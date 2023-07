Tranh cãi về ngoại hình Tôn Ngộ Không trong phim mới của Châu Tinh Trì

Hầu vương được cải biên từ tiểu thuyết thần thoại Tây du ký do Châu Tinh Trì làm giám đốc sản xuất. Câu chuyện xoay quanh nhân vật Tôn Ngộ Không thời bé, chưa gặp sư phụ Đường Tăng. Yếu tố hài hước là tâm điểm của tác phẩm.

Từ khi còn nhỏ, Tôn Ngộ Không đã có cá tính nổi loạn và thích làm anh hùng. Nhân vật mới được xuất hiện trong tác phẩm là cô gái nghèo tại một ngôi làng.

Poster chính thức của bộ phim "Hầu vương" do Châu Tinh Trì sản xuất (Ảnh: Netflix).

Sự thánh thiện của cô bé và những biến cố đầu đời khiến Tôn Ngộ Không ngang ngược nhận ra rằng, kẻ thủ lớn nhất chính là cái tôi quá lớn. Thông điệp của phim còn là tình cảm gia đình khăng khít. Hầu vương sẽ chính thức ra mắt khán giả vào ngày 18/8 tới.

Hầu vương còn có sự tham gia của nhà sản xuất Chu Bội Linh, người từng thực hiện dự án Over the Moon và Kendra Haaland từ How to Train Your Dragon 2, Hoa Mộc Lan.

Phim do đạo diễn Anthony Stacchi nhào nặn với sự tham gia lồng tiếng của các diễn viên Jo Koy, Stephanie Hsu, BD Wong. Ngôi sao ca nhạc Châu Kiệt Luân đảm nhiệm vai trò sáng tác và thể hiện nhạc phim.

Châu Tinh Trì là người gắn bó và có nhiều năm nghiên cứu về nhân vật Tôn Ngộ Không và đã thực hiện 4 tác phẩm cải biên từ Tây du ký. "Vua hài Hong Kong" từng thành công với 2 phần phim Đại thoại Tây Du (1995), Tây du ký mối tình ngoại truyện 1: Hàng ma thiên (2013) và Tây du ký mối tình ngoại truyện 2 (2017). Trong đó, hình ảnh Tôn Ngộ Không liên tục biến đổi, khi làm người si tình, lúc lại là kẻ gian ác.

Tạo hình nhân vật Tôn Ngộ Không trong các tác phẩm của Châu Tinh Trì luôn gây tranh cãi. Tôn Ngộ Không trong Hầu vương cũng không ngoại lệ, vấp phải những ý kiến trái chiều. Khán giả nhận xét Tôn Ngộ Không trong phim mới của Châu Tinh Trì chưa đẹp, thân hình gầy gò, nhìn giống ngựa hoặc trâu kết hợp với bọ ngựa.

Tạo hình nhân vật Tôn Ngộ Không trong "Hầu vương" của Châu Tinh Trì bị nhận xét chưa đẹp (Ảnh: Netflix).

Từ trước đến nay, khán giả luôn đánh giá tạo hình nhân vật Tôn Ngộ Không của Lục Tiểu Linh Đồng trong phim truyền hình Tây du ký (năm 1986) là chuẩn mực, đẹp mắt và sinh động nhất. Các phiên bản khác của Tôn Ngộ Không đều không vượt qua được "cái bóng" của Lục Tiểu Linh Đồng.

Trước những lời nhận xét khen chê dành cho nhân vật Tôn Ngộ Không của mình, Châu Tinh Trì chia sẻ: "Tôn Ngộ Không tồn tại trên thế giới với tính cách độc đáo của nó. Tôi rất vui khi được tham gia sản xuất bộ phim và đưa nhân vật đến với khán giả toàn cầu. Tôi đã làm nhiều phim về Tôn Ngộ Không, nhưng không ngừng tìm ra những khía cạnh mới để thể hiện vai diễn".

Nhà sản xuất của Hầu vương cũng lên tiếng bênh vực Châu Tinh Trì: "Phiên bản lần này sẽ khác với những gì bạn xem trước đây. Châu Tinh Trì đã thêm những yếu tố hài hước vào câu chuyện, đồng thời cũng giúp chúng ta hiểu sâu sắc hơn về bản chất của con người, về cái thiện và cái ác".

Tôn Ngộ Không của Lục Tiểu Linh Đồng được xem là tạo hình kinh điển và đẹp mắt nhất (Ảnh: Sina).

Sau vài năm nghỉ ngơi, tìm kiếm cảm hứng sáng tác mới, Châu Tinh Trì đã trở lại với thị trường phim ảnh Hong Kong. Ngoài dự án Hầu vương, ông còn ấp ủ thực hiện nhiều dự án mới. Hiện, ông đang tìm kiếm diễn viên chính cho dự án Đội bóng thiếu lâm nữ (Shaolin Women's Soccer).

Đội bóng thiếu lâm nữ là phiên bản nữ của Đội bóng thiếu lâm thành công vang dội cách đây 22 năm của Châu Tinh Trì. Chia sẻ với truyền thông, trợ lý của Châu Tinh Trì nói, đạo diễn tìm diễn viên trên toàn thế giới, vòng đầu tiên qua hình thức thư điện tử nhưng "vua hài" sẽ nói "không" với những bức ảnh được chỉnh sửa qua phần mềm.

Châu Tinh Trì (SN 1962) được xem là "vua hài" của làng giải trí Hong Kong nói riêng và châu Á nói chung từ thập niên 90 của thế kỷ trước. Nhiều tác phẩm của ông được yêu thích tại châu Á như Thánh bài, Trường học uy long, Đội bóng thiếu lâm...

"Vua hài" xứ hương cảng ngừng đóng phim sau dự án Siêu khuyển thần thông (năm 2008) và tập trung vào công việc đạo diễn, sản xuất phim. Với vị thế trong làng giải trí, Châu Tinh Trì luôn nhận được sự quan tâm của truyền thông và ủng hộ của khán giả.