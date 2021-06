Thân thế ngoài đời của Trâm "tiểu tam" trong phim "Hãy nói lời yêu"

Dân trí Sau nhiều năm vắng bóng trên truyền hình và sân khấu chuyên nghiệp, nữ diễn viên Trúc Mai đã trở lại Nhà hát Công an Nhân dân. Mới đây cô đã tái xuất trên màn ảnh với vai diễn Trâm "tiểu tam".

Đã một thời gian khá dài khán giả Việt không còn được thấy diễn viên Trúc Mai xuất hiện trên màn ảnh. Cô là một trong những diễn viên trẻ được nhiều khán giả yêu thích trong khoảng những năm 2005 đến 2009.

Vai diễn Trâm "tiểu tam" của Trúc Mai trong bộ phim "Hãy nói lời yêu".

Một bộ phận khán giả khi theo dõi bộ phim "Hãy nói lời yêu" đang phát sóng trên VTV3 vẫn còn nhận ra Trúc Mai từng gây ấn tượng qua những bộ phim như: "Tháng 13" của đạo diễn Hoài Sơn, "Đi qua bóng tối" của đạo diễn Vũ Minh Trí, "Người đàn bà thứ 2" của đạo diễn Vũ Hồng Sơn,...

Sau khi tốt nghiệp Đại học Sân khấu Điện ảnh, Trúc Mai đầu quân về Nhà hát Công an Nhân dân.

Chia sẻ với phóng viên Dân trí, diễn viên Trúc Mai cho biết: "Vì một vài lý do cá nhân, đặc biệt là sự ra đi đột ngột của mẹ tôi đã để lại cho tôi một cú sốc tinh thần quá lớn. Tôi đã phải mất rất nhiều năm sau mới có thể ổn định lại được cuộc sống của mình. Cùng thời điểm đó cũng đã có những bước ngoặt khiến Trúc Mai phải tạm dừng lại hoạt động nghệ thuật một thời gian dài".

Được biết, sau khi tốt nghiệp Đại học Sân khấu Điện ảnh, Trúc Mai đầu quân về Nhà hát Công an Nhân dân và được tuyển vào biên chế chính thức ngay sau đó. Một thời gian sau, cô nên duyên với một chiến sĩ công an rồi về công tác tại Phòng Công tác chính trị Công an tỉnh Hải Dương.

Sau khi lập gia đình, Trúc Mai gác lại đam mê với nghệ thuật để chăm lo tổ ấm nhỏ. Đến tháng 5 năm 2020, cô chọn quay trở lại với Nhà hát Công an Nhân dân với vai trò là diễn viên sân khấu. Cùng với đó là việc tham gia các dự án phim truyền hình, nổi bật trong số đó là "Hãy nói lời yêu" đang phát sóng trên VTV3.

Nữ đại úy vô cùng xinh đẹp ngoài đời.

Diễn viên Trúc Mai chia sẻ: "Dù rời xa nghiệp diễn nhưng lửa nghề trong tôi không ngừng cháy. Tôi đã luôn ấp ủ, luôn khao khát một ngày nào đó được trở lại với khán giả bằng cả đam mê của bản thân.

Cũng rất may mắn thời gian gần đây Trúc Mai đã được quay trở lại với màn ảnh qua bộ phim "Hãy nói lời yêu" của đạo diễn Bùi Quốc Việt sau nhiều năm vắng bóng".

Dù rời xa màn ảnh nhưng Trúc Mai luôn nhớ nghề diễn và tha thiết được quay lại trong ngày gần nhất.

Chia sẻ về vai diễn lần này, diễn viên Trúc Mai cho hay, ngay khi nhận được kịch bản và lời mời của đạo diễn Bùi Quốc Việt, lúc đầu Trúc Mai vô cùng đắn đo bởi "tiểu tam" là dạng nhân vật mà cô chưa từng thử sức.

Hơn nữa đây cũng là lần đầu tiên Trúc Mai xuất hiện trên màn ảnh sau thời gian dài nên cô lo lắng không biết bản thân có làm tốt được vai Trâm để truyền tải tới khán giả hay không.

Sau khi đọc kịch bản Trúc Mai mới thấy rằng Trâm là một "tiểu tam" nhưng không hề truyền thống. Diễn viên Trúc Mai nói: "Đa phần những cô "tiểu tam" truyền thống khán giả thường thấy trên màn ảnh sẽ có sự hám lợi, mưu mô, mục đích... Nhưng Trâm lại trở thành "tiểu tam" chỉ đơn giản vì cảm mến vì yêu thật lòng người đàn ông đã có gia đình. Ban đầu Trâm cũng có sự giành giật vì muốn giữ hạnh phúc sai trái ấy cho mình, nhưng về sau nhân vật này cũng dần dần hiểu ra mọi vấn đề để có những quyết định đúng đắn hơn.

