Sức hấp dẫn "khủng khiếp" của show hẹn hò tại Mỹ

Dân trí Không ít người chơi sau khi xuất hiện trong một show hẹn hò lại được mời quay trở lại tham gia vào những... show hẹn hò khác.

Sức hấp dẫn "khủng khiếp" của show hẹn hò

Sức hấp dẫn, thậm chí khả năng gây tranh cãi của các show hẹn hò vượt trội hơn nhiều show thực tế khác (Ảnh: Hollywood Reporter).

Sức hấp dẫn, thậm chí khả năng gây tranh cãi của các show hẹn hò vượt trội hơn nhiều show thực tế khác. Cơn sốt của khán giả dành cho show hẹn hò đã nhen nhóm từ vài năm trước và vẫn đang tiếp tục "sốt xình xịch" cho tới hiện tại.

Dù chúng ta biết rằng các show thực tế xoay quanh chuyện yêu đương - hẹn hò vốn có những yếu tố dàn dựng, nhưng không vì thế mà sức hút của các show này giảm đi, ngược lại, đây chính là hướng khai thác không thể bỏ qua của các nhà sản xuất chương trình truyền hình.

Những yếu tố phi thực tế lộ ra khá nhiều, khả năng các cặp đôi gắn bó thực sự sau khi bước ra khỏi show là không cao, nhưng khán giả vẫn rất hồ hởi với các show hẹn hò thuộc đủ mọi thể loại.

Giữa bối cảnh truyền hình nói chung và truyền hình thực tế nói riêng có những dấu hiệu bị "thất sủng", vì công chúng có quá nhiều lựa chọn giải trí như mạng xã hội và các dịch vụ trực tuyến, nhưng các show hẹn hò vẫn có sức hấp dẫn rất lớn. Thậm chí, nhiều nền tảng trực tuyến cũng không thể bỏ qua mảng nội dung đang rất hấp dẫn này và đã bắt tay vào sản xuất các show hẹn hò.

Nghề chuyên tham gia show hẹn hò

Trước sự bùng nổ của các show hẹn hò, việc tìm ra được những người chơi có ngoại hình ấn tượng, cá tính thú vị và lại sẵn sàng lên hình là thách thức đối với các nhà sản xuất chương trình. Khi tìm được một nhân vật hội tụ đủ các yếu tố này, các chương trình luôn tìm cách khai thác triệt để.

Trong các show hẹn hò của Mỹ, loạt show "Bachelor" của đài ABC rất ăn khách. Từ show "The Bachelor", nhà đài đã mở rộng ra các show tương tự nhưng có sự biến tấu nhất định, như "Bachelorette", "Bachelor in Paradise" và "The Bachelor Winter Games"...

Trước sự bùng nổ của các show hẹn hò, việc tìm ra được những người chơi có ngoại hình ấn tượng, cá tính thú vị và lại sẵn sàng lên hình là thách thức đối với các nhà sản xuất chương trình (Ảnh: Hollywood Reporter).

Không ít người chơi sau khi xuất hiện trong một show lại được mời quay trở lại tham gia vào những show khác bởi nhân vật đó được đánh giá là hội tụ nhiều yếu tố hấp dẫn, góp phần gia tăng sức hút cho show.

Thực tế, có những nhân vật nổi tiếng từ việc tham gia các show hẹn hò và có trang tổng hợp thông tin trên "Bách khoa toàn thư mở" Wikipedia. Trong đó, thông tin ấn tượng nhất của các nhân vật này chính là loạt show hẹn hò mà họ đã tham gia.

Chẳng hạn, cô Tenley Molzahn (37 tuổi), một vũ công người Mỹ, từng tham gia 3 show hẹn hò là "The Bachelor: On the Wings of Love" (2010), "Bachelor Pad" (2010) và "Bachelor in Paradise" (2015).

Cô Ali Fedotowsky (37 tuổi), một nhà báo chuyên về mảng tin giải trí tại Mỹ, từng tham gia show "The Bachelor" và "Bachelorette" (2010).

Cô Ashley Iaconetti (33 tuổi) cũng được biết tới vì từng tham gia vào loạt show hẹn hò gồm "The Bachelor" (2015), "Bachelor in Paradise" (2018) và "The Bachelor Winter Games" (2018).

Cô Gia Allemand (1983 - 2013) từng là một người mẫu, cô đã xuất hiện trong hai show hẹn hò là "The Bachelor: On the Wings of Love" và "Bachelor Pad" hồi năm 2010.

Các nhân vật này đều công khai việc họ tham gia vào nhiều show hẹn hò, họ minh bạch thông tin cá nhân, tự tin với ngoại hình, tính cách và cách thể hiện của bản thân trong các show.

Chúng ta đều hiểu rằng nền công nghiệp giải trí hiện nay có những người không có thực tài nghệ thuật nhưng họ vẫn được biết đến và hoạt động trong showbiz (Ảnh: Hollywood Reporter).

Thậm chí, có những người còn công khai đặt thẳng vấn đề với nhà sản xuất và chia sẻ thông tin ngay khi xuất hiện trong chương trình rằng kỳ thực, họ đã có bạn trai, nhưng vẫn muốn tham gia show vì... bị hấp dẫn bởi phần thưởng của chương trình.

Chẳng hạn như người chơi Gia Allemand khi tham gia vào show "Bachelor Pad" hồi năm 2010 đã chia sẻ thẳng thắn rằng cô không định tìm cơ hội hẹn hò nghiêm túc tại show, bởi đã có bạn trai, cô chỉ muốn có được số tiền thưởng để mở một trung tâm cứu trợ động vật. Cô đã nói rõ chi tiết này ngay từ đầu chương trình và điều này vẫn được chấp nhận.

Như vậy, trong showbiz Mỹ, cũng có một nhóm những người chuyên tham gia các show thực tế dài kỳ xoay quanh chuyện hẹn hò, họ muốn tạo dựng vị thế của bản thân như một dạng ngôi sao truyền hình thực tế và từ đó có những cơ hội công việc khác mở ra.

Tất cả họ đều trung thực trong chia sẻ thông tin cá nhân bởi thực tế, mục đích cao nhất của các nhân vật này khi tham gia vào các show hẹn hò không phải chỉ là để... hẹn hò.

Chúng ta đều hiểu rằng nền công nghiệp giải trí hiện nay có những người không có thực tài nghệ thuật nhưng họ vẫn được biết đến và hoạt động trong showbiz, tham dự các sự kiện, được đề cập tới trên các trang tin tức showbiz. Từ đó, họ sẽ có được các hợp đồng quảng cáo, các cơ hội công việc.

Giữa bối cảnh các show hẹn hò đang tạo được sức hấp dẫn lớn như hiện nay, việc có những người chuyên xuất hiện trong các show thực tế xoay quanh chuyện hẹn hò là điều không hiếm gặp, nhưng cách thức chia sẻ công khai và trung thực thông tin cá nhân khi một người xuất hiện trong nhiều show hẹn hò lại là điều khác biệt của showbiz Mỹ.

Bích Ngọc

Theo Good Housekeeping