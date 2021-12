Người phá hỏng buổi biểu diễn cuối cùng của The Beatles nói gì?

Dân trí 52 năm trước, buổi biểu diễn cuối cùng của nhóm The Beatles đã hóa thành dang dở vì một người cảnh sát trẻ. 52 năm sau, lần đầu tiên người cảnh sát năm xưa lên tiếng giãi bày.

52 năm trước, buổi biểu diễn cuối cùng của nhóm The Beatles đã hóa thành dang dở vì một người cảnh sát trẻ. 52 năm sau, lần đầu tiên người cảnh sát năm xưa lên tiếng giãi bày (Ảnh minh họa: Bích Ngọc).

Vào ngày 30/1/1969, nhóm The Beatles quyết định thực hiện một buổi biểu diễn chung cuối cùng trước khi chính thức "đường ai nấy đi". Buổi biểu diễn không được thông báo rộng rãi và được tổ chức ngay trên tầng thượng của tòa nhà có trụ sở văn phòng của công ty truyền thông đại diện cho nhóm nằm ở London, Anh.

The Beatles biểu diễn được 42 phút thì cảnh sát đến và yêu cầu họ phải giảm âm lượng các thiết bị âm thanh, ngay sau đó, buổi biểu diễn kết thúc. Đây được xem là buổi biểu diễn cuối cùng của nhóm The Beatles - một buổi biểu diễn dang dở.

Buổi biểu diễn có nhiều tính ngẫu hứng được ghi hình ngay trên tầng thượng của tòa nhà văn phòng, khán giả của chương trình là những người đi ngang qua tòa nhà và dừng lại ở vỉa hè bên dưới để nghe nhạc, những người ở trong các tòa nhà khác xung quanh đổ dồn lên tầng thượng của các tòa nhà bên cạnh để theo dõi chương trình.

Trong quá trình ghi hình kéo dài 42 phút trước khi bị cảnh sát yêu cầu giảm âm lượng các thiết bị, The Beatles đã biểu diễn được 5 bài hát. Bài hát cuối cùng mà nhóm thể hiện trong chương trình này là ca khúc "Get Back". Khi chương trình phải đi đến kết thúc sớm, John Lennon nói đùa rằng: "Tôi muốn thay mặt nhóm cảm ơn tất cả các bạn, hy vọng chúng tôi đã vượt qua vòng thử giọng".

Khán giả của chương trình là những người đi ngang qua tòa nhà và dừng lại ở vỉa hè bên dưới để nghe nhạc, những người ở trong các tòa nhà khác xung quanh đổ dồn lên tầng thượng (Ảnh: New York Post).

Những thước phim ghi hình trong buổi biểu diễn ngẫu hứng này đã từng xuất hiện trong bộ phim tài liệu "Let It Be" (1970) và sê-ri phim tài liệu vừa ra mắt trong năm nay - "The Beatles: Get Back".

The Beatles là một nhóm nhạc huyền thoại trong nền công nghiệp âm nhạc của thế giới. Nhóm cũng được xem là một biểu tượng của văn hóa đại chúng tại Anh. Buổi biểu diễn cuối cùng của nhóm chắc chắn có ý nghĩa đặc biệt.

Nếu được thông báo trước một cách rõ ràng, nhà chức trách địa phương sẽ tạo mọi điều kiện để họ có thể tiến hành ghi hình suôn sẻ, những người dân sống ở khu vực xung quanh cũng sẽ cảm thông hơn rất nhiều.

Nhưng vì buổi biểu diễn được thực hiện gấp rút với nhiều tính ngẫu hứng nên sự kiện đã gặp phải khó khăn, một cảnh sát 19 tuổi khi ấy - anh Ray Dagg - đã thực hiện đúng nhiệm vụ của mình khi nhận được thông báo về tiếng ồn xuất hiện trên tầng mái của một tòa nhà văn phòng.

