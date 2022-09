Tài tử Brad Pitt chính thức trở thành nghệ sĩ điêu khắc

Brad Pitt đã gửi một số tác phẩm mà anh thực hiện tới trưng bày ở một cuộc triển lãm tại Phần Lan (Ảnh: TMZ).

Từ đây, truyền thông và công chúng sẽ không chỉ biết tới một Brad Pitt tài tử nữa, mà anh còn có thể được nhắc tới với danh xưng nghệ sĩ điêu khắc - tạo hình. Sau khi bước ra khỏi cuộc hôn nhân với nữ diễn viên Angelina Jolie, Brad Pitt đã tìm tới điêu khắc và hội họa như một cách để cân bằng lại tâm lý và cuộc sống cá nhân.

Giờ đây, nam tài tử đã quyết định đi xa hơn trong lĩnh vực nghệ thuật khi gửi một số tác phẩm mà mình đã thực hiện tới trưng bày ở một cuộc triển lãm tổ chức tại bảo tàng nghệ thuật Sara Hilden, thành phố Tampere, Phần Lan. Trong giới làm phim, Brad Pitt vốn đã được biết tới là một tài tử danh tiếng, một nhà sản xuất phim đạt nhiều thành tựu.

Giờ đây, anh còn thử sức với lĩnh vực điêu khắc và ngay lập tức thu hút sự quan tâm lớn. Những tác phẩm do Brad Pitt thực hiện đang được trưng bày tại triển lãm có tên "Thomas Houseago's WE with Nick Cave & Brad Pitt". Triển lãm bắt đầu chào đón công chúng từ cuối tuần qua. Tại triển lãm này, Brad Pitt có 9 tác phẩm được đem trưng bày.

Một tác phẩm được Brad Pitt thực hiện trên chất liệu đồng (Ảnh: Daily Mail).

Tác phẩm "Nhìn vào người, ta thấy ta, nhưng bây giờ đã quá muộn rồi" do Brad Pitt thực hiện (Ảnh: Daily Mail).

Hiện tại, giới nghệ sĩ tại Phần Lan đang dành rất nhiều lời khen ngợi cho các tác phẩm của Brad Pitt. Đa số đều nhận xét rằng Brad Pitt thể hiện những tố chất của một nghệ sĩ đích thực. Các tác phẩm của anh cho thấy niềm đam mê và sức sáng tạo rất dồi dào.

Bên cạnh đó, sự tinh tế trong cảm thụ nghệ thuật ở Brad Pitt cũng được nhìn thấy khá rõ qua các tác phẩm của anh, khiến giới nghệ sĩ tại Phần Lan bất ngờ trước năng lực của Brad Pitt, dù anh mới bắt đầu cuộc dạo chơi trong lĩnh vực điêu khắc, tạo hình vài năm trở lại đây.

Các tác phẩm của Brad Pitt được đánh giá là tạo nên những ấn tượng rất thú vị. Chẳng hạn tác phẩm "Vết thương tự gây ra bằng súng đối với ngôi nhà" gồm những viên đạn nằm trong những khối platinum silicon trong suốt.

Tác phẩm "Nhìn vào người, ta thấy ta, nhưng bây giờ đã quá muộn rồi" là một tác phẩm điêu khắc tạo hình trên chất liệu thạch cao. Tác phẩm "Giá nến dành cho người thương" là những tác phẩm điêu khắc trên chất liệu gỗ, được Brad Pitt thực hiện trong quãng thời gian cách ly vì đại dịch Covid-19 bùng phát.

Ngoài ra, một số tác phẩm khác của Brad Pitt còn có những cái tên rất thú vị như "Khao khát bị chôn vùi", "Nô lệ của những thói hư tật xấu", "Giữ chân kẻ cuồng đi"... Brad Pitt không có mặt tại triển lãm khi những tác phẩm của anh được trưng bày.

Tác phẩm "Vết thương tự gây ra bằng súng đối với ngôi nhà" gồm những viên đạn nằm trong những khối platinum silicon trong suốt (Ảnh: Daily Mail).

Một tạo hình do Brad Pitt thực hiện (Ảnh: Daily Mail).

Tác phẩm "Giá nến dành cho người thương" được Brad Pitt thực hiện trên chất liệu gỗ (Ảnh: Daily Mail).

Đây là lần đầu tiên các tác phẩm nghệ thuật của Brad Pitt (58 tuổi) xuất hiện tại một triển lãm nghệ thuật, cùng có các tác phẩm trưng bày tại triển lãm này với Brad Pitt còn có nam ca sĩ người Úc Nick Cave (64 tuổi) và nghệ sĩ người Anh Thomas Houseago (50 tuổi).

Hiện tại, Brad Pitt chưa lên tiếng chia sẻ gì về câu chuyện này, cũng không rõ những tác phẩm của Brad Pitt có thể được mua hay không và được định giá bao nhiêu.

Thời gian gần đây, hình ảnh của Brad Pitt bị ảnh hưởng ít nhiều bởi những thông tin tiêu cực xoay quanh cuộc hôn nhân và việc ly hôn giữa anh và vợ cũ - nữ diễn viên Angelina Jolie. Một số thông tin và hình ảnh xuất hiện trở lại làm dấy lên nghi vấn rằng trong giai đoạn cuối của cuộc hôn nhân với Angelina Jolie, Brad Pitt đã có dấu hiệu mất kiểm soát khá nghiêm trọng.

Trước đây, Brad Pitt từng thừa nhận rằng chính việc anh nghiện rượu đã khiến cuộc hôn nhân của anh và Angelina Jolie đổ vỡ. Sau khi chia tay Angelina Jolie, việc đầu tiên mà Brad Pitt thực hiện là cai nghiện rượu, anh tìm tới những thói quen lành mạnh hơn như luyện tập thể thao, sáng tạo nghệ thuật với bộ môn điêu khắc và hội họa, để giúp bản thân cân bằng lại tâm lý và cuộc sống.

Thời gian gần đây, hình ảnh của Brad Pitt bị ảnh hưởng ít nhiều bởi những thông tin tiêu cực xuất hiện trở lại (Ảnh: Daily Mail).

Dù vậy, những thông tin bất ngờ xuất hiện trở lại thời gian gần đây khiến nhiều người sửng sốt trước những góc tối, những sự hỗn loạn và mất kiểm soát mà Brad Pitt có thể đã từng rơi vào trong giai đoạn cuối của cuộc hôn nhân với Angelina Jolie.

Bên cạnh đó, việc tranh chấp, kiện tụng liên miên giữa Brad Pitt và Angelina Jolie cũng khiến truyền thông - công chúng có cách nhìn khác về hai ngôi sao đình đám ở Hollywood. Hai bên vẫn không thể nào thỏa hiệp trong vấn đề về quyền nuôi con.

Hơn thế, họ còn kiện tụng lẫn nhau trong vấn đề liên quan tới biệt thự có vườn nho ở Pháp. Trong hoạt động kiện tụng này, đôi bên đều đưa ra những lập luận khiến đối phương hiện lên như thể một con người không biết cảm thông và luôn muốn dồn ép người còn lại rơi vào hoàn cảnh khó khăn, khốn đốn.

Dù Brad Pitt và Angelina Jolie đều khôn khéo khi không lên tiếng trực tiếp xung quanh những câu chuyện lùm xùm này, mà để các luật sư cũng như người đại diện tại các công ty mà họ lập nên đưa ra phát ngôn trong phần lớn các tình huống, nhưng tất cả đều hiểu rằng hai nhân vật chính đứng sau các sự việc vẫn chưa thể tìm được tiếng nói chung dù đã chia tay được 6 năm.