NSND Trọng Trinh và Trúc Mai sau hậu trường.

Nếu để nói một lời công bằng cho nhân vật Trâm thì Trúc Mai nghĩ rằng nhân vật này không hoàn toàn đáng ghét. Trâm yêu một cách mù quáng, có những bước đi sai lầm để lại những hậu quả đau lòng. Vì cũng là phụ nữ nên khi đóng vai Trâm, tôi cũng có một chút đồng cảm nho nhỏ với nhân vật này bởi sự mù quáng ấy đã che lấp lý trí của Trâm.

Nhưng suy cho cùng, đã là người thứ ba xuất hiện trong cuộc hôn nhân của người khác đã là sai hoàn toàn. Trâm vừa đáng trách nhưng cũng thật đáng thương, nhưng phần đáng thương có lẽ sẽ nhiều hơn. Càng về sau những diễn biến tình tiết của phim sẽ khiến cho khán giả có được cái nhìn sâu sắc hơn về nhân vật này", nữ diễn viên chia sẻ.

Diễn viên Trúc mai nhận được sự quan tâm đặc biệt của khán giả khi vào vai diễn này.

Cũng bởi vì chưa từng diễn dạng nhân vật nào giống Trâm "tiểu tam" và tính cách của nhân vật này cũng khác hoàn toàn so với Trúc Mai ngoài đời nên cô cũng gặp rất nhiều khó khăn khi nhập vai.

"Đôi khi diễn viên muốn hóa thân vào nhân vật thường sẽ đặt mình vào hoàn cảnh đó của nhân vật để xử lý tình huống. Nhưng vào nhân vật này Trúc Mai rất khó để hòa nhập vào vai diễn bởi nếu là tôi ngoài đời tôi sẽ không làm như Trâm, quá dai dẳng, quá cố chấp trong mối quan hệ bất chính.

Trâm "tiểu tam" nhiều lần bị hành hung, đánh đập trong phim.

Cũng rất may mắn được sự chia sẻ của đạo diễn Bùi Quốc Việt cũng như các anh chị em diễn viên và ekip làm phim đã giúp Trúc Mai biết cách diễn thế nào cho phù hợp, hợp lý hóa nhân vật này", Trúc Mai cho biết.

Trong suốt bộ phim "Hãy nói lời yêu" có không ít cảnh Trâm bị đánh ghen, bị xô xát, điều này đã khiến Trúc Mai và các đồng nghiệp như diễn viên Quỳnh Kool, NSND Trọng Trinh, nghệ sĩ Nguyệt Hằng cũng gặp một số tai nạn nho nhỏ khi quay những cảnh như vậy.

Nữ diễn viên cho biết khi bản thân bắt đầu vào vai diễn thì đều đặt hết tâm sức vào nhân vật nên gần như không thấy cảm giác đau đớn. Chỉ khi kết thúc cảnh quay về đến nhà Trúc Mai mới thấy vết trầy xước, vết bầm tím thì cô mới biết mình bị đau.

Nữ diễn viên đang ngày càng nhận được sự yêu mến từ khán giả.

"Trong suốt quá trình làm phim NSND Trọng Trinh và nghệ sĩ Nguyệt Hằng cũng đã phối hợp ăn ý với tôi. Các anh các chị đều có kinh nghiệm lâu năm trong nghề. Sau nhiều năm quay lại với diễn xuất tôi cảm thấy rất may mắn khi làm việc cùng các anh chị và học hỏi thêm nhiều kinh nghiệm diễn xuất từ các diễn viên gạo cội như vậy", nữ diễn viên bộc bạch.

Diễn viên Trúc Mai tên thật là Đào Thanh Mai, cô sinh năm 1987, quê gốc ở Thái Bình, sinh ra và lớn lên ở Thành phố Hải Dương. Thời gian còn là sinh viên Trường Đại học Sân khấu điện ảnh Hà Nội, cô đã thử sức ở nhiều vai diễn. Với khuôn mặt ưa nhìn, lối diễn đa dạng, biến hóa trong từng nhân vật cô đã được các đạo diễn liên tục lựa chọn xuất hiện trong các vai diễn truyền hình. Sau nhiều năm vắng bóng, Trúc Mai đã có màn tái xuất với vai diễn Trâm "tiểu tam" trong bộ phim "Hãy nói lời yêu" hiện đang nhận được sự quan tâm đặc biệt từ khán giả truyền hình.

Ngọc Linh