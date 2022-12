Tài tử Robert Downey Jr. nghiện chất cấm từ năm 8 tuổi vì... cha ruột

Tài tử Robert Downey Jr. trong vai siêu anh hùng Người Sắt (Ảnh: The Guardian).

Công chúng từ lâu đã được biết về hành trình tài tử Robert Downey Jr. (57 tuổi) vượt lên sự sa ngã của chính mình để trở thành một tài tử ngôi sao ở Hollywood. Nhưng không mấy ai nhớ rằng khởi nguồn của mọi sự sa ngã và trượt dốc ở tài tử Robert Downey Jr. lại đến từ chính... người cha ruột của ông - đạo diễn Robert Downey Sr. (1936 - 2021).

Đạo diễn Downey Sr. vốn nghiện chất cấm, khi cậu con trai lên 6 tuổi, ông đã đưa cho con trai... chất cấm để thử sử dụng. Sau đó 2 năm, Robert Downey Jr. bắt đầu... bị nghiện. Hành trình tài tử Robert Downey Jr. sa ngã, trượt dốc, rồi vật lộn để thoát ra khỏi vòng xoáy nghiện ngập, tù tội bắt đầu từ khởi điểm bàng hoàng ấy.

Trong ngôi nhà mà tài tử Robert Downey Jr. sinh ra và lớn lên, những điều không thể hình dung nổi đã xảy ra. Người cha của nam tài tử luôn để rượu và chất gây nghiện trong nhà, thậm chí còn cổ súy con sớm học cách sử dụng những thứ ấy.

Trong cuộc đời mình, đạo diễn Downey Sr. không được biết tới nhiều ở Hollywood, ông có lối sống sa đọa, luôn chìm trong vòng xoáy nghiện ngập. Về sau này, khi nhìn lại cuộc đời mình, đạo diễn Downey Sr. từng thừa nhận rằng ông đã phạm phải "một sai lầm kinh hoàng và ngu xuẩn" khi đưa chất gây nghiện cho người con trai 6 tuổi của mình.

Trong bộ phim tài liệu "Sr." mà tài tử Robert Downey Jr. thực hiện để tưởng nhớ người cha "dị biệt" của mình, người xem sẽ được thấy cuộc sống gia đình hỗn loạn và cách nuôi con rất... vô trách nhiệm mà nam tài tử đã trải qua.

Ngoài những lúc say sưa vì rượu chè và chất cấm, đạo diễn Downey Sr. cũng có làm phim, những bộ phim không được giới phê bình và công chúng biết đến nhiều. Để có tiền duy trì cuộc sống, đạo diễn Downey Sr. còn làm cả những phim "nóng", các phim khác của ông cũng thường có nội dung dữ dội, thậm chí bị nhận xét là điên rồ, có nhiều cảnh bạo lực.

Đạo diễn Downey Sr. sớm để con trai xem những bộ phim ấy và còn sớm giao cho con trai đóng những vai phụ.

Tài tử Robert Downey Jr. bên cha - đạo diễn Robert Downey Sr. (Ảnh: The Guardian).

Trong bộ phim tài liệu "Sr.", tài tử Robert Downey Jr. chia sẻ không giấu giếm về hành trình trưởng thành của mình, về mối quan hệ khó diễn tả với cha ruột. Bộ phim khiến công chúng hiểu hơn về hành trình làm lại cuộc đời, gây dựng lại chính mình mà tài tử từng gắng sức thực hiện, để sửa chữa những vấn đề ẩn sâu từ thời thơ ấu của ông.

Ngay từ những bước đi đầu đời, tài tử Robert Downey Jr. đã sống trong quá nhiều vấn đề kinh khủng.

Hồi tháng 7/2021, đạo diễn Robert Downey Sr. đã qua đời ở tuổi 85. Dù từ trước đến nay, hai cha con nhà Downey luôn thể hiện những tình cảm yêu thương, gắn bó dành cho nhau, và tài tử Downey Jr. cũng luôn tránh nói về những tội lỗi của cha mình, nhưng những ảnh hưởng tiêu cực mà đạo diễn Downey Sr. gây ra cho cuộc đời của con trai - tài tử Downey Jr. là quá rõ ràng.

Người cha xin con không nói lại chuyện quá khứ

Trước nay, chỉ duy nhất một lần Robert Downey Jr. nói về tội lỗi của cha mình, đó là trong phiên tòa xét xử nam diễn viên hồi năm 1999 vì những tội danh liên quan tới chất cấm.

Khi ấy, Robert Downey Jr. đã nói trước tòa: "Tôi bị nghiện từ năm 8 tuổi, chính cha tôi, vốn cũng bị nghiện nặng, đã đưa thuốc cho tôi. Kể từ đó, tôi dùng chất cấm. Việc này giống như thể tôi tự đặt họng súng vào miệng mình, tự đặt ngón tay lên cò súng, và tôi lại thấy thích vị của khẩu súng".

