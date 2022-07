Bí mật trong cuộc sống của Suri Cruise: Con ruột duy nhất của Tom Cruise

Ở tuổi 43, Katie Holmes đã trở lại cuộc sống độc thân được tròn 10 năm, kể từ sau khi ly hôn Tom Cruise hồi năm 2012 (Ảnh: Daily Mail).

Trong suốt chặng hành trình trưởng thành của Suri Cruise, người ta không thấy có sự hiện diện của tài tử Tom Cruise - cha ruột của cô bé. Điều này khiến truyền thông - công chúng từ lâu đã đặt câu hỏi về tình trạng của mối quan hệ giữa hai cha con.

Dù vậy, điều này dường như không khiến Katie Holmes và cô bé Suri Cruise cảm thấy phải phiền lòng. Suri đã bước vào tuổi thiếu nữ. Ở tuổi 16, Suri thu hút sự quan tâm chú ý bởi diện mạo ngày càng xinh đẹp cùng một phong thái tự tin, duyên dáng mỗi khi xuất hiện trên đường phố.

Trong khi đó, Katie Holmes vui vẻ tận hưởng cuộc sống của một người mẹ đơn thân tự do, độc lập. Mới đây nhất, cô xuất hiện trong một bộ ảnh tạp chí và tiết lộ về cuộc sống hiện tại của hai mẹ con. Ở tuổi 43, Katie Holmes đã trở lại cuộc sống độc thân được tròn 10 năm, kể từ sau khi ly hôn Tom Cruise hồi năm 2012.

Katie và con gái hiện cùng sinh sống tại New York, Mỹ. Trong đời sống tình cảm riêng, Katie vừa công khai mối quan hệ tình cảm với bạn trai mới Bobby Wooten III hồi tháng 5 năm nay. Trước đó, Katie đã hẹn hò nam diễn viên Jamie Foxx và đầu bếp Emilio Vitolo.

Trong công việc, Katie Holmes đang tiếp tục thử sức với vai trò đạo diễn, cô đang thực hiện một bộ phim xoay quanh một câu chuyện tình diễn ra giữa bối cảnh cách ly xã hội vì dịch bệnh Covid-19, đây là bộ phim thứ hai mà Katie đóng vai trò đạo diễn. Trước đó, cô đã đạo diễn bộ phim "All We Had" (2016).

Katie Holmes đang tiếp tục thử sức với vai trò đạo diễn (Ảnh: Daily Mail).

Trong dự án phim "Alone Together", Katie vừa đóng vai trò biên kịch, đạo diễn, sản xuất phim vừa tham gia diễn xuất trong phim. Katie quyết định bắt tay vào thực hiện bộ phim này sau khi trải qua giai đoạn cách ly xã hội cùng với cô con gái Suri ở thời điểm dịch bệnh bùng phát.

Việc theo đuổi vai trò đạo diễn cũng không dễ dàng đối với Katie: "Khá buồn khi tôi hỏi ý kiến từ những người mà tôi kính nể và họ nói rằng phim của tôi không hay. Lúc đó tôi lại đặt ra những câu hỏi như: Có thể nói rõ hơn được không? Tôi không phải người kém cỏi, xin hãy cho tôi những chỉ dẫn hữu ích thay vì chỉ đưa ra những nhận xét chung chung khiến tôi nản lòng".

Katie cho biết hai mẹ con cô đã cùng có một giai đoạn cách ly tốt đẹp, để lại nhiều ký ức đáng nhớ. Họ cùng chuyển tới sống ở một ngôi nhà ven hồ: "Tôi vẽ tranh, hai mẹ con tôi cùng sử dụng máy khâu để may vá, chúng tôi cùng nấu nướng.

Hai mẹ con cùng tận hưởng một kỳ nghỉ yên bình dài ngày. Chúng tôi sống ở một ngôi nhà ven hồ, mắc một cái võng ngoài hiên nhà, mỗi sáng thức dậy, hai mẹ con bắt đầu khâu vá, uống cà phê, ngủ trưa quanh chiếc võng đó.

Ngoài ra, chúng tôi cũng thường cùng nhau xem lại những bộ phim kinh điển. Tôi vui vẻ nhảy múa trong phòng khách và cho tới giờ, những ký ức vui tươi vẫn còn hiện diện rõ nét trong trí nhớ".

Ở tuổi 16, Suri thu hút sự quan tâm chú ý bởi diện mạo ngày càng xinh đẹp cùng một phong thái tự tin, duyên dáng mỗi khi xuất hiện trên đường phố (Ảnh: Daily Mail).

Qua những trải nghiệm đã có trong cuộc sống, Katie cho biết cô luôn cố gắng tìm được niềm hy vọng trong những thời điểm khó khăn: "Tôi là người luôn sống trong hy vọng, luôn có một chút lãng mạn trong cuộc sống, tôi thích những bộ phim chứa đựng sự nhân ái trong đó. Tôi bước đi trong cuộc sống với mong muốn cảm nhận về những điều tốt đẹp, tử tế.

