"Tro tàn rực rỡ" dự Oscar lần thứ 96, đối đầu phim của Trần Anh Hùng

Chiều 27/9, ông Vi Kiến Thành - Cục trưởng Cục Điện ảnh - xác nhận, bộ phim Tro tàn rực rỡ được chọn đi Oscar 2024 vì nhận được số điểm cao nhất từ Hội đồng tuyển chọn. Ông Thành kỳ vọng Tro tàn rực rỡ sẽ tạo được dấu ấn tại giải thưởng điện ảnh lớn nhất hành tinh.

"Đây là kết quả tuyển chọn của Hội đồng quốc gia được thành lập để chọn phim tham dự vòng sơ tuyển Oscar. Tro tàn rực rỡ là bộ phim nhận được nhiều phiếu nhất nên được gửi đi", ông Vi Kiến Thành cho biết.

Một cảnh trong phim "Tro tàn rực rỡ" của đạo diễn Bùi Thạc Chuyên (Ảnh: Đoàn phim cung cấp).

Nhà sản xuất sẽ gửi các bản phim DCP, đĩa phim có phụ đề tiếng Anh cho Ban Tổ chức giải Oscar trước ngày 2/10. 15 phim nhận phiếu bầu cao nhất sẽ được công bố vào ngày 21/12 tới. 5 phim chính thức được đề cử Phim quốc tế hay nhất sẽ được công bố vào 21/1/2024 cùng các hạng mục khác.

Được biết, Tro tàn rực rỡ của điện ảnh Việt Nam sẽ phải cạnh tranh với tác phẩm nặng ký của nhà làm phim người Pháp gốc Việt Trần Anh Hùng là The Taste Of Things.

Trước đó, với The Taste Of Things, nhà làm phim Trần Anh Hùng đã giành giải Đạo diễn xuất sắc nhất tại Liên hoan phim Cannes 2023. Và cách đây không lâu, The Taste Of Things của Trần Anh Hùng cũng được Pháp chọn là đại diện cho điện ảnh nước này dự vòng sơ loại Oscar 2024, cùng hạng mục với Tro tàn rực rỡ.

Phim "Tro tàn rực rỡ" lấy bối cảnh sông nước miền Tây (Ảnh: Đoàn phim cung cấp).

Tro tàn rực rỡ được chuyển thể từ 2 truyện ngắn Tro tàn rực rỡ và Củi mục trôi về của nhà văn Nguyễn Ngọc Tư. Tác phẩm kể về 3 người phụ nữ: Hậu (Bảo Ngọc Doling), Nhàn (Phương Anh Đào) và Loan Khùng (NSƯT Hạnh Thúy).

Phim lấy bối cảnh miền Tây sông nước, khắc họa tình yêu và nỗi đau của những người phụ nữ với người đàn ông của họ. Ngoài cốt truyện khá độc đáo, Tro tàn rực rỡ nghiên cứu và tái hiện đời sống của người dân miền sông nước khá chi tiết, chân thực.

Đạo diễn Bùi Thạc Chuyên mất 2 năm viết kịch bản và 5 năm chuẩn bị cho phim, với nhiều chuyến thực địa miền Tây để tìm chất liệu dàn dựng và bối cảnh.

Đạo diễn Bùi Thạc Chuyên cất công vào Cà Mau nhiều lần để tìm hiểu, hòa nhập đời sống của dân bản địa. "Có những lần tôi đi theo một tàu cá, thức đến 3h sáng để ra bến tàu. Cả ngày lênh đênh trên biển nhưng vui lắm", đạo diễn từng tâm sự.

Đạo diễn Bùi Thạc Chuyên (giữa) tại Lễ trao giải thưởng Cánh diều vàng 2023 được tổ chức đầu tháng 9 ở Nha Trang (Ảnh: Ban Tổ chức).

Bộ phim đã được trao giải Khinh khí cầu vàng - giải cao nhất của Liên hoan phim Ba châu lục được tổ chức cuối tháng 11/2022 ở Pháp.

Trong nước, đầu tháng 9 vừa qua, Tro tàn rực rỡ giành giải thưởng Cánh diều vàng cho hạng mục Phim truyện điện ảnh xuất sắc và giải Đạo diễn phim truyện điện ảnh xuất sắc, Nữ diễn viên phụ phim truyện điện ảnh xuất sắc (cho NSƯT Hạnh Thúy) tại giải thưởng Cánh diều 2023.

Lễ trao giải Oscar lần thứ 96 sẽ diễn ra vào ngày 10/3/2024.