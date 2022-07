"Trai hư" James Franco tái xuất sau 4 năm ẩn dật vì bê bối tình dục

Hiện tại, ở tuổi 44, nam diễn viên người Mỹ - James Franco được giao một vai trong bộ phim có tên "Me, You" của đạo diễn Bille August.

Chia sẻ về vai diễn này, Franco nói: "Tôi rất phấn khích được tham gia vào dự án có tính hiện tượng này và được làm việc với đạo diễn tài danh Bille August. Tôi là fan của đạo diễn, hiện tại, tôi đã được đọc kịch bản của "Me, You" và thấy đây là một kịch bản rất ấn tượng".

Franco cũng từng tâm sự trong một cuộc phỏng vấn hồi năm ngoái rằng anh đã phải chiến đấu với chứng nghiện tình dục (Ảnh: New York Post).

Không chỉ vậy, Franco sắp tới còn tham gia vào bộ phim hành động có tên "Mace". Franco đã tạm ngừng sự nghiệp diễn xuất trong vòng 4 năm qua, kể từ năm 2018, sau khi xuất hiện những cáo buộc quấy rối tình dục được đưa ra bởi 4 người phụ nữ từng theo học tại trường điện ảnh do nam diễn viên này mở ra.

4 người phụ nữ từng theo học diễn xuất tại trường của Franco đã cùng đệ đơn kiện nam diễn viên và một số cộng sự của anh này, vì họ đã lợi dụng danh nghĩa dạy diễn xuất để yêu cầu nữ học viên đóng cảnh "nóng" có ghi hình. Vụ việc được đưa ra tòa từ năm 2019.

Sau đó, Franco đã đóng cửa ngôi trường dạy diễn xuất, bồi thường theo thỏa thuận cho 4 người phụ nữ và chấp nhận tạm ngừng sự nghiệp diễn xuất trong vài năm để sóng gió dịu lại.

Trong đơn kiện mà 4 người phụ nữ đưa ra, họ cho rằng Franco đã tạo nên một môi trường dung túng cho hành động quấy rối tình dục trong ngôi trường mà anh này mở ra.

Ở ngôi trường này, những hành động quấy rối tình dục xảy ra khá nhiều đối với các nữ học viên, nhưng lại núp dưới danh nghĩa là giảng dạy diễn xuất, đòi hỏi các học viên phải dấn thân thực hiện các "bài tập khó" xoay quanh cảnh "nóng".

4 người phụ nữ từng theo học diễn xuất tại trường của Franco đã cùng đệ đơn kiện nam diễn viên (Ảnh: New York Post).

Sau đó, vụ việc được dàn xếp, thỏa thuận giữa hai bên thay vì được đưa ra xét xử tại tòa. Franco đã đồng ý trả 2.235.000 triệu USD (tương đương gần 52,3 tỷ đồng) cho 4 người phụ nữ để họ rút đơn kiện trong năm 2021.

Sau khi bước ra khỏi vụ lùm xùm bê bối này, Franco thừa nhận rằng quả thực, anh từng có quan hệ tình dục với một số nữ học viên: "Tôi thừa nhận rằng tôi đã có quan hệ tình dục với một số học trò theo học tại trường đào tạo diễn xuất của mình. Nhưng tôi không làm điều đó với những học trò tham gia lớp đào tạo chuyên về cảnh "nóng".

Trong quá trình giảng dạy về diễn xuất, tôi có mối quan hệ tình cảm với một số học trò, và giờ đây, tôi biết rằng điều đó là sai. Như tôi đã nói, tôi không mở trường để có cơ hội theo đuổi những mối quan hệ tình ái kiểu như vậy, tôi không phải là người lựa chọn các học viên. Vì vậy, đó không phải là một kế hoạch đã được dàn dựng kỹ càng xuất phát từ phía tôi.

Nhưng quả thực trong một số tình huống nhất định, tôi đã bước vào những mối quan hệ tình ái có sự đồng thuận của đôi bên với một số học viên, giờ đây tôi hiểu rằng mình không nên làm điều đó. Tôi từng nghĩ rằng nếu đôi bên đều đồng thuận, nếu đôi bên đều đủ tuổi trưởng thành, đều không vướng phải những yếu tố vi phạm pháp luật, thì mọi việc đều được chấp nhận.

Những học trò mà tôi qua lại thực tế cũng đều là những diễn viên tiềm năng, rồi họ sẽ trở thành những người bạn đồng nghiệp của tôi. Nhưng ở tại thời điểm tôi bước vào những mối quan hệ như vậy, dù gì họ vẫn là học viên của tôi, tôi đã không suy nghĩ được rõ ràng, mạch lạc".

James Franco từng được đề cử ở hạng mục Nam chính xuất sắc tại giải Oscar (Ảnh: New York Post).

