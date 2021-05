Sao quốc tế làm từ thiện: Xác định rõ mục tiêu, sẵn sàng góp... "tiền túi"

Dân trí Dưới đây là những ngôi sao đã sáng lập nên quỹ từ thiện riêng, họ xác định được lĩnh vực mà mình sẽ quan tâm dài lâu, nhiều ngôi sao còn dùng thu nhập của bản thân để đóng góp cho quỹ.

Dưới đây là những ngôi sao đã sáng lập nên quỹ từ thiện riêng, họ xác định được lĩnh vực mà mình thực sự quan tâm về lâu dài. Không chỉ kêu gọi ủng hộ quyên góp cho quỹ từ thiện do mình lập nên, nhiều ngôi sao còn dùng chính thu nhập của bản thân để đóng góp cho quỹ, như một sự cam kết về lòng nhiệt tâm mà họ dành cho hoạt động thiện nguyện đang theo đuổi.

Nữ hoàng truyền hình Mỹ - Oprah Winfrey quan tâm tới cơ hội học tập của những bé gái có hoàn cảnh khó khăn.

Là một người dẫn chương trình talkshow nổi tiếng hàng đầu tại Mỹ, đồng thời là một tỷ phú USD hoạt động trong lĩnh vực truyền thông, bà Oprah Winfrey đã tận dụng danh tiếng và tầm ảnh hưởng của mình để kêu gọi quyên góp hàng trăm triệu USD cho các quỹ từ thiện và tổ chức xã hội.

Khi xảy ra cơn bão Katrina tại Mỹ, bà Oprah Winfrey từng quyên góp ngay 10 triệu USD hỗ trợ các nạn nhân của cơn bão. Hồi năm 2007, bà từng chi ra tới 50,2 triệu USD để hỗ trợ cho các dự án thiện nguyện trong lĩnh vực giáo dục, y tế, bình đẳng giới, bảo vệ trẻ em...

Đó mới chỉ là một vài con số công khai mà truyền thông - công chúng được biết tới trong các hoạt động thiện nguyện của bà Oprah Winfrey. Những số tiền ấy được trích ra từ chính thu nhập "khủng" của bà, không phải từ tiền kêu gọi quyên góp.

Với danh tiếng lớn và uy tín đã được khẳng định trong lĩnh vực từ thiện, bà Oprah Winfrey đã thành lập 3 quỹ từ thiện, gồm The Angel Network, The Oprah Winfrey Foundation, và The Oprah Winfrey Operating Foundation.

Hoạt động của các quỹ từ thiện này phủ rộng nhiều lĩnh vực. Dự án nhận được nhiều sự quan tâm nhất mà bà Winfrey theo đuổi trong thời gian dài, đó là "The Oprah Winfrey Leadership Academy Foundation" tiến hành từ năm 2007, dưới sự bảo trợ của quỹ The Oprah Winfrey Foundation. Dự án này trao cơ hội học tập cho những bé gái nghèo sinh sống tại Nam Phi.

Nữ ca sĩ Miley Cyrus muốn giúp đỡ những thanh niên vô gia cư và những người thuộc giới tính thứ 3.

Miley Cyrus đã sáng lập nên quỹ Happy Hippie chuyên hỗ trợ những thanh niên vô gia cư và những thanh niên thuộc giới tính thứ 3. Mục tiêu của quỹ này là hỗ trợ những thanh niên đang rơi vào khủng hoảng và dần dần giúp họ đạt được sự ổn định về lâu dài.

Nam diễn viên Matt Damon quan tâm tới nước sạch dành cho người nghèo.

Khi bắt đầu hoạt động thiện nguyện, Matt Damon đã đặc biệt quan tâm tới việc làm sao để những cộng đồng nghèo, những hộ gia đình nghèo có nước sạch sử dụng trong sinh hoạt, anh đã thành lập nên quỹ H20 Africa Foundation.

Mục tiêu của quỹ này là nâng cao chất lượng cuộc sống cho người nghèo bằng cách đem lại cho họ nguồn nước sạch phục vụ sinh hoạt. Quỹ đã tiếp cận một số cộng đồng nghèo ở tại 13 quốc gia trên thế giới, trong đó có những quốc gia ở Châu Á, Châu Phi, Châu Mỹ...

