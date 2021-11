Selena Gomez hạnh phúc khi lần đầu nhận đề cử Grammy sau 12 năm ca hát

Dân trí Nữ ca sĩ nổi tiếng Selena Gomez đã khoe thành tích mới với đồng nghiệp, bạn bè khi nhận được đề cử Grammy đầu tiên trong sự nghiệp.

Ngày 24/11, ban tổ chức giải thưởng Grammy đã công bố danh sách đầy đủ các hạng mục đề cử cho Grammy lần thứ 64. Một trong những cái tên gây chú ý trong danh sách là Selena Gomez khi cô nhận đề cử trong hạng mục Album Latin thể loại Pop xuất sắc nhất với album Revelacíon. Đây cũng là đề cử Grammy đầu tiên của Selena sau 12 năm ca hát.

Selena Gomez hạnh phúc khi được đề cử Grammy 2022.

Ngay sau khi thông tin được đăng tải, Selena Gomez đã hạnh phúc ăn mừng thành tích này với những dòng tâm sự đầy cảm xúc trên trang cá nhân. Cô viết: "Grammy đang đùa với tôi sao? Revelacíon được đề cử cho giải Grammy. Dự án này vô cùng đặc biệt đối với tôi. Tôi sẽ không thể làm được điều này nếu không có ê kíp tuyệt vời bên cạnh. Tôi rất biết ơn mọi người và cả những người hâm mộ luôn ủng hộ tôi".

Đặc biệt, cũng trong bài đăng của mình, Selena Gomez đã gọi tên nhiều đồng nghiệp, bạn bè và thương hiệu mỹ phẩm riêng. Selena Gomez xuất thân là một ngôi sao "nhí" tại lò luyện Disney. Cô bắt đầu với công việc của một diễn viên truyền hình rồi sau đó mới chuyển sang ca hát.

Selena Gomez đã gặt hái nhiều thành công trong suốt sự nghiệp ca hát kéo dài một thập kỷ, cô giành hàng loạt giải thưởng, chứng nhận bạch kim và album đứng đầu bảng xếp hạng Billboard Hot 100.

Sau 12 năm ca hát, Selena Gomez đã có đề cử Grammy đầu tiên trong sự nghiệp.

Năm 2020, cô có album phòng thu thứ 3 Rare, trong đó Lose You to Love Me và Look at Her Now là hai đĩa đơn được đánh giá ấn tượng nhất. Dù có khá nhiều sản phẩm âm nhạc được khán giả chào đón nhưng Selena Gomez chưa từng chạm tay hay được đề cử Grammy.

Do vậy, việc nhận được đề cử Grammy 2022 có thể coi là một bước tiến mới trong sự nghiệp ca hát của nữ ca sĩ đa tài. Vài tháng trước, Selena được đề cử cho giải MV ngắn xuất sắc nhất cho ca khúc De Una Vez tại lễ trao giải Grammy Latin 2021.

Tháng 3/2021, Selena Gomez từng gây sốc khi tuyên bố dừng sự nghiệp âm nhạc sau album thứ 4 để tập trung đóng phim. "Tôi sẽ cố gắng đầu tư hết công sức vào album cuối cùng trước khi nói lời chia tay âm nhạc", cựu ngôi sao Disney tâm sự.

Selena Gomez xinh đẹp trong buổi chụp hình

Lễ trao giải Grammy lần thứ 64, giải thưởng âm nhạc được chờ đón nhất trong năm, sẽ diễn ra vào ngày 1/2/2022. Những gương mặt đề cử gây chú ý có nhóm nhạc xứ Hàn - BTS khi nhóm xuất hiện trong danh sách đề cử của hạng mục Best Pop Duo/Group Performance (Bản song ca/nhóm nhạc Pop hay nhất) với bản hit Butter. Đây là lần thứ hai nhóm nhạc xứ kim chi được đề cử Grammy.

Các chàng trai của tập đoàn giải trí Big Hit sẽ phải cạnh tranh với loạt đối thủ mạnh như Tony Bennett & Lady Gaga với I Get a Kick Out of You, Justin Bieber & benny blanco với Lonely, Coldplay với Higher Power, Doja Cat và SZA với Kiss Me More.

4 hạng mục quan trọng là sự xuất hiện của những đối thủ có tên tuổi. Trong hạng mục Bản thu âm của năm là cuộc cạnh tranh giữa dàn nghệ sĩ gạo cội ABBA (I Still Have Faith In You), Jon Bastiste (Freedom), Lady Gaga kết hợp Tony Bennet (I Get A Kick Out Of You), Silk Sonic (Leave The Door Open), Billie Eilish (Happier Than Ever), Lil Nas X (Call Me By Your Name) và Olivia Rodrigo (Drivers license). Ngoài ra, đây cũng là đề cử Grammy đầu tiên trong sự nghiệp của ABBA.

Nhóm BTS của Hàn Quốc lần thứ hai nhận được đề cử Grammy. Nhóm được đề cử trong hạng mục Best Pop Duo/Group với ca khúc Butter.

Hạng mục Album của năm cũng hứa hẹn là một cạnh tranh cực kỳ gay cấn và thú vị với các tên tuổi đình đám như trong năm qua gồm Taylor Swift, Justin Bieber, Billie Eilish, Kanye West, Lady Gaga, nữ ca sĩ trẻ Olivia Rodrigo...

Trong hạng mục Bài hát của năm, những cái tên quen thuộc như Ed Sheeran với Bad Habits, Olivia Rodrigo với Drivers License, Billie Eilish với Happier Than Ever, Doja Cat và SZA với Kiss Me More, Lil Nas X với Montero (Call Me by Your Name), H.E.R với Back Of My Mind, Justin Bieber, Daniel Cesar, Giveon với Peaches, Brandi Carlile với Right On Time sẽ cùng cạnh tranh.

Mi Vân

Theo News