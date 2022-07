Selena Gomez xấu hổ vì từng chụp ảnh khỏa thân

Selena Gomez xấu hổ vì chụp ảnh khỏa thân cho bìa album

Nữ ca sĩ Selena Gomez chia sẻ trong một cuộc phỏng vấn mới đây rằng cô cảm thấy xấu hổ vì xuất hiện khỏa thân trên bìa một album âm nhạc. "Tôi thực sự cảm thấy xấu hổ sau khi xuất hiện khỏa thân trên bìa album "Revival" ra mắt hồi năm 2015.

Tôi phải cố gắng để vượt qua được những xúc cảm tiêu cực đó, bởi tôi hiểu rằng sự việc ấy bắt nguồn từ một vấn đề lớn hơn từng tồn tại trong công việc và cuộc sống của tôi. Tôi đã từng lựa chọn đi theo phong cách sexy gợi cảm, nhưng lựa chọn ấy không khiến tôi cảm thấy vui vẻ.

Dù vậy, tôi tin rằng sau cùng, mình đã làm được những gì tốt nhất có thể, ít nhất tôi đã nỗ lực để được sống là chính mình sau những thử nghiệm sai lầm".

Nữ ca sĩ Selena Gomez chia sẻ trong một cuộc phỏng vấn mới đây rằng cô cảm thấy xấu hổ vì xuất hiện khỏa thân trên bìa album "Revival" ra mắt hồi năm 2015 (Ảnh: New York Post).

Nhớ về một giai đoạn thường xuyên theo đuổi phong cách sexy gợi cảm, Selena Gomez khẳng định bản thân cô không phải một con người phóng túng: "Đôi khi tôi thích mình xuất hiện sexy, nhưng điều đó chỉ đơn giản vì đôi khi tôi thích như vậy, đó không phải là phong cách chủ đạo của tôi, không phải tôi muốn thể hiện điều gì, muốn gây ấn tượng hay muốn thu hút sự chú ý của ai".

Trong giai đoạn chuyển giao từ một ngôi sao nhí sang một ngôi sao trưởng thành, Selena Gomez đã không có được tiếng nói quyết định trong việc định hình phong cách mới. Dù vậy, sau giai đoạn khó khăn ấy, Gomez đã dần lấy lại được quyền kiểm soát đối với hình ảnh của bản thân, để xuất hiện trước truyền thông - công chúng theo đúng mong muốn của mình.

"Trong quá trình trưởng thành trong showbiz, thoạt tiên, tôi không có quyền lựa chọn đối với phong cách hình ảnh của mình. Nhưng khi đã nhiều tuổi hơn, tôi hiểu rằng tôi cần đặt ra những giới hạn nhất định và phải giữ được những giới hạn ấy cho bản thân mình, tôi cần phải biết làm những điều tốt nhất cho mình", Gomez nói.

Selena Gomez: "Khi còn ít tuổi, tôi từng chứng tỏ mình bằng cách... khoe thân"

Nhớ về một giai đoạn thường xuyên theo đuổi phong cách sexy gợi cảm, Selena Gomez khẳng định bản thân cô không phải một con người phóng túng (Ảnh: New York Post).

Nữ ca sĩ Selena Gomez (29 tuổi) đã hoạt động trong nền công nghiệp giải trí từ khi còn nhỏ. Điều này khiến cô khi đến tuổi trưởng thành gặp phải áp lực "lột xác", làm sao để rũ bỏ hoàn toàn hình ảnh của một ngôi sao nhí, để trở thành một nữ nghệ sĩ trưởng thành, quyến rũ và hấp dẫn trong mắt công chúng.

Khi ấy, giống như nhiều ngôi sao nữ khác, cô lựa chọn cách... khoe thân, để mọi người thấy mình đã lớn, đã dạn dĩ, trưởng thành và gợi cảm. Giờ đây, khi đã ở tuổi chín chắn hơn, nhìn lại trải nghiệm thuở mới trở thành "người lớn", Selena Gomez cảm thấy hối hận vì những hành động thái quá, từng có lúc cô khiến bản thân trở thành "gợi tình" thay vì "gợi cảm" trong mắt công chúng.

Selena Gomez chia sẻ: "Khi mới bước vào tuổi trưởng thành, tôi gặp áp lực phải chứng tỏ bản thân đã lớn, và tôi lựa chọn cách... khoe thân. Xem lại một số MV ca nhạc của tôi, tôi tự thấy mình đã đi theo hướng gợi tình. Có những lúc tôi làm những việc không phải là mình. Khi nhìn lại sự việc, tôi hiểu mình đã không sống đúng là mình".

Nữ ca sĩ tóc nâu cho hay: "Hiện tại, tôi càng lúc càng nắm quyền kiểm soát cuộc sống và công việc của mình nhiều hơn. Có thể nói lúc này tôi đang hoàn toàn tự mình kiểm soát cuộc sống và mọi việc mình làm. Tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm về mọi mặt đời sống của mình".

Thực tế việc cả tuổi thơ và tuổi trưởng thành đều là ngôi sao được truyền thông - công chúng quan tâm đã đưa lại những áp lực rất lớn đối với Selena Gomez. Đã có những giai đoạn, cô phải tạm rời xa nền công nghiệp giải trí để điều trị những vấn đề sức khỏe tinh thần.

"Tôi luôn có rất nhiều xúc cảm khác nhau cùng tồn tại một lúc và tôi không biết phải kiểm soát chúng thế nào cho ổn. Đó là một tình trạng rất phức tạp, nhưng tôi hạnh phúc vì giờ tôi đã hiểu được tình trạng của mình", Selena tâm sự.

Giống như nhiều ngôi sao nữ khác, Selena Gomez từng lựa chọn cách... khoe thân, để mọi người thấy cô đã trưởng thành và gợi cảm (Ảnh: New York Post).

Selena Gomez sinh năm 1992 tại bang Texas, Mỹ, cô bắt đầu sự nghiệp trong lĩnh vực giải trí từ năm 10 tuổi với vai diễn trong các sê-ri phim truyền hình dành cho thiếu nhi. Khi trưởng thành, Gomez theo đuổi ca hát và diễn xuất. Cô từng tung ra 3 album solo, gồm "Stars Dance" (2013), "Revival" (2015) và "Rare" (2020).

Những đĩa đơn nổi bật của cô có thể kể tới "Come & Get It", "The Heart Wants What It Wants", "Good for You", "Same Old Love", "Hands to Myself", "We Don't Talk Anymore" (với Charlie Puth), "It Ain't Me" (với Kygo), và "Lose You to Love Me".

Bên cạnh việc là một ngôi sao trong lĩnh vực giải trí, Gomez còn là một nữ doanh nhân. Cô đã tung ra dòng mỹ phẩm, thời trang, túi xách, nước hoa của riêng mình, và còn sở hữu một công ty sản xuất phim. Gomez đã từng đóng vai trò nhà sản xuất những bộ phim truyền hình và điện ảnh. Bên cạnh đó, Gomez cũng rất tích cực tham gia các hoạt động thiện nguyện.