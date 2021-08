Tom Cruise dàn cảnh đoàn tàu lao xuống núi khiến fan thảng thốt

Dân trí Hình ảnh đoàn tàu lao khỏi đường ray, rơi xuống vách núi vỡ vụn, khiến các fan của Tom Cruise và sê-ri phim "Nhiệm vụ bất khả thi" phải sửng sốt.

Hình ảnh mới được ghi lại trên phim trường của đoàn phim "Nhiệm vụ bất khả thi 7" ở Derbyshire, Anh, hồi cuối tuần qua, đã khiến các fan của sê-ri phim này phải sửng sốt. Một đoàn tàu lao khỏi đường ray rồi rơi xuống vách núi vỡ vụn. Cảnh phim này khiến các fan phim tiếp tục phải ngỡ ngàng về mức độ đầu tư và dàn cảnh táo bạo của "Nhiệm vụ bất khả thi".

Hoạt động ghi hình phần 7 của sê-ri phim "Nhiệm vụ bất khả thi 7" hiện đã được tiếp tục sau nhiều lần phải dừng vì dịch bệnh Covid-19. Để giám sát cảnh ghi hình kịch tính ngoạn mục này, Tom Cruise đã xuất hiện với phi cơ riêng. Bước xuống khỏi máy bay, Tom Cruise di chuyển trên phim trường bằng ô tô để chỉ đạo dàn dựng cảnh quay.

Nam tài tử 59 tuổi tiếp tục vào vai điệp viên Ethan Hunt. Phần phim thứ 7 dự kiến ra rạp vào tháng 5/2022. Trong sự nghiệp diễn xuất trải dài 4 thập kỷ của mình, Tom Cruise đã nhận về 3 giải Quả Cầu Vàng, 3 lần được đề cử tại giải Oscar. Tom Cruise cũng là một trong những nam tài tử được trả thù lao cao nhất thế giới.

Cảnh trên phim trường "Nhiệm vụ bất khả thi 7".

Các bộ phim do anh tham gia diễn xuất đã đưa về tổng doanh thu hơn 4 tỷ USD từ phòng vé Bắc Mỹ và hơn 10,1 tỷ USD từ phòng vé toàn cầu. Con số này khiến Tom Cruise trở thành một trong những ngôi sao đưa lại doanh thu lớn nhất mọi thời đại cho phòng vé thế giới.

Tom Cruise bắt đầu diễn xuất từ đầu thập niên 1980 và có bước đột phá trong sự nghiệp với phim hành động "Top Gun" (1986). Sau này, anh tiếp tục ghi dấu ấn về tài năng diễn xuất với các vai diễn trong "The Color of Money" (1986), "Rain Man" (1988), "Born on the Fourth of July" (1989), "Magnolia" (1999).

Những phim thành công về mặt doanh thu của Tom Cruise có thể kể tới "A Few Good Men" (1992), "The Firm" (1993), "Interview with the Vampire" (1994), "Jerry Maguire" (1996).

Trong vai trò một ngôi sao phim hành động, Tom Cruise đã xuất hiện trong 6 phần phim "Nhiệm vụ bất khả thi" kể từ năm 1996 tới nay. Những phim khoa học viễn tưởng và phim hành động khác mà anh từng tham gia có "The Last Samurai" (2003), "Collateral" (2004), "Knight and Day" (2010), "Jack Reacher" (2012), "Oblivion" (2013), "Edge of Tomorrow" (2014), "The Mummy" (2017).

Trong cuộc đời mình, tài tử đã đi qua 3 cuộc hôn nhân đổ vỡ với 3 nữ diễn viên

Trong cuộc đời mình, tài tử đã đi qua 3 cuộc hôn nhân đổ vỡ với 3 nữ diễn viên Mimi Rogers, Nicole Kidman và Katie Holmes. Anh có 3 người con, gồm 2 người con nuôi từng nhận nuôi với Nicole Kidman, một người con gái ruột có với nữ diễn viên Katie Holmes.

Tom Cruise trong trailer phim "Mission: Impossible - Fallout" (2018)

