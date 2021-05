Tại sao các tỷ phú khó có hôn nhân viên mãn?

Dân trí Hãy nhìn từ các tỷ phú giàu nhất thế giới hiện nay như Jeff Bezos, Elon Musk, Bill Gates..., hôn nhân hạnh phúc bền lâu có vẻ là mục tiêu khó đạt được, ngay cả với các tỷ phú lớn hàng đầu thế giới.

Giàu có vẫn khó... hạnh phúc?

Sự giàu có đưa lại nhiều điều: những kỳ nghỉ tuyệt vời, những ngôi nhà đẹp, những xe hơi sang... Nhưng nếu hôn nhân viên mãn là điều mà người giàu mong chờ nhất, vậy thì họ sẽ phải nỗ lực thật nhiều và không nên trông chờ rằng thế mạnh kinh tế sẽ giúp ích trong việc này.

Có đến một nửa số người giàu ở Mỹ (54%) nói rằng họ không hạnh phúc trong hôn nhân. Nghiên cứu này được thực hiện bởi công ty Prince & Associates, một đơn vị chuyên nghiên cứu thói quen của người giàu. Kết quả nghiên cứu của họ đã được nhiều tờ tin tức đăng tải lại, trong đó có tờ tin tức tài chính Forbes (Mỹ).

Đáng suy nghĩ hơn thế, nghiên cứu này còn cho biết rằng nhiều người giàu than thở hôn nhân không hạnh phúc đã quyết định có những mối quan hệ "ngoài luồng".

Đối với những người thừa nhận có quan hệ ngoài hôn nhân, lý do được đưa ra hàng đầu là bởi họ muốn tìm kiếm sự mới mẻ, sự phấn khích (64%). Lý do thứ hai là vì họ đã mất dần sự hứng thú đối với bạn đời (48%). Lý do thứ ba là vì họ muốn cảm thấy mình đặc biệt hơn, quan trọng hơn (37%)...

Nghiên cứu được công ty Prince & Associates tiến hành đối với 433 triệu phú người Mỹ (56% trong số này là nam, 44% là nữ). Trong số những người thừa nhận có mối quan hệ ngoài luồng, 33,7% nữ giới đang cân nhắc ly hôn, con số này ở nam giới là 26,7%.

75% nam giới chia sẻ trong khảo sát của Prince & Associates rằng chi phí dàn xếp ly hôn chính là lý do lớn nhất khiến họ chưa thể thực hiện ngay việc này, 61.5% nam giới sợ việc ly hôn sẽ gây ảnh hưởng tới sự nghiệp và cơ hội trong công việc của mình.

Từ nghiên cứu này, có thể thấy "người giàu cũng khóc" là một thực tế, bởi giàu có không chắc chắn giúp họ có được một cuộc hôn nhân viên mãn, bền lâu.

Ngay cuộc sống của những tỷ phú đình đám nhất thế giới cũng đang được các tờ tin tức đưa ra phân tích, mổ xẻ rất nhiều trong những ngày này, để thấy rằng quả thực "tiền không mua được hạnh phúc" và sau cùng, tỷ phú cũng chỉ là những con người bình thường với những góc khuất của họ.

Soi chiếu vào hôn nhân của những tỷ phú giàu nhất thế giới

Tỷ phú Bill Gates và vợ cũ - bà Melinda Gates.

Tỷ phú Bill Gates (65 tuổi, tài sản: 143,8 tỷ USD) hiện đang đối diện với nghi vấn về việc ông có mối quan hệ "ngoài luồng" với một nữ nhân viên khi còn đang trong hôn nhân.

Theo thông tin mà tờ Wall Street Journal đưa ra, sự việc này đã từng khiến ban quản trị tại Microsoft quyết định mời một công ty luật tham gia tiến hành điều tra nội bộ hồi năm 2019, sau đó, Bill Gates đã rời khỏi ban quản trị tập đoàn Microsoft hồi năm ngoái, với lý do muốn tập trung cho các hoạt động từ thiện.

Bên cạnh đó, tờ tin tức New York Times cũng đưa tin về việc Bill Gates từng "theo đuổi" vài nữ nhân viên ngay cả khi ông đang là người có gia đình. Theo những nguồn tin mà New York Times có được, Bill Gates không ngại chủ động mở lời mời nữ nhân viên ra ngoài gặp riêng, chính điều này khiến một số nữ nhân viên cảm thấy không thoải mái.