Người cảnh sát trẻ tuổi đã cùng một số đồng nghiệp nhanh chóng có mặt tại tòa nhà số 3 phố Savile Row, London, Anh, để xử lý "nguồn gốc gây ra tiếng ồn" và vô tình khiến buổi biểu diễn cuối cùng của The Beatles đi đến kết thúc.

Vào ngày 30/1/1969, Ray Dagg - một cảnh sát trẻ mới 19 tuổi - đã rất bình tĩnh và dứt khoát khi tiếp xúc với các cộng sự của nhóm The Beatles và nhấn mạnh yêu cầu phải giữ trật tự chung (Ảnh: New York Post).

Về sau này, người ta mới hiểu rõ về tính chất của buổi biểu diễn ngẫu hứng ấy. Người cảnh sát trẻ có tên Ray Dagg năm xưa hiện đã 72 tuổi. Sau 52 năm hoàn toàn giữ im lặng về sự việc, mới đây, ông Ray Dagg đã nhận trả lời tờ tin tức The Sunday Times (Anh).

"Đó chỉ là vì công việc đòi hỏi tôi phải làm vậy. Nghĩ lại chuyến ấy cũng khá hài hước", ông Ray Dagg cho hay.

Vào ngày 30/1/1969, Ray Dagg - một cảnh sát trẻ mới 19 tuổi - đã rất bình tĩnh và dứt khoát khi tiếp xúc với các cộng sự của nhóm The Beatles và nhấn mạnh yêu cầu phải giữ trật tự chung. Trước đó, Ray Dagg đã nhận được phản ánh của một số người dân sống xung quanh tòa nhà thông báo về tiếng ồn xuất phát từ trên tầng mái của tòa nhà nằm ở số 3 phố Savile Row.

Sau khi nhận được nhiều lời phản ánh, cảnh sát Ray Dagg đã cùng một số cảnh sát khác có mặt để xử lý vấn đề: "Chúng tôi nhận được khoảng 30 cuộc gọi phản ánh chỉ trong vòng vài phút", ông Ray Dagg nhớ lại.

Sự xuất hiện của cảnh sát Ray Dagg đã được ê-kíp ghi hình buổi biểu diễn ghi lại. Những thước phim ấy cũng xuất hiện trong sê-ri phim tài liệu vừa ra mắt trong năm nay - "The Beatles: Get Back".

Người cảnh sát trẻ có tên Ray Dagg năm xưa hiện đã 72 tuổi (Ảnh: New York Post).

Sau khi bộ phim tài liệu ra mắt, người ta bỗng dành nhiều sự quan tâm cho người cảnh sát trẻ đã vô tình "phá hỏng" buổi biểu diễn cuối cùng của The Beatles và thậm chí còn đe dọa những cộng sự của nhóm, rằng nếu họ không chịu hợp tác, cảnh sát sẽ có biện pháp mạnh tay.

Nhớ lại sự việc khi ấy, ông Ray Dagg cho biết ông không hề có điều gì hối tiếc: "Ở thời điểm đó, tôi không hề biết rằng nhóm The Beatles sẽ không bao giờ biểu diễn cùng nhau thêm nữa. Giờ đây, người ta sẽ mãi nhớ rằng cảnh sát Ray Dagg chính là người đã khiến buổi biểu diễn cuối cùng của The Beatles phải dừng lại.

Nếu đó là điều mà người ta sẽ nhớ mãi về tôi, thì cũng không tệ đâu nhỉ, bởi có hàng triệu người đi qua cuộc đời này mà không để lại một điều gì khiến người khác nhắc nhớ về họ".

Sau sự việc xảy ra hồi năm 1969, ông Ray Dagg làm cảnh sát thêm 6 năm nữa thì xin nghỉ việc và đi tìm công việc khác. Ông cho biết rằng ông chưa bao giờ mua một album nào của nhóm The Beatles. Nhóm nhạc khiến ông hâm mộ là Simon & Garfunkel - một nhóm nhạc hai thành viên đến từ nước Mỹ.

Trailer phim tài liệu "The Beatles: Get Back" (2021)

Bích Ngọc

Theo New York Post