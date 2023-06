"The Idol": Phim ngập cảnh nóng bị giới phê bình và khán giả quay lưng

Khi công chiếu giới thiệu ở LHP Cannes (Pháp) trong tháng 5 vừa qua, bộ phim nhiều tập The Idol vốn đã bị giới phê bình chê bai, chỉ trích vì lạm dụng cảnh khỏa thân, cảnh "nóng". Những tưởng sự chê bai, chỉ trích ấy sẽ khiến bộ phim thu hút sự quan tâm của khán giả, rồi được đánh giá đa chiều hơn, nhưng hiện tại, The Idol tiếp tục bị công chúng chỉ trích.

The Idol xoay quanh Jocelyn - một nữ thần tượng nhạc pop đang lên (Ảnh: New York Post).

Ngay khi tập phim đầu lên sóng truyền hình, The Idol đã khiến người xem cảm thấy sửng sốt với loạt cảnh 18+. Trên mạng xã hội, cộng đồng mạng đưa ra nhiều ý kiến chê bai, cho rằng kịch bản của phim quá tệ. Chuyện phim không có gì đáng nói, điều đáng nói duy nhất chính là hàng loạt cảnh nhạy cảm diễn ra liên tiếp trên màn ảnh khiến người xem cảm thấy thừa thãi, mệt mỏi.

Mặc dù có những ý kiến khen ngợi diễn xuất của nữ chính Lily-Rose Depp và bạn diễn đóng cặp với cô - nam diễn viên kiêm ca sĩ The Weeknd, nhưng nhìn chung, năng lực diễn xuất của diễn viên cũng không thể giúp bộ phim được nhìn nhận tích cực hơn ở khía cạnh nghệ thuật.

The Idol xoay quanh Jocelyn - một nữ thần tượng nhạc pop đang lên và mối quan hệ phức tạp giữa cô với người giúp cô ổn định tâm lý giữa những cơn khủng hoảng. Vai nữ chính Jocelyn được giao cho Lily-Rose Depp (23 tuổi), con gái của tài tử Johnny Depp.

Nhân vật Jocelyn có những cơn suy sụp tinh thần khiến công việc bị đảo lộn nghiêm trọng. Jocelyn tìm mọi cách để có thể lấy lại phong độ và xác lập lại vị thế của bản thân trong giới showbiz. Cô muốn mình tiếp tục là ngôi sao nhạc pop quyến rũ, nóng bỏng nhất trong showbiz Mỹ.

Tham vọng này đã khiến Jocelyn tìm tới Tedros (vai diễn của nam ca sĩ - diễn viên The Weeknd) để nhận được sự giúp đỡ từ anh này. Tedros là một chuyên gia tự phong trong lĩnh vực "tự chữa lành" những vấn đề bất ổn tâm lý.

Đạo diễn Sam Levinson (ngoài cùng bên phải) và hai diễn viên chính của phim xuất hiện tại LHP Cannes (Ảnh: New York Post).

Khi công chiếu ở LHP Cannes, The Idol bị giới phê bình chỉ trích là lạm dụng cảnh khỏa thân và cảnh "nóng" một cách "vô tội vạ", có nhiều cảnh 18+ không phục vụ cho nội dung phim.

Nhiều ý kiến bình luận về phim cho rằng The Idol giống như một phim... khiêu dâm. Từng tập trong phim đều có những cảnh khỏa thân, cảnh "nóng" của nhân vật nữ chính Jocelyn.

Yếu tố "nóng" trong The Idol bị lạm dụng thái quá, gây nên sự mệt mỏi cho người xem. Không ít ý kiến của giới phê bình và khán giả đều cho rằng kịch bản phim đã lợi dụng nữ diễn viên Lily-Rose Depp, khiến cô phải thực hiện hàng loạt cảnh 18+.

Những tưởng sự tranh cãi xung quanh bộ phim sẽ giúp The Idol được người xem quan tâm nhiều khi phim chính thức lên sóng truyền hình. Nhưng số lượng người theo dõi tập phim đầu tiên lên sóng vào tối chủ nhật vừa qua không cao như kỳ vọng, chỉ ngang với tỷ suất tập mở đầu của những bộ phim khác được chiếu trên cùng nền tảng thời gian gần đây.

Khi phải đối diện với những sự chê bai, chỉ trích, đạo diễn của The Idol - Sam Levinson từng rất tự tin: "Khi vợ tôi đọc cho tôi nghe một số bài báo, tôi nhìn cô ấy và nói: "Anh nghĩ rằng bộ phim đình đám nhất mùa hè này chuẩn bị xuất hiện rồi". Tôi và các cộng sự hoàn toàn hiểu rằng chúng tôi đang tạo nên một bộ phim rất khêu gợi và có thể gây tranh cãi. Nhưng chúng tôi không lạc lối".

Dù vậy, tỷ suất người xem tập mở đầu của bộ phim The Idol cho thấy những tranh cãi xung quanh bộ phim cũng không khiến khán giả dành sự quan tâm đặc biệt cho phim, như chính đạo diễn Levinson từng hình dung.

Đạo diễn Sam Levinson cũng giải thích về việc tại sao anh phải đẩy mạnh những cảnh 18+ trong phim: "Hiện tại, chúng ta đang sống trong một thế giới khai thác mạnh các nội dung gợi dục, các bạn thử nhìn xem, thế giới nhạc pop phản ánh rất rõ điều ấy. Nhân vật nữ chính trong phim của tôi là một nữ ca sĩ nhạc pop theo đuổi phong cách sexy gợi cảm".

Không ít ý kiến của giới phê bình và khán giả đều cho rằng kịch bản phim đã lợi dụng nữ diễn viên Lily-Rose Depp (Ảnh: New York Post).

Với tư cách nữ chính của phim, Lily-Rose Depp cũng đã bày tỏ quan điểm về bộ phim. Theo cô, việc bộ phim có nhiều cảnh khỏa thân, cảnh "nóng" là để khắc họa được đúng tính chất môi trường làm việc và môi trường sống của nhân vật nữ chính - một nữ ca sĩ theo đuổi phong cách sexy phóng túng.

"Nhân vật Jocelyn là một nữ ca sĩ nhạc pop rất sexy, điều đó được thể hiện trong mọi mặt cuộc sống của cô ấy. Những cảnh phim trần trụi là cần thiết để phản ánh được nội tâm nhân vật. Tôi được tham gia vào quá trình sáng tạo nhân vật và đã cùng ê-kíp vạch ra những cách nhằm lột tả nhân vật đúng chất nhất", Lily-Rose Depp chia sẻ.

Trước đó, nữ diễn viên phim Bản năng gốc - Sharon Stone đã chia sẻ trên mạng xã hội với mong muốn bênh vực cho phim The Idol: "Tôi vừa xem hai tập đầu của seri The Idol, tôi thấy rằng Lily-Rose Depp và bạn diễn The Weeknd đều là những diễn viên đầy hứa hẹn, họ thể hiện rất tốt và có năng lực diễn xuất khá vững vàng.

Tôi cũng xin có lời khen ngợi dành cho đạo diễn của bộ phim - Sam Levinson vì đã có cách đương đầu rất tốt đối với những lời chê bai, chỉ trích vốn rất thường gặp trong lĩnh vực giải trí. Theo các bạn, điều gì sẽ xuất hiện trước, rực rỡ chói lọi hay là đau đớn ê chề?".