Trần Ly Ly, Thanh Lam được phong tặng danh hiệu Nghệ sĩ nhân dân

Theo quyết định 1431/QĐ-CTN do Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng ký ngày 28/11, có 42 cá nhân được phong tặng danh hiệu NSND. Đây là danh sách mới nhất về phong tặng danh hiệu NSND đợt 2 của năm 2023.

Ở đợt 2 này, bên cạnh NSƯT Xuân Bắc, nhiều nghệ sĩ được bổ sung vào "bảng vàng" phong tặng NSND đó là: NSƯT Thanh Lam, NSƯT Tấn Minh, NSƯT Trần Ly Ly, NSƯT Trịnh Kim Chi, NSƯT Mai Hoa, NSƯT Quế Trân, NSƯT Tạ Tuấn Minh, NSƯT Lâm Tùng...

NSƯT Trần Ly Ly có tên trong danh sách phong tặng NSND do Chủ tịch nước ký ngày 28/11 mới đây (Ảnh: Ban Tổ chức).

NSƯT Trần Ly Ly sinh năm 1978 trong gia đình có truyền thống nghệ thuật. Mẹ chị là diễn viên múa ballet. Trần Ly Ly bắt đầu học múa chuyên nghiệp khi mới 10 tuổi và giành nhiều giải thưởng tài năng múa trẻ toàn quốc vào các năm 1992, 1994.

Sau khi đỗ thủ khoa của Khoa Sáng tác Múa, Đại học Sân khấu Điện ảnh Hà Nội, Trần Ly Ly nhận được học bổng du học tại Đại học Công nghệ Queensland (Australia). Sau 7 năm học tập và làm việc tại Australia, Pháp, năm 2003, mặc dù có nhiều lời mời làm việc tại nước ngoài nhưng Trần Ly Ly vẫn quyết định về nước.

Hàng loạt tác phẩm múa của Trần Ly Ly ra đời sau đó, gây tiếng vang trong công luận: One day; Zen; 7X; Yes yes no no... Trần Ly Ly cũng "phủ sóng" nhiều lĩnh vực hoạt động trong đó nhiều lần "cầm cân nảy mực" tại các cuộc thi sắc đẹp.

Cuối năm 2018, Trần Ly Ly rời vị trí Phó Hiệu trưởng Trường Múa TPHCM ra Hà Nội đảm nhận vai trò quyền Giám đốc Nhà hát Nhạc Vũ kịch Việt Nam (VNOB). Chị trở thành nữ lãnh đạo đầu tiên trong 60 năm lịch sử của VNOB.

Dưới sự lãnh đạo của NSƯT Trần Ly Ly, những năm qua Nhà hát Nhạc Vũ kịch Việt Nam đã công diễn loạt tác phẩm kinh điển: Người tạc tượng, Hồ Thiên Nga, Những người khốn khổ... Trong đó, Hồ Thiên Nga lập kỷ lục về số đêm diễn ở Nhà hát Lớn Hà Nội và tạo "cơn sốt vé".

Hiện, chị đang là Quyền cục trưởng Cục Nghệ thuật biểu diễn (Bộ VH-TT&DL).

NSƯT Thanh Lam đạt danh hiệu NSND sau một lần trượt vì hồ sơ không đủ điều kiện. Năm 2018, mẹ chị - nghệ sĩ Thanh Hương - từng làm hồ sơ cho con nhưng khi ấy, Thanh Lam không đạt đủ số phiếu bầu của Hội đồng cấp Bộ, đồng thời thiếu huy chương.

Thanh Lam cũng được phong tặng danh hiệu NSND lần này (Ảnh: Facebook nhân vật).

Thanh Lam là một trong những ca sĩ mở đường, định hướng cho nền nhạc nhẹ Việt Nam từ đầu thập niên 1990 và tiên phong cho việc đẩy lùi phong trào nhạc Hoa lời Việt. Chị cũng là ca sĩ tự do đầu tiên được Nhà nước phong tặng danh hiệu NSƯT vào năm 2007 với nhiều đóng góp cho nền nhạc nhẹ Việt Nam.

Ngoài ca hát, Thanh Lam còn đóng phim. Năm 2009, chị xuất hiện trong phim truyền hình 13 nữ tù. Trước đó vào năm 2001, Thanh Lam từng góp mặt vào hai bộ phim Người hùng đá đỏ và Xích lô. Năm 2002, chị tiếp tục vào vai Thủy trong bộ phim Nắng ở trên đầu.

Ca sĩ Tấn Minh (Ảnh: Ban Tổ chức).

NSƯT Tấn Minh được tặng danh hiệu NSND đợt này, sau khi vợ anh, NSƯT Thu Huyền hiện là Phó Giám đốc Nhà hát Chèo Hà Nội cũng có tên trong danh sách 77 nghệ sĩ được phong tặng danh hiệu Nghệ sĩ Nhân dân theo quyết định 724/QĐ-CTN do Chủ tịch nước ký ngày 22/6.

Tấn Minh đang là Giám đốc của Nhà hát Ca múa nhạc Thăng Long.