Sao nhí "trổ mã": Con gái của Thúy Hạnh lột xác, bé Bảo An giờ ra sao?

Suti (Lê Gia An)

Suti tên thật Lê Gia An, sinh năm 2008, là con gái thứ 2 của nhạc sĩ Minh Khang và cựu người mẫu Thúy Hạnh. Cô bé được công chúng biết đến khi tham gia chương trình Bố ơi, mình đi đâu thế? trong 2 mùa (năm 2014 và 2015).

Thời điểm đó, hình ảnh bé Suti 5 tuổi hay mít ướt, nhõng nhẽo với cha và thường có những biểu cảm dễ thương, được nhiều khán giả yêu thích.

Suti từng được biết đến khi tham gia "Bố ơi, mình đi đâu thế?" (Ảnh: Chụp màn hình).

8 năm kể từ sau chương trình, hình ảnh Suti được siêu mẫu Thúy Hạnh chia sẻ trên trang cá nhân mới đây khiến khán giả vô cùng ngạc nhiên.

Cô bé được cho là có màn "dậy thì thành công", từ gương mặt cho đến vóc dáng đều "trổ mã" bất ngờ. Năm 2022, Thúy Hạnh từng hé lộ Suti cao 1,63m, hơn chị gái Suli (Gia Hân) 8cm.

Góc nghiêng của con gái siêu mẫu Thúy Hạnh (Ảnh: Chụp màn hình).

Suti được khen "con nhà nòi" khi có vóc dáng cao ráo ở tuổi 15 (Ảnh: Facebook nhân vật).

Chia sẻ với phóng viên Dân trí, người mẫu Thúy Hạnh cho biết hiện mục tiêu lớn nhất của vợ chồng cô chính là nuôi dạy 2 con gái trưởng thành, trở thành những công dân tốt, có ích cho xã hội.

Lâm Thanh Mỹ

Lâm Thanh Mỹ sinh năm 2005, đóng phim từ năm 3 tuổi, đến nay đã có gần 15 năm làm nghề. Cô bé từng để lại dấu ấn trong các phim điện ảnh như Đoạt hồn, Scandal - Hào quang trở lại, Để Hội tính, Tôi thấy hoa vàng trên cỏ xanh... Đặc biệt, vai diễn trong Đoạt hồn giúp Lâm Thanh Mỹ có biệt danh là "em bé đáng sợ nhất màn ảnh Việt".

Lâm Thanh Mỹ từng là sao nhí được nhiều người quan tâm (Ảnh: Chụp màn hình).

Vẻ đáng yêu của Lâm Thanh Mỹ khi còn nhỏ (Ảnh: Facebook nhân vật).

Ở tuổi 18, nữ diễn viên nhí một thời được khen ngợi vì vẻ ngoài trưởng thành hơn hẳn. Sau quá trình dậy thì, Lâm Thanh Mỹ chững chạc, nữ tính, thu hút sự chú ý mỗi lần dự sự kiện.

Trò chuyện với phóng viên Dân trí, Lâm Thanh Mỹ chia sẻ cô không gặp nhiều áp lực về danh xưng "sao nhí" một thời. Khi lớn lên, nữ diễn viên trẻ cũng tự định hình phong cách vẻ ngoài, vừa phù hợp vóc dáng, vừa phù hợp sở thích cá nhân.

"Khoảng 1,2 năm gần đây, em đam mê săn lùng đồ si (quần áo cũ - PV). Em ưu tiên sự thoải mái trong phong cách ăn mặc, thích những món đồ như sơmi rộng, chân váy dài... Khi mặc áo thun, em cũng thường phối kiểu này kiểu kia để bắt mắt hơn. Em cũng theo dõi một số kiểu trang phục nổi tiếng trên phim, giống như hình tượng nhân vật mà diễn viên Aoi Yu (Nhật Bản) thường mặc. Em thích phong cách thoải mái, toát lên năng lượng tích cực như chị Aoi Yu", Lâm Thanh Mỹ nói.

Lâm Thanh Mỹ khoe nhan sắc trong bộ ảnh năm 2022 (Ảnh: Facebook nhân vật).

Phương Mỹ Chi

Phương Mỹ Chi sinh năm 2003, được biết đến khi tham gia chương trình Giọng hát Việt nhí 2013. Tuy không giành được giải thưởng cao nhất nhưng ngôi vị Á quân năm đó đã mở ra một bước ngoặt lớn trong cuộc đời "cô bé dân ca".

Trong quá trình trưởng thành, Phương Mỹ Chi từng bị miệt thị ngoại hình. Sau đó, cô bé chọn cách sống lành mạnh, yêu sức khỏe và luôn suy nghĩ tích cực.

Phương Mỹ Chi là học trò đội Hiền Thục, đoạt giải Á quân Giọng hát Việt nhí 2013 (Ảnh: Chụp màn hình).

Sau gần 10 năm kể từ Giọng hát Việt nhí, Phương Mỹ Chi đã trở thành cô gái đôi mươi, hiện là một trong những giọng ca rất được khán giả yêu thích. Về ngoại hình, nữ ca sĩ cũng cho thấy màn "trổ mã" ấn tượng. Từ cô bé đeo kính cận, mộc mạc với bộ quần áo bà ba ngày nào, giờ đây Phương Mỹ Chi đã trở thành nữ ca sĩ duyên dáng trên sân khấu và năng động, trẻ trung ngoài đời.