Trailer phim tài liệu "Sr" (Video: NF).

Bộ phim tài liệu "Sr." do vợ chồng tài tử Robert Downey Jr. sản xuất, phim có sự xuất hiện của đạo diễn Downey Sr. (Downey "cha") và tài tử Downey Jr. (Downey "con").

Trong phim có cảnh tài tử Downey Jr. gợi nhắc về hành trình trưởng thành đáng buồn của mình với cha, nam tài tử nói: "Con nghĩ chúng ta sẽ phạm phải thiếu sót nếu không một lần nói về những ảnh hưởng mà tuổi thơ đã gây ra đối với cuộc đời con".

Đạo diễn Downey Sr. lúc này đã lớn tuổi, lại mắc bệnh Parkinson, ông đã nói với con bằng gương mặt ngượng ngùng và giọng nói run run: "Con trai, cha sẽ rất vui nếu không phải tham gia vào cuộc nói chuyện này".

Đó có thể hiểu là một lời xin lỗi của Downey "cha", chính ông cũng cảm thấy khó lòng đối diện với cách mình đã nuôi dưỡng người con trai ruột.

Cha mẹ của tài tử Robert Downey Jr. có lối sống phóng túng, hai người thực hiện những bộ phim "underground" (một dạng phim độc lập, không chiếu rạp một cách rộng rãi). Mẹ của nam tài tử - bà Elsie - sẵn sàng xuất hiện trong bất cứ bộ phim nào mà chồng thực hiện. Có lần, một mình bà đảm nhiệm 12 vai diễn nữ trong phim.

Trong sự nghiệp, đạo diễn Downey Sr. không tạo nên một bộ phim nào thành công về mặt doanh thu hay được giới phê bình nhìn nhận đến. Bản thân ông và gia đình sống rất chật vật, họ ở trong những căn hộ tồi tàn, chật hẹp.

Cuộc sống của gia đình Downey từng luôn trong cảnh nay đây mai đó, họ liên tục chuyển nhà, Downey "con" không được học hành cẩn thận. Khi Downey "con" 13 tuổi, cha mẹ ông chia tay, ông sống với cha. Ở tuổi 16, Robert Downey Jr. đã bỏ học để theo đuổi sự nghiệp diễn xuất.

Cảnh trong phim tài liệu "Sr." (Ảnh: The Guardian).

Trong một cuộc phỏng vấn thực hiện hồi thập niên 1990, đạo diễn Downey Sr. từng thừa nhận trước ống kính phóng viên: "Tôi thật ngu xuẩn khi lây thói nghiện ngập sang cho con của mình, tôi rất vui vì sau cùng con trai tôi vẫn còn sống trên đời này".

Khi ấy, tài tử Robert Downey Jr. vẫn đang trong vòng xoáy nghiện ngập và liên tục vướng bê bối, lùm xùm. Người phóng viên đã hỏi thêm rằng liệu có lúc nào đạo diễn Downey Sr. sợ con trai ông không sống nổi vì nghiện ngập không. Đáp lại, Downey "cha" đã nói: "Thực sự, đã rất nhiều lần tôi lo điều ấy xảy ra".

Cả hai cha con cùng được cứu rỗi khỏi vòng xoáy nghiện ngập nhờ... tình yêu

Trong những năm tháng tuổi trẻ, tài tử Downey Jr. đã có thời gian gắn bó nghiêm túc với nữ diễn viên Sarah Jessica Parker. Họ đã bên nhau trong 5 năm trước khi việc Downey Jr. nghiện nặng khiến mối quan hệ này phải đi tới kết thúc.

Ở tuổi 22, Robert Downey Jr. đã bắt đầu được biết tới qua vai diễn công tử con nhà giàu bị nghiện trong phim "Less Than Zero" (1987). Sau đó, các vai diễn tìm đến với Downey nhiều hơn. Downey Jr. kết hôn với người mẫu Deborah Falconer hồi năm 1992 và có một cậu con trai đặt tên là Indio.

Năm 1991, người cha - đạo diễn Downey Sr. kết hôn lần hai với nữ diễn viên kiêm nhà văn Laura Ernst và được cứu rỗi từ đây. Sau khi bước vào cuộc hôn nhân thứ hai, ông Downey Sr. quyết định cai nghiện để có đủ khả năng chăm sóc cho người vợ mới của mình, cô Ernst bị chẩn đoán mắc bệnh xơ cứng teo cơ một bên. Năm 1994, nữ diễn viên Laura Ernst sớm qua đời ở tuổi 36.

