ngoài ra, ở hạng mục điện ảnh, Minh Hằng gây chú ý khi nhận giải Nữ diễn viên được yêu thích nhất với vai Ba Trà phim Chị chị em em 2. Sau khoảng thời gian "ở ẩn" để lui về lo cho gia đình, đây là lần đầu tiên người đẹp sinh năm 1987 lộ diện trước truyền thông.

Minh Hằng nói thêm: "Chiếc cúp như một món quà quý báu dành cho tôi. Như mọi người đã biết, đối với một diễn viên, được làm việc là một sự vinh hạnh. Khi tạm lui về gần 1 năm, tôi cảm thấy mình có rất nhiều nỗi buồn và sự ray rứt vì tôi biết còn rất nhiều điều đang đợi mình ngoài kia. Giải thưởng này tạo cho tôi rất nhiều động lực, sự khích lệ để trở lại nghệ thuật".

Minh Hằng cho biết giải thưởng là niềm an ủi rất lớn với cô sau thời gian "ở ẩn" chăm con (Ảnh: Chụp màn hình).