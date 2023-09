Tết Trung thu ở Hội An được công nhận Di sản văn hóa phi vật thể Quốc gia

Đây được xem là danh hiệu khẳng định những giá trị mà Tết Trung thu mang lại trong đời sống của người dân địa phương, là cơ hội để các giá trị văn hóa truyền thống được giữ gìn và phát huy.

Thứ trưởng Bộ Văn hóa - Thể thao và Du lịch Hoàng Đạo Cương trao chứng nhận Tết Trung thu ở Hội An vào danh mục Di sản văn hóa phi vật thể quốc gia cho lãnh đạo TP Hội An (Ảnh: Thanh Minh).

Tết Trung thu ở Hội An là một trong những lễ hội lớn trong năm của cộng đồng cư dân, được hình thành trên cơ sở truyền thống bản địa, giao thoa văn hóa với các nước trong khu vực và luôn được cộng đồng cư dân Hội An duy trì, gìn giữ, tổ chức hàng năm.

Đây là lễ hội truyền thống hấp dẫn, sôi động bởi giàu giá trị văn hóa, tín ngưỡng, gắn với loại hình diễn xướng dân gian độc đáo múa Thiên Cẩu riêng có tại Hội An từ xưa đến nay.

Người dân Hội An vui mừng rước danh hiệu Di sản văn hóa phi vật thể Quốc gia Tết Trung thu (Ảnh: Thanh Minh).

Tết Trung thu không chỉ là di sản văn hóa thu hút sự quan tâm, thực hành của người lớn mà còn là một lễ hội lớn của trẻ em diễn ra trên địa bàn TP Hội An mỗi dịp rằm tháng Tám âm lịch.

Qua thời gian, những tập tục, lễ nghi trong Tết Trung thu ở Hội An luôn được các thế hệ vun đắp, tô bồi yếu tố mới nhưng vẫn bảo tồn, gìn giữ được giá trị đặc trưng, độc đáo.

Đến nay, Tết Trung thu ở Hội An là một trong những tập tục, lễ hội truyền thống lớn, luôn được cộng đồng cư dân Hội An nâng niu, phát huy trở thành tập quán, tín ngưỡng tốt đẹp, là "phần hồn" không thể tách rời của đô thị di sản, góp phần tạo nên giá trị nổi bật toàn cầu của Đô thị cổ Hội An - Di sản Văn hóa thế giới.

Múa lân Tết Trung thu ở Hội An (Ảnh: Thanh Minh).

Với những giá trị đặc trưng đó, Bộ Văn hóa - Thể thao và Du lịch ban hành quyết định danh mục Di sản văn hóa phi vật thể Quốc gia "Lễ hội truyền thống, tập quán xã hội và tín ngưỡng Tết Trung thu ở Hội An, Quảng Nam".

Phát biểu tại buổi lễ, ông Trần Anh Tuấn - Phó Chủ tịch tỉnh Quảng Nam - cho biết tỉnh có thêm một di sản mới mang tầm quốc gia từ những nỗ lực xuyên suốt của chính quyền, nhân dân TP Hội An chung tay bảo vệ, gìn giữ, đến nay, lễ hội truyền thống, tập quán xã hội và tín ngưỡng Tết Trung thu ở Hội An.

"Chúng ta đón nhận Di sản văn hóa phi vật thể Quốc gia Tết Trung thu ở Hội An trong niềm phấn khởi, tự hào nhưng đi cùng với đó là trọng trách to lớn đặt ra cho các cấp, các ngành từ tỉnh đến TP Hội An phải quản lý, bảo tồn, phát huy giá trị vốn có của di sản", Phó Chủ tịch tỉnh Quảng Nam nhấn mạnh.