Một số nữ nhân viên đã chia sẻ với New York Times rằng họ thực sự không nhìn nhận những hành động của Bill Gates là quấy rối hay đeo bám, săn đuổi, bởi ông không hề tạo áp lực đối với những phụ nữ nhận được lời mời. Thậm chí trong email, Bill Gates còn viết: "Nếu điều này khiến cô cảm thấy không thoải mái, hãy coi như chưa có chuyện gì xảy ra"...

Trong tháng 5 này, cặp đôi Bill và Melinda Gates đã tuyên bố kết thúc cuộc hôn nhân kéo dài 27 năm giữa họ. Việc Bill Gates ly hôn đã khiến truyền thông - công chúng quốc tế rất sửng sốt bởi cuộc hôn nhân của ông vốn được khắc họa như thể một thành trì vững chắc, chưa từng có dấu hiệu rạn nứt hay những điều tiếng trước đây.

Tỷ phú người Mỹ Jeff Bezos và vợ cũ - bà MacKenzie Tuttle.

Tỷ phú người Mỹ Jeff Bezos (57 tuổi, tài sản: 187,8 tỷ USD) và vợ cũ - bà MacKenzie Tuttle từng có cuộc hôn nhân kéo dài 26 năm, họ có 4 người con. Hồi tháng 1/2019, hai người tuyên bố ly hôn sau quãng thời gian ly thân. Đến tháng 4/2019, thủ tục ly hôn được hoàn tất và rất thu hút sự quan tâm của truyền thông quốc tế lúc bấy giờ xung quanh việc phân chia khối tài sản khổng lồ.

Chính trong giai đoạn diễn ra việc ly hôn, nữ nhà báo người Mỹ Lauren Sánchez (51 tuổi) được nhắc đến nhiều với những tin tức đồn đoán. Cũng trong năm 2019, cô Lauren Sánchez ly hôn. Đến năm 2020, tỷ phú Jeff Bezos và cô Lauren Sánchez chính thức công khai mối quan hệ tình cảm.

Tỷ phú người Mỹ Elon Musk.

Tỷ phú người Mỹ Elon Musk (49 tuổi, tài sản: 164,5 tỷ USD) đã đi qua 3 lần kết hôn và ly hôn. Hiện tại, Elon Musk đang gắn bó với nữ ca sĩ người Canada - Grimes. Trong cuộc hôn nhân đầu kéo dài 8 năm với bạn gái từ thời đại học - cô Justine Wilson, họ có 6 người con trai, người con đầu sớm qua đời từ khi còn là trẻ sơ sinh.

Sau đó, tỷ phú Elon Musk trải qua hai lần kết hôn rồi ly hôn với nữ diễn viên người Anh Talulah Riley. Musk cũng từng có vài tháng quan hệ tình cảm với nữ diễn viên Amber Heard hồi năm 2017 khi cô vẫn chưa chính thức ly hôn nam diễn viên Johnny Depp. Năm 2018, Musk và Grimes bắt đầu hẹn hò, họ chào đón con trai chung ra đời trong năm 2020.

Trong một cuộc phỏng vấn, người vợ đầu của tỷ phú - cô Justine Musk từng chia sẻ rằng: "Những người đạt tới thành công rất lớn, trở thành những tỷ phú USD nổi tiếng thế giới, đa phần họ đều có nét dị biệt trong tính cách, trong năng lực, thậm chí trong cả cách thức ứng xử với những người xung quanh, họ có thể có cá tính rất mạnh mà những người bình thường cảm thấy khó hình dung nổi.

Họ luôn tìm thấy những điều lớn lao mà đối với họ là rất hấp dẫn để dồn tâm trí vào đó, thậm chí họ bị ám ảnh, làm việc điên cuồng. Thực tế, đó chính là cách để họ đương đầu với những nét dị biệt của mình trong đời sống thường ngày.