Ngoài ra, Franco cũng từng tâm sự trong một cuộc phỏng vấn hồi năm ngoái rằng anh đã phải chiến đấu với chứng nghiện tình dục. Franco cho biết trước khi gắn bó với người bạn gái hiện tại - cô Izabel Pakzad, anh đã từng lừa dối, phản bội tất cả những người phụ nữ gắn bó với anh.

Trong sự nghiệp diễn xuất, James Franco từng được đề cử ở hạng mục Nam chính xuất sắc tại giải Oscar với vai diễn trong "127 Hours" (2010).

Ngoài ra, nam diễn viên cũng được biết tới qua vai diễn trong các bộ phim như "Milk" (2008), "Eat, Pray, Love" (2010), "Rise of the Planet of the Apes" (2011), "Spring Breakers" (2012), "Oz the Great and Powerful" (2013), hay bộ ba phim điện ảnh về Người Nhện ra mắt từ năm 2002 - 2007...

James Franco đã bắt đầu bị chỉ trích từ khi tán tỉnh một cô gái 17 tuổi

Năm 2014, James Franco 35 tuổi tán tỉnh cô gái người Scotland 17 tuổi. Sự việc gây tranh cãi trên mặt báo suốt một thời gian.

Vụ việc khi ấy bị nhắc tới trên mặt báo của Mỹ và một số quốc gia phương Tây, khiến Franco phải lên tiếng thừa nhận rằng bản thân cảm thấy "rất xấu hổ" vì "đã có những suy xét sai lầm" trong cách hành động.

Sự việc bắt đầu từ chuyện Franco làm quen với một cô gái người Scotland tại New York (Mỹ), khi anh này nhìn thấy cô gái đang đứng một mình bên ngoài một nhà hát ở New York.

Năm 2014, James Franco 35 tuổi tán tỉnh cô gái người Scotland 17 tuổi (Ảnh: New York Post).

Franco hỏi xin thông tin tài khoản mạng xã hội của cô gái rồi sau đó chat với cô đề nghị gặp gỡ. Anh này còn hỏi tên khách sạn mà cô gái người Scotland đang lưu lại và hỏi "tếu táo" thêm rằng mình có nên thuê luôn một phòng tại khách sạn này không.

Cô gái đã nói rõ với Franco rằng cô mới 17 tuổi, nhưng những lời đùa cợt "chớt nhả" vẫn được đưa ra qua những dòng chat. Sau đó, cô gái đăng tải ảnh chụp màn hình những đoạn chat này lên mạng xã hội khiến Franco trở thành tâm điểm gây tranh cãi. Điều gì khiến câu chuyện này trở thành đề tài tranh cãi, bàn luận? Có yếu tố nào bị xem là "nhạy cảm" trong việc làm quen và tán tỉnh này?

Về khía cạnh pháp luật, tại Scotland, quê hương của cô gái, độ tuổi để một người có quyền đưa ra sự đồng thuận hợp pháp trong quan hệ tình dục là 16.

Tại Mỹ, độ tuổi để một cá nhân có quyền hợp pháp đưa ra sự đồng thuận trong quan hệ tình dục thay đổi qua... từng bang, độ tuổi này thường dao động trong khoảng từ 16 - 18 tuổi. Tại New York, nơi James Franco gặp gỡ cô gái người Scotland hồi năm 2014, độ tuổi hợp pháp để làm "chuyện người lớn" là 17 tuổi, nhưng tới năm ngoái, độ tuổi này đã được nâng lên 18 tuổi.

Hồi năm 2014, khi James Franco 35 tuổi tán tỉnh cô gái 17 tuổi, người ta đã tranh cãi về việc nam diễn viên này có làm gì sai không. Những người bênh vực Franco khi ấy cho rằng anh này không làm gì sai, không phạm luật bởi cô gái đã... 17 tuổi.

Dù vậy, nếu câu chuyện này xảy ra ở thời điểm hiện tại, thì James Franco "cùng lắm" chỉ có thể hẹn hò "trong sáng" với cô gái 17 tuổi và tuyệt đối không được làm "chuyện người lớn" với cô bởi như thế là anh đã phạm luật.

Về quan niệm xã hội, tại Mỹ, đối với thanh thiếu niên mới lớn, nếu họ có quan hệ tình cảm với người cùng trang lứa với mình, đó là điều được những người xung quanh đón nhận và coi là bình thường.

Nhưng việc một người trưởng thành có độ tuổi lớn hơn nhiều so với thiếu niên mới lớn, lại tìm cách tán tỉnh, gần gũi thiếu niên mới lớn, điều này bị xem là "gây tranh cãi".

Thực tế, đây mới chính là lý do tại sao việc Franco tiếp cận cô gái 17 tuổi, dù không vi phạm pháp luật, nhưng lại khiến dư luận tranh cãi, đó là bởi anh hơn cô gái mới lớn tới... 18 tuổi.