Phương Mỹ Chi duyên dáng, nữ tính ở tuổi 19 (Ảnh: Facebook nhân vật).

Phương Mỹ Chi chia sẻ với phóng viên Dân trí: "Bản thân tôi khi đặt mình vào cương vị của khán giả, nhìn thấy cô ca sĩ nhí mình yêu thích ngày một lớn lên và có sự thay đổi về phong cách thì chắc hẳn sẽ hơi bị "sốc". Dù sự thay đổi đó có là quyến rũ hơn hay năng động hơn. Nhưng dù thế nào đi nữa thì ai cũng sẽ lớn lên và có một thế giới quan khác. Họ sẽ tiếp nhận những gì phù hợp với mình ở hiện tại".

Phương Mỹ Chi biến đổi nhiều phong cách đời thường, từ năng động cho tới ngọt ngào, đáng yêu (Ảnh: Facebook nhân vật).

Lê Huỳnh Bảo Ngọc

Lê Huỳnh Bảo Ngọc sinh năm 2008, từng tham gia chương trình Đồ Rê Mí trước khi đoạt Á quân Gương mặt thân quen nhí mùa 2015. Cô bé cũng từng xuất hiện trong phim Gia đình là số 1 bản Việt và một số vở kịch Tết.

Cô bé Bảo Ngọc xinh xắn, lanh lợi từng được khán giả biết đến qua chương trình "Gương mặt thân quen nhí" 2015 (Ảnh: Chụp màn hình).

Ở tuổi 15, Bảo Ngọc vẫn hoạt động nghệ thuật trong vai trò ca sĩ, diễn viên. Cô bé được khán giả đặt biệt danh "Hoa khôi nhí Tây Đô" nhờ ngoại hình xinh xắn, vóc dáng cao ráo. Bảo Ngọc cũng có mối quan hệ thân với các hoa hậu như Lương Thùy Linh, Tiểu Vy, Mai Phương..., từng cùng đàn chị tham gia nhiều hoạt động thiện nguyện.

So với vẻ ngây thơ hồn nhiên khi còn nhỏ, Bảo Ngọc nay đã trưởng thành, chững chạc hơn hẳn. Cô bé ưa chuộng phong cách thời trang sự nữ tính, ngọt ngào. Hiện tại bên cạnh công việc người mẫu, Bảo Ngọc cũng nỗ lực thử sức mình ở lĩnh vực MC và xây dựng kênh vlog riêng.

Bảo Ngọc chững chạc tuổi trở thành (Ảnh: Facebook nhân vật).

Cô bé tự tin đọ sắc đương kim Hoa hậu thế giới Karolina Bielawska trong sự kiện tháng 8/2022 (Ảnh: Chụp màn hình).

Bảo An

Bảo An tên đầy đủ Nguyễn Ngọc Bảo An, sinh năm 2006, được gọi là "cô bé triệu view" của làng nhạc Việt. Năm 2016, MV Xúc xắc xúc xẻ của Bảo An (hát cùng Phi Long) trở thành video ca nhạc đầu tiên của Vpop cán mốc 100 triệu lượt xem và đến nay đã đạt hơn 400 triệu lượt. Những MV khác như Bé chút chít, Mẹ ơi tại sao... của cô bé cũng hút lượt xem "khủng" trên YouTube.

Hình ảnh "bé Bảo An 3 tuổi" đáng yêu với đôi má bầu bĩnh đã ghi dấu sâu đậm trong lòng khán giả Việt. Sau khi nổi lên nhờ MV Xúc xắc xúc xẻ, Bảo An tham gia một số chương trình như Gương mặt thân quen nhí năm 2014, Vietnam Idol Kids năm 2017. Cô bé cũng xuất hiện ở các phim điện ảnh Cô gái đến từ hôm qua, Gà trống nuôi con...

Bảo An hát trong MV "Xúc xắc xúc xẻ" khi mới lên 3 tuổi (Ảnh: Chụp màn hình).

Năm nay, Bảo An bước sang tuổi 17. Trước những ý kiến bất ngờ về phong cách cá tính tuổi trưởng thành của mình, "cô bé triệu view" một thời nói với phóng viên Dân trí: "Thực ra em mê rất nhiều phong cách, lúc thì nghịch ngợm, năng động và trẻ trung, lúc thì em thích mặc đầm nữ tính. Hiện tại em cũng đang ở tuổi teen. May mắn là những khán giả theo dõi em luôn động viên phong cách em theo đuổi, khen em xinh xắn, dễ thương (cười)".

Bảo An cho biết thêm, việc học văn hóa hiện tại khá bận rộn vì cô bé vừa nhận học bổng tại Mỹ, học thêm chương trình quốc tế và ôn thi bằng tiếng Anh. Bảo An cũng đang ấp ủ dự án tự sáng tác nhạc và mong muốn sẽ gửi đến khán giả trong thời gian sớm nhất.

Bảo An ngày nào nay đã trưởng thành (Ảnh: Facebook nhân vật).