Đối với các câu chuyện, tôi thích những nhân vật gặp khó khăn, trắc trở nhưng rồi họ vẫn tìm được điều gì đó ý nghĩa. Tôi nghĩ điều đó rất chân thực với cuộc sống. Tôi muốn tin như thế".

Giờ đây, khi con gái Suri đang dần trưởng thành, Katie và con gái còn tìm được thú vui chung trong việc luyện tập thể chất.

Nói về cô con gái Suri, Katie Holmes cho hay: "Tôi cảm thấy rất biết ơn vì có một cô con gái đặc biệt như vậy. Được làm mẹ là một món quà tuyệt vời và là đặc ân trong đời. Đôi khi tôi cùng con gái luyện tập thể chất, tất cả còn tùy thuộc vào lịch trong ngày của hai mẹ con.

Chúng tôi có lịch riêng của mình và đôi khi lịch bị chồng chéo lên nhau. Nhưng tôi không bao giờ bắt ép con phải cùng mình luyện tập hay làm gì cả, bởi tôi biết mọi sự bắt ép là không nên".

Katie Holmes cho hay rằng khoảnh khắc gắn bó chặt chẽ nhất của hai mẹ con cô chính là khi họ cùng nhau tham gia những hoạt động thiện nguyện (Ảnh: Daily Mail).

Katie cũng chia sẻ rằng cô cảm thấy sinh con ở tuổi ngoài 20 là một lựa chọn hoàn hảo đối với bản thân mình. Dù cuộc sống bận rộn và áp lực thế nào, Katie vẫn dành thời gian cho riêng mình mỗi sáng.

"Tôi dành thời gian mỗi sáng để nghe nhạc, luyện tập, và viết lách. Tôi dành cho mình thời gian lúc đầu ngày để tận hưởng cuộc sống. Điều đó giúp tạo nên một tâm thế tốt để bắt đầu một ngày mới. Sẽ tốt hơn cho tất cả chúng ta khi xung quanh ta đều là những người biết tự chăm sóc chính mình", Katie chia sẻ.

Katie Holmes cho hay rằng khoảnh khắc gắn bó chặt chẽ nhất của hai mẹ con cô chính là khi họ cùng nhau tham gia những hoạt động thiện nguyện. Katie cho biết cô luôn cố gắng tìm ra những hoạt động chung với con gái nhằm gia tăng sự gắn bó, thấu hiểu giữa hai mẹ con trong hoạt động thực tế của cuộc sống.

"Tôi thích tham gia các hoạt động thiện nguyện cùng với con gái và lắng nghe cách nhìn nhận của con, lắng nghe con đưa ra những đề xuất về cách chúng tôi có thể giúp đỡ người khác. Điều quan trọng là con cần phải đến và chứng kiến tận mắt, phải là một phần trong những nỗ lực thực tế để có thể giúp đỡ người khác", Katie tiết lộ.

Trong sự nghiệp diễn xuất, Katie Holmes bắt đầu trở nên nổi tiếng sau khi xuất hiện trong bộ phim truyền hình "Dawson's Creek" (Ngã rẽ cuộc đời) hồi cuối thập niên 1990. Sau này, Katie Holmes trở thành gương mặt được săn đón ở Hollywood sau khi cô kết hôn với tài tử Tom Cruise.

Katie Holmes và con gái Suri xuống phố tại New York (Ảnh: Daily Mail).

Từ sau khi ly hôn Tom Cruise, Katie tích cực làm mới cuộc sống của mình, càng lúc Katie càng chứng tỏ mình đã tự tạo dựng được một cuộc sống mới ổn định, tốt đẹp cho cả hai mẹ con sau giai đoạn khó khăn, chông chênh.

Katie Holmes từng khiến truyền thông - công chúng "ngã ngửa" khi cô tuyên bố ly hôn với tài tử Tom Cruise hồi năm 2012, sau 6 năm gắn bó trong hôn nhân.

Dù có nhiều lời đồn đoán rằng Tom Cruise không còn duy trì liên hệ với Katie Holmes và con gái Suri, nhưng Katie dường như không bận lòng, cô tập trung vào cuộc sống và công việc của mình, tận hưởng những gì có thể từ cuộc sống của một phụ nữ độc thân.

Dù Katie tránh nói về mối quan hệ với chồng cũ Tom Cruise, nhưng cô khá thoải mái khi chia sẻ về cuộc sống của mình với tư cách một người mẹ đơn thân. Sau khi ly hôn, Katie đặc biệt chú ý đến việc không nhắc lại những chuyện đã qua, cũng không đả động gì tới mối quan hệ với Tom Cruise trong quá khứ hay hiện tại, cô thực hiện nghiêm túc điều này trong mọi cuộc phỏng vấn.

Nhiều người cho rằng hai bên đã có thỏa thuận khi ly hôn về những gì có thể đề cập về nhau. Dù điều ấy có phải sự thực hay không, nhưng Katie Holmes vẫn cho thấy cô thực sự nhất quán trong việc tuyệt đối không nói về chuyện cũ và người cũ.