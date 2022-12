Tài tử Tom Cruise và 2 lần chịu thua nữ giới "chân yếu tay mềm"

Kate Winslet vượt mặt Tom Cruise về khả năng nhịn thở dưới nước

Nữ diễn viên Kate Winslet vượt qua tài tử Tom Cruise về năng lực nhịn thở dưới nước (Ảnh: Huff Post).

Nữ diễn viên Kate Winslet đã nhịn thở dưới nước liên tục trong 7 phút 14 giây khi quay một cảnh phim trong "Avatar: The Way of Water" (2022). Đây là một thành tích đáng nể đòi hỏi nữ diễn viên phải rèn luyện rất nhiều cả về thể chất và tinh thần.

Trước đây, khi quay bộ phim "Mission: Impossible - Rogue Nation" (Nhiệm vụ bất khả thi: Quốc gia bí ẩn - 2015), Tom Cruise từng gây sửng sốt khi anh có thể nhịn thở 6 phút rưỡi để thực hiện một cảnh quay dưới nước.

Chia sẻ về năng lực nhịn thở dưới nước của bản thân, nữ diễn viên của phim "Titanic" - Kate Winslet cho hay: "Đương nhiên không phải đơn giản để tôi bỗng nhiên có thể nhịn thở lâu như vậy, tôi đã phải luyện tập rất nhiều để có thể cải thiện kỹ năng của bản thân.

Việc nhịn thở này đòi hỏi sự chuẩn bị rất kỹ càng về thể chất, phải thực sự nghiêm túc rèn luyện mới có thể làm được. Ngoài ra, để có thể nhịn thở lâu dưới nước còn đòi hỏi bạn phải biết cách điều khiển trí óc để nội tâm trở nên tĩnh lặng, mọi thứ ở bản thân bạn phải như chậm lại".

Đạo diễn James Cameron, người đã từng hợp tác với Kate Winslet trong dự án phim "Titanic", khẳng định rằng ông mời cô tham gia đóng "Avatar: The Way of Water" không phải vì biết trước năng lực... nhịn thở của cô. Ông chỉ đơn giản nhận thấy cô là một sự lựa chọn phù hợp cho vai diễn, nhưng rồi chứng kiến sự nỗ lực của Kate Winslet khiến ông cảm thấy rất đỗi tự hào.

Trailer phim "Avatar: The Way of Water" (Video: CGV).

Đạo diễn James Cameron luôn chia sẻ rất thực tế và khiêm tốn khi nói về dự án phim "Avatar: The Way of Water". Bộ phim có mức đầu tư lớn, khoảng từ 350 - 400 triệu USD, phim sẽ ra rạp rộng rãi trên khắp thế giới kể từ ngày 16/12. Đây là phần phim tiếp theo của bộ phim "Avatar" (2009) - một phim điện ảnh vốn rất thành công xét cả về mặt doanh thu và nghệ thuật.

Dù vậy, thời gian trôi qua đã hơn một thập kỷ, đạo diễn James Cameron khẳng định rằng ông biết rõ mức độ quan tâm của công chúng dành cho seri phim này không còn lớn, ông đã nghĩ tới khả năng phần phim mới bị thua lỗ ngoài phòng vé, nhưng ông thấy mình vẫn cần phải thực hiện được phần phim tiếp theo, bởi đó là một niềm khao khát cháy bỏng trong cuộc đời làm phim của ông.

Dù James Cameron thể hiện cách nhìn nhận khiêm tốn và có phần bi quan về triển vọng sinh lời của bộ phim "Avatar: The Way of Water", nhưng một điều may mắn đã đến với ông, đó là phim sẽ được ra rạp rộng rãi tại Trung Quốc - thị trường điện ảnh lớn hàng đầu thế giới, điều này sẽ giúp bộ phim có khả năng đạt doanh thu lớn.

Người đẹp Nga chiến thắng Tom Cruise trong cuộc đua làm phim ngoài vũ trụ

Nữ diễn viên Yulia Peresild đã "vượt mặt" Tom Cruise và trở thành diễn viên đầu tiên đóng phim ngoài vũ trụ (Ảnh: Huff Post).

Năm 2021, một đoàn làm phim người Nga đã thực hiện thành công chuyến bay ra ngoài vũ trụ để lên Trạm Vũ trụ Quốc tế ISS. Tại đây, họ thực hiện những cảnh phim cho một bộ phim có tên "Thử thách".

Trước đó, các thành viên trong ê-kíp đã trải qua quá trình huấn luyện trong 4 tháng, để có thể trở thành những phi hành gia phù hợp với chuyến hành trình đặc biệt này.

Bộ phim dự kiến sẽ được chiếu trên sóng truyền hình của Nga và sẽ là một phim có thời lượng như phim điện ảnh, nhưng dành để chiếu trên truyền hình, với điểm nhấn rằng đây là bộ phim đầu tiên trong lịch sử điện ảnh thế giới được quay ngoài vũ trụ.

Kế hoạch đã được đoàn làm phim người Nga thực hiện thành công và khiến tài tử Hollywood - Tom Cruise lỡ mất cơ hội ghi danh trong lịch sử điện ảnh với tư cách diễn viên đầu tiên đóng phim ngoài vũ trụ. Trước đó, Tom Cruise đã có kế hoạch thực hiện một bộ phim về đề tài vũ trụ và sẽ có những cảnh quay thực sự ghi hình ngoài vũ trụ.

Tom Cruise đã làm việc với NASA hồi năm ngoái để bàn bạc về kế hoạch này. Tài tử cũng đã tìm được đạo diễn cho dự án phim tham vọng của mình - Doug Liman. Dù vậy, đoàn phim "Thử thách" đã xúc tiến mọi việc nhanh hơn Tom Cruise.

Tom Cruise đã liên hệ với Cơ quan Hàng không và Vũ trụ Mỹ (NASA) để tên anh được nằm trong danh sách chờ và sẽ có cơ hội bay lên trạm vũ trụ ISS vào thời điểm thích hợp trong tương lai không xa.

Tom Cruise ở tuổi 60 vẫn rất phong độ (Ảnh: Asia One).

Đối với Tom Cruise, quay phim ngoài không gian vũ trụ chính là mục tiêu tiếp theo mà anh muốn thực hiện được trong sự nghiệp của mình.

Đoàn phim "Thử thách" của Nga chỉ gồm hai thành viên: nữ diễn viên Yulia Peresild (38 tuổi) và đạo diễn - diễn viên Klim Shipenko (39 tuổi). Đoàn phim đã ở lại trạm ISS trong 12 ngày để quay những cảnh phim cần thiết.

Chuyện phim "Thử thách" xoay quanh một nữ bác sĩ người Nga được cử lên trạm ISS để cứu chữa cho một phi hành gia đang làm việc tại trạm rồi bất ngờ gặp vấn đề nghiêm trọng về sức khỏe.

Hoạt động tìm kiếm diễn viên phù hợp cho dự án phim "Thử thách" đã được tiến hành rất nghiêm túc, những diễn viên quan tâm tới dự án này đã phải trải qua nhiều thử thách khó khăn để cho thấy họ có đủ sức khỏe và năng lực tham gia một dự án phim đặc biệt chưa từng được thực hiện trước đây. Khi vào tới vòng tuyển chọn sau cùng, chỉ còn 30 ứng viên trụ lại. Người đẹp Yulia Peresild là nữ diễn viên được lựa chọn.