66 đêm diễn "cháy vé" của Blackpink mang về doanh thu 265 triệu USD

Ngày 16/9 và 17/9, Blackpink đã thực hiện 2 đêm diễn khép lại chuyến lưu diễn toàn cầu mang tên Born Pink của nhóm. 2 