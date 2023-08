Sách về yin yoga giúp sống thanh thản, đẹp dáng xinh

Yin Yoga - Tâm yên bình, đẹp dáng xinh (tên gốc: The Complete Guide to Yin Yoga) của tác giả Bernie Clark, do Rosie Nguyễn, Phương Huỳnh và Xuân Hiền biên dịch, được Quangvanbooks kết hợp Nhà xuất bản Dân Trí phát hành.

Cuốn sách dày 550 trang, mang đến độc giả cái nhìn sâu sắc về triết lý và cách thực hành yin yoga, được minh họa bằng hình ảnh và mô tả hơn 20 tư thế asana (thuật ngữ chung cho tư thế ngồi thiền).

Bìa sách "Yin Yoga - Tâm yên bình, đẹp dáng xinh" (Ảnh: Quangvanbooks).

Tất cả loại hình yoga đều có thể mang lại lợi ích về mặt thể chất, cảm xúc và tinh thần. Trong đó, yin yoga có tác dụng đối với các phần mô liên kết của dây chằng, khớp nối, mạng lưới mạc cơ và xương ở sâu bên trong cơ thể.

Đây là phong cách yoga thư giãn, thụ động bao gồm việc giữ các tư thế trong thời gian dài hơn và tăng cường nhận thức bên trong, chú ý đến hơi thở, suy nghĩ và cảm giác cơ thể.

Yin yoga có bản chất là thiền định, được dạy một cách bình tĩnh và nhẹ nhàng. Học viên sẽ nhận thấy điểm khác biệt lớn nhất là tính chất bền bỉ và yên tĩnh của các tư thế. Những yếu tố này sẽ giúp khai mở sâu hơn khía cạnh thiền định của yoga, từ đó con người biết cách sống thanh thản và an nhiên.

"Việc thực hành yin yoga vô cùng cần thiết cho những khoảng thời gian khó khăn hay bế tắc trong cuộc sống hiện đại. Loại hình yoga này sẽ giúp ta nhìn nhận lại quan niệm của bản thân về cách sống và mục đích sống, đồng thời trở lại là chính mình. Nhờ đó, phép màu của sự chữa lành mới có thể kéo dài mãi mãi.

Bernie Clark đã viết nên một tác phẩm vô cùng chi tiết về lịch sử, triết lý và cách thực hành của yin yoga. Tôi tin rằng cuốn sách này không chỉ dành riêng cho những người quan tâm tới yin yoga, mà còn phù hợp với tất cả các học viên yoga", Biff Mithoefer, tác giả The Yin Yoga Kit nhận xét.