Về Downey "con", ngay cả khi đã bước vào hôn nhân, nam tài tử vẫn không thể thoát khỏi vòng xoáy nghiện ngập, thậm chí, cuộc sống của nam tài tử càng lúc càng hỗn loạn và vướng vào những lùm xùm lớn nhỏ.

Năm 1999, tài tử Downey Jr. phải ngồi tù 3 năm vì những tội danh liên quan đến chất cấm (Ảnh: The Guardian).

Năm 1996, Downey Jr. bị bắt vì lái xe khi đang say xỉn, cảnh sát tìm thấy trong xe nhiều loại chất cấm. Khi đang chờ vụ việc được đưa ra xét xử, hàng xóm của Downey Jr. lại phải gọi cảnh sát tới vì nam tài tử thản nhiên đi vào nhà họ trong trạng thái gà gật không tỉnh táo và... ngủ lại đó.

Chính trong năm 1996, vợ của Downey Jr. không chịu đựng nổi nữa và quyết định chia tay. Tòa án yêu cầu Downey Jr. phải đi cai nghiện bắt buộc, nhưng nam diễn viên... tìm cách trốn khỏi trại cai nghiện. Cảnh sát bắt được Downey Jr. và đưa nam diễn viên quay lại trại cai nghiện.

Trong vòng vài năm sau đó, Downey Jr. luôn trốn tránh thực hiện các yêu cầu xét nghiệm định kỳ bắt buộc của tòa án. Điều này khiến Downey Jr. từng có thời điểm phải ngồi tù 6 tháng hồi năm 1997. Sau cùng, đến năm 1999, Downey Jr. phải ngồi tù 3 năm.

Sau khi được thả tự do sớm trong năm 2000, Downey Jr. quay trở lại với diễn xuất và gặt hái được một số thành công, nhưng "ngựa quen đường cũ", nam diễn viên lại rơi vào vòng xoáy nghiện ngập, sự nghiệp ngưng trệ, Downey Jr. quyết định... đi cai nghiện thêm lần nữa.

Đến năm 2003, tài tử Downey Jr. gặp nhà sản xuất phim Susan Levin trên phim trường - người rồi sẽ trở thành vợ thứ hai của nam tài tử.

Levin từng nói với Downey Jr. rằng cô sẽ chỉ đồng ý cưới nếu nam tài tử từ bỏ hẳn chất cấm. Năm 2005, họ chính thức bước vào hôn nhân. Downey Jr. quyết tâm cai nghiện, ông trải qua một quá trình điều trị cai nghiện kéo dài, kết hợp với việc tập thiền và tập võ. Sau cùng, Downey Jr. cai nghiện thành công.

Năm 2008, Downey Jr. được lựa chọn vào vai siêu anh hùng Người Sắt, mở ra một seri phim thành công lớn trên màn bạc quốc tế. Downey Jr. thực sự gây dựng lại sự nghiệp và cuộc sống riêng kể từ đó, hiện tại, ước tính ông đang sở hữu khối tài sản vào khoảng 300 triệu USD.

Ở Hollywood, cuộc đời của Downey Jr. thường được ví như một bộ phim (Ảnh: The Guardian).

Ở Hollywood, cuộc đời của Downey Jr. thường được ví như một bộ phim. Có thể một ngày nào đó, cuộc đời của nam tài tử sẽ thực sự được làm thành phim, còn hiện tại, tự ông đã thực hiện một bộ phim tài liệu để kể về cuộc đời cha mình và cũng chính là một phần của cuộc đời mình.

Trong phần kết của bộ phim tài liệu "Sr.", tài tử Robert Downey Jr. cũng tự hỏi bộ phim tài liệu mà ông thực hiện thực sự nói về điều gì. Trong phim, tài tử Downey Jr. đã tự mình tiết lộ những góc khuất đời tư bàng hoàng, nhưng người xem không thấy bóng dáng của sự đau khổ, oán giận hay trách móc.

Điều người xem nhìn thấy rõ nhất là quá trình từ biệt đau đớn âm ỉ khi tài tử chứng kiến người cha của mình ngày một già yếu đi và sự ra đi đã được nhìn thấy trước. Xuyên suốt bộ phim tài liệu, điều người xem nhìn thấy rõ nhất trong mối quan hệ giữa hai cha con nhà Downey chính là sự ấm áp, sự tha thứ và tình yêu thương.

Bộ phim tài liệu được thực hiện trong vòng 3 năm, ghi lại những năm tháng cuối đời của đạo diễn Downey Sr., qua đó, người xem thấy một bức tranh gia đình có những góc khuất đen tối, những sự việc dữ dội, khủng hoảng, hỗn loạn. Nhưng sau cùng đọng lại là tình thân, sau tất cả những sai lầm, hối hận, sự chuộc lỗi và thứ tha, chỉ còn lại tình yêu thương ấm áp của người thân dành cho nhau.