Khi một cá nhân đạt được thành công lớn nằm ngoài sức tưởng tượng, điều đó thường song hành với những vấn đề tồn tại trong đời sống gia đình, những khúc mắc với bạn đời mà thường công chúng sẽ không bao giờ biết đến, có những thời điểm rất u tối, những đêm suy nghĩ cao độ, những góc tối trong nội tâm khó thấu hiểu, và thường họ chỉ được ngủ rất ít...".

Cũng theo cô Justine Musk, đa phần các tỷ phú đều sống trong sự "ám ảnh" về công việc. Việc họ dồn tâm sức cao độ cho công việc chắc chắn có gây những tổn hại nhất định tới các mối quan hệ tình cảm trong đời sống riêng.

Nhưng một khi đã tìm được người có sự phù hợp với mình, các tỷ phú đều không dễ từ bỏ một mối quan hệ trong sự vội vã. Bằng sự kiên nhẫn, bền bỉ, và cả sự nỗ lực vốn đã rất quen thuộc trong nét tính cách của họ, họ sẽ tìm cách sửa chữa mối quan hệ trục trặc.

Ngoài ra, các tỷ phú thành công ở mức độ hiếm thấy cũng thường bị công việc chiếm trọn thời gian và tâm sức, họ bị hấp dẫn bởi công việc, vì vậy, vợ của họ cũng thường tìm cách để cảm thông với người chồng tài giỏi "nghiện" công việc của mình.

Hơn thế, việc có ít thời gian để ở bên bạn đời cũng thường khiến những sự bất đồng, mâu thuẫn diễn ra âm ỉ, như "bom nổ chậm", có khi cần nhiều năm tháng mới "nổ tung". Có thể thấy, tâm sự chung thường gặp của vợ các tỷ phú chính là chồng của họ ít có thời gian để dành cho gia đình.

Tỷ phú người Mỹ Warren Buffett.

Tỷ phú người Mỹ Warren Buffett (90 tuổi, tài sản: 110 tỷ USD) kết hôn với bà Susan Thompson hồi năm 1952, họ có 3 người con chung. Hai người sống ly thân kể từ năm 1977 và giữ mối quan hệ thân tình, hữu hảo cho tới khi bà Susan qua đời vào năm 2004.

Năm 2006, vào ngày sinh nhật thứ 76, ông Buffett kết hôn với người phụ nữ đã đồng hành với ông kể từ khi bà Susan và ông sống ly thân, đó là bà Astrid Menks, khi kết hôn, bà Astrid 60 tuổi. Điều đặc biệt là chính bà Susan đã thu xếp để hai người quen biết nhau trước khi bà ra đi để theo đuổi sự nghiệp ca hát của riêng mình.

Cả ba người họ khá thân thiết trong những năm tháng về sau. Trong những bưu thiếp mà nhà Buffett gửi tới bạn bè, người thân, họ vẫn luôn đề bên dưới thiệp là "Warren, Susie và Astrid".

Trong những người yêu thương nhất cuộc đời, người quan trọng nhất theo ông Buffett chính là người bạn đời. Ông Warren Buffett luôn nhấn mạnh về vai trò của người bạn đời và người mà ông muốn nói đến là bà Susan.

Trong bộ phim tài liệu ra mắt hồi năm 2017 - "Becoming Warren Buffett" (Trở thành Warren Buffett), vị tỷ phú khẳng định rằng ông đã có được những đức tính quan trọng nhất chính nhờ người vợ đầu của ông - bà Susan Thompson:

"Tôi thực sự đã rất may mắn, tôi từng có những nét lệch lạc trong tính cách, cần có một khoảng thời gian để tôi điều chỉnh lại, nhưng bà ấy đã ở bên tôi với một chiếc bình tưới nước, kiên nhẫn chăm sóc cho cái cây là tôi và giúp tôi thay đổi".

Theo những chia sẻ của ông Buffett, bà Susan đã giúp ông cảm thấy thoải mái hơn khi xuất hiện nhiều trước truyền thông, công chúng. Bà cũng khuyến khích ông dành nhiều tiền hơn cho các hoạt động thiện nguyện.

Dù luôn trân trọng, dành những lời lẽ tốt đẹp để nói về bà Susan trong suốt cuộc đời mình, nhưng sau cùng, ông Warren Buffett và bà Susan đã không thể sống bên nhau trọn đời.

