Tiệc chào đón album của Taylor Swift gây lây lan Covid-19 tại Úc

Dân trí Một bữa tiệc được tổ chức để chào đón album "Red" của Taylor Swift đã trở thành một nguồn lây lan Covid-19 tại Úc, khi 100 khách tham dự sự kiện đã mắc bệnh.

Một bữa tiệc được tổ chức để chào đón album "Red" của Taylor Swift đã trở thành một nguồn lây lan Covid-19 tại Úc, khi 100 khách tham dự sự kiện đã mắc bệnh (Ảnh: New York Post).

Hơn 100 người có mặt tại một bữa tiệc tổ chức để chào đón album "Red" của nữ ca sĩ người Mỹ Taylor Swift được tung ra thị trường trở lại đã có kết quả dương tính với virus gây bệnh Covid-19. Bữa tiệc vừa được tổ chức vào thứ 6 - ngày 10/12 tại Sydney, Úc.

Sự kiện này hiện bị xem là một nguồn gây lây lan Covid-19 ở mức độ mạnh. Tất cả những ai tham gia sự kiện này hiện được yêu cầu tự cách ly ngay lập tức. Nữ ca sĩ Taylor Swift (32 tuổi) không có mặt tại sự kiện này, đây là một sự kiện họp mặt được tổ chức bởi cộng đồng fan của Swift tại Sydney để chào đón việc nữ ca sĩ cho ra mắt album "Red" với những bản thu mới.

Album này đã từng được ra mắt hồi năm 2012, nhưng vì một số vấn đề tranh chấp bản quyền nên hiện tại, Taylor Swift đang tiến hành thu âm lại hàng loạt album để sở hữu trọn vẹn bản quyền đối với những bản thu mới.

Sự kiện tiệc chào đón album tổ chức tại Sydney có khoảng 600 người tham gia. Các chuyên gia dịch tễ tại Úc đang nhìn nhận đây là một sự kiện gây lây lan Covid-19 cực mạnh, bởi đã có tới hơn 100 người tham gia sự kiện có kết quả dương tính với virus gây bệnh, khiến khả năng lây nhiễm tại sự kiện này là rất cao.

Sự kiện tiệc chào đón album tổ chức tại Sydney có khoảng 600 người tham gia (Ảnh: New York Post).

Các chuyên gia dịch tễ tại Úc đang nhìn nhận đây là một sự kiện gây lây lan Covid-19 cực mạnh (Ảnh: New York Post).

Cảnh báo do nhà chức trách trong lĩnh vực y tế tại bang New South Wales, Úc, đã thông tin tới người dân rằng: "Bất cứ ai tham gia vào sự kiện "On Repeat: Taylor Swift Red Party" tổ chức tại Nhà hát The Metro ở Sydney vào ngày 10/12 đều thuộc diện tiếp xúc gần với nguồn bệnh và cần phải ngay lập tức tiến hành xét nghiệm, cách ly.

Hiện tại, đang có nghi ngờ một số trường hợp mắc bệnh liên quan tới ổ dịch này đã mắc biến thể Omicron".

Đối với những trường hợp đã quét mã QR khi tới dự sự kiện, nhà chức trách sẽ dễ dàng chủ động liên hệ với những người này.

Thông báo của nhà chức trách cũng nhấn mạnh: "Mức phạt đối với những người không tuân thủ yêu cầu xét nghiệm, cách ly đã tăng lên mức 5.000 đô la Úc đối với mỗi cá nhân (mức phạt này trước đây là 1.000 đô la Úc) và 10.000 đô la Úc đối với mỗi tổ chức (mức phạt này trước đây là 5.000 đô la Úc)".

Cảnh sát bang New South Wales mới đây đã phạt một thanh niên 20 tuổi số tiền lên tới 10.000 đô la Úc sau khi anh này không tuân thủ việc tự cách ly sau khi tiếp xúc gần với một ca mắc Covid-19, thậm chí, thanh niên này còn đi tới hộp đêm và tiếp xúc với nhiều người khác. Sau đó, anh này có kết quả xét nghiệm dương tính với virus gây bệnh.

Hiện tại, tình hình dịch bệnh Covid-19 tại bang New South Wales diễn biến khó lường, nhà chức trách vừa yêu cầu hủy bỏ sự kiện lễ hội âm nhạc Lunar Electric vì lo lắng sự kiện này có thể trở thành một nguồn gây lây lan Covid-19.

Thông báo nhà chức trách đưa ra cho hay: "Chuyên gia dịch tế tại bang New South Wales đã cân nhắc mức độ lây lan của dịch Covid-19 tại khu vực Newcastle và nhận thấy có nguy cơ rất lớn trong việc tổ chức lễ hội âm nhạc Lunar Electric vào cuối tuần này", vì vậy, sự kiện đã bị hủy bỏ.

Bích Ngọc

Theo New York Post