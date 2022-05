Show hẹn hò đòi hỏi các ứng viên phải im lặng và tán tỉnh bằng... hành động

Chương trình mời 14 ứng viên độc thân tham gia, họ được đưa tới một khu rừng hoang vắng nằm ở Colombia (Ảnh: New York Post).

Show hẹn hò "Love in the Jungle" (Tình yêu trong rừng rậm) vừa lên sóng truyền hình Mỹ trong tháng 5 này, chương trình đã gây sửng sốt cho khán giả bởi yêu cầu đặt ra với các ứng viên là họ... không được nói.

Chương trình mời 14 ứng viên độc thân tham gia, họ được đưa tới một khu rừng hoang vắng nằm ở Colombia. Tại đây, các ứng viên sẽ có một cuộc sống tương đối... hoang dã, họ phải học cách biểu đạt những mong muốn của bản thân bằng hành động và tuyệt đối không được dùng lời nói.

Anh Stephan Davis (31 tuổi), một người chơi tham gia show hẹn hò "Love in the Jungle" cho hay: "Rất khó khi bạn phải sống mà không được nói, nhưng cũng thú vị, bởi mỗi người sẽ phải tìm cách biểu đạt mình và ra tín hiệu để đối phương hiểu được mình. Thực ra, cách tán tỉnh kiểu này cũng khá vui nhộn. Về phần mình, tôi lựa chọn giao tiếp bằng mắt.

Điều thú vị là khi đã dần quen với luật chơi, tôi lại thấy mình thực sự kết nối được với những người mà tôi thậm chí tôi chưa từng nói một lời nào với họ. Đây là một trải nghiệm lạ lùng hàng đầu trong cuộc đời tôi. Khi tham gia show này, tôi mới thấy được hết ý nghĩa của những cái ôm và nụ hôn, bởi đó là cách để mỗi người chơi biểu đạt xúc cảm của mình khi chúng tôi không được phép nói".

Show hẹn hò "Love in the Jungle" (Tình yêu trong rừng rậm) vừa lên sóng truyền hình Mỹ trong tháng 5 này (Ảnh: New York Post).

Trong show "Love in the Jungle", mỗi người chơi sẽ được trao cho một biểu tượng "linh vật", đây sẽ là biểu trưng cho nét tính cách và cách hành xử của họ khi tham gia show. Họ sẽ đeo biểu tượng này ở cổ, có biểu tượng chú hổ hay biểu tượng gấu koala... Anh Stephan Davis vốn là một người mẫu. Biểu tượng của Davis là một chú ong.

"Chúng tôi sẽ phải tự phân tích, đánh giá về cách thức biểu đạt của những loài động vật khác nhau. Chẳng hạn như với chú ong, tôi hiểu rằng cách loài ong giao tiếp là thông qua cách đập cánh, cách di chuyển, bay lượn. Tôi cũng là một người ưa hoạt náo nên biểu tượng chú ong có phần phù hợp với tôi".

Cô Paige Dacanay (26 tuổi) đến từ Los Angeles (Mỹ), làm việc trong lĩnh vực nghiên cứu máy tính, cô nhận được biểu tượng là chú sao biển.

"Sao biển là một loài rất nhạy cảm nên tôi cho phép mình bộc lộ nhiều xúc cảm và không kìm nén gì cả. Tôi thường giao tiếp bằng mắt với người mà tôi thích, ngoài ra, tôi cũng muốn tìm được một người có tâm hồn đồng điệu với mình.

Khi tham gia show này, tôi nhận ra rằng mình có thể bị hấp dẫn bởi vẻ ngoài của một người này, nhưng kỳ thực vì mình chưa có được cuộc đối thoại nào với họ, nên sau một thời gian, tôi lại thấy mình bị hấp dẫn trước cách biểu đạt và hành xử của một người khác.

Ban đầu, mọi việc diễn ra ngượng nghịu bởi tất cả đều cảm thấy không quen, không thoải mái, nhưng dần dần chúng tôi đều thấy trải nghiệm này khá vui và giúp mỗi người được tự giải phóng bản thân mình, bởi chúng tôi đều phải biểu đạt và hành động thay vì nói năng, nhờ đó, chúng tôi trở nên táo bạo hơn", cô Paige Dacanay cho hay.

Các thử thách trong chương trình đều lấy cảm hứng từ thế giới thiên nhiên hoang dã (Ảnh: New York Post).

Chuyên gia phân tích hành vi Jennifer Verdolin làm nhiệm vụ tư vấn cho show hẹn hò "Love in the Jungle", bà Verdolin là tác giả của đầu sách "Wild Connection: What Animal Courtship and Mating Tells us About Human Relationships" (tạm dịch: Sự kết nối hoang dã - Chuyện tán tỉnh và làm tình trong thế giới động vật nói cho chúng ta biết nhiều về mối quan hệ tình cảm của con người).

Chuyên gia Jennifer Verdolin chia sẻ: "Một điều quan trọng trong quá trình tán tỉnh là chúng ta phải biết lựa chọn. Trong cuộc sống, chúng ta nghe rất nhiều lời khuyên kiểu: Đừng kén chọn quá. Nhưng kỳ thực trong chuyện kết đôi, ngay cả các loài động vật cũng kén chọn, bởi đưa ra được một lựa chọn về bạn đời là điều rất quan trọng.

Khi theo dõi show này, các bạn sẽ thấy, khi không được dùng lời nói, các ứng viên đều dành nhiều thời gian hơn cho việc quan sát và đánh giá một cách từ tốn và kiên nhẫn, họ thậm chí có những phép thử để xem phản ứng của đối phương, rồi từ đó, tìm cho mình một sự lựa chọn phù hợp".

Trong show "Love in the Jungle", các ứng viên chỉ được phép nói khi tự sự trước máy quay, chia sẻ những suy nghĩ và cảm nhận của bản thân với khán giả. Nếu họ thắng trong một thử thách nào đó, họ sẽ nhận được phần thưởng là một cuộc hẹn hò riêng tư với đối tượng mà mình đang theo đuổi, trong cuộc hẹn này, hai bên có thể trò chuyện.

Khi không được dùng lời nói, các ứng viên đều dành nhiều thời gian hơn cho việc quan sát và đánh giá một cách từ tốn và kiên nhẫn (Ảnh: New York Post).

Các thử thách trong chương trình đều lấy cảm hứng từ thế giới thiên nhiên hoang dã. Chẳng hạn, có một thử thách mà trong đó, các nam giới sẽ phải vật nhau để xem ai bị đẩy xuống hồ và ai là người cuối cùng còn ở trên cạn. Trong quá trình các ứng viên nam "thi đấu", các ứng viên nữ sẽ đứng xem.

"Các ứng viên nam sẽ tham gia nhiều thử thách, để qua đó họ thể hiện bản thân mình và hấp dẫn các ứng viên nữ. Các thử thách đều rất vui nhộn. Qua đó, chính các ứng viên nam cũng bất ngờ khi phát hiện ra những điều mới mẻ ở bản thân mình, còn các ứng viên nữ thì được quyền quan sát, đánh giá và đưa ra những nhận định cho bản thân", người chơi Paige Dacanay cho hay.