Tài tử George Clooney và vợ - luật sư Amal Clooney quan tâm tới nhân quyền.

George Clooney và vợ cùng quan tâm tới những người di cư, tị nạn, những cộng đồng thiểu số, yếu thế... Sau khi đã gắn bó trong hôn nhân và cùng chia sẻ nhiều quan điểm chung, hai người đã thành lập nên quỹ Clooney Foundation For Justice để thực hiện các dự án về nhân quyền và quyền bình đẳng.

Cặp đôi cũng thường xuyên quyên góp tiền của cá nhân để ủng hộ cho những quỹ từ thiện khác cùng hoạt động trong lĩnh vực này.

Nữ diễn viên Emma Watson bênh vực cho quyền bình đẳng giới.

Emma Watson từng là một Đại sứ Thiện chí của Liên Hợp Quốc trong lĩnh vực bình đẳng giới. Năm 2019, cô từng quyên góp gần 1,4 triệu USD cho quỹ UK Justice and Equality Fund (Anh) trong các chiến dịch chống quấy rối tình dục phụ nữ. Các hoạt động vì quyền bình đẳng của nữ giới, hay việc quyên góp ủng hộ cho phong trào nữ quyền đã được Emma Watson thực hiện tích cực từ lâu.

Nữ diễn viên Angelina Jolie đặc biệt quan tâm tới người tị nạn.

Nữ diễn viên Angelina Jolie đã thực hiện gần 60 chuyến đi trong vai trò là Đại sứ Thiện chí của Cao ủy Liên Hợp Quốc về vấn đề người tị nạn kể từ năm 2001. Cùng với chồng cũ - tài tử Brad Pitt, Angelina Jolie đã lập nên quỹ Jolie-Pitt Foundation hồi năm 2006 để thực hiện những nỗ lực cứu trợ nhân đạo dành cho người tị nạn.

Angelina Jolie đã có một hành trình dài hoạt động tích cực trong vai trò Đại sứ Thiện chí của Liên Hợp Quốc. Cô đã tận dụng danh tiếng của mình để cộng đồng thế giới cảm thông và hỗ trợ nhiều hơn cho người tị nạn. Đồng thời, thông qua quỹ của mình, Angelina đã có những chương trình thiết thực để hỗ trợ được phần nào cho những người tị nạn.

Tài tử Leonardo DiCaprio dành nhiều sự quan tâm cho bảo tồn thiên nhiên.

Leo rất tích cực với các hoạt động bảo vệ thiên nhiên - môi trường và chống biến đổi khí hậu. Quỹ The Leonardo DiCaprio Foundation do Leo lập nên đã có nhiều hoạt động thiết thực trong lĩnh vực này. Trong các đăng tải của mình trên tài khoản mạng xã hội, Leo cũng chỉ đề cập tới những thông tin, hình ảnh mà anh muốn chia sẻ xung quanh hoạt động bảo vệ thiên nhiên - môi trường.

Nữ ca sĩ Lady Gaga quan tâm tới đời sống sức khỏe tinh thần của thanh niên.

Quỹ The Born This Way Foundation của Lady Gaga dành nhiều sự quan tâm cho sức khỏe tinh thần của thanh thiếu niên bằng cách đưa lại cho họ những sự hỗ trợ, để họ vượt qua được những cơn khủng hoảng, những giai đoạn khó khăn trong cuộc sống, chẳng hạn như việc bị bắt nạt học đường, hay những vấn đề rối loạn tâm lý khác.

Đồng thời, nữ ca sĩ cũng luôn khuyến khích các fan của mình đối xử với người xung quanh bằng sự tử tế và lòng độ lượng.

Nam ca sĩ Elton John quan tâm tới người nhiễm HIV/AIDS.

Năm 2016, Elton John từng quyên góp tới 38 triệu USD cho nhiều quỹ từ thiện hỗ trợ người nhiễm HIV/AIDS. Bản thân nam ca sĩ cũng thành lập quỹ Elton John AIDS Foundation hoạt động bền bỉ suốt 24 năm để hỗ trợ người nhiễm HIV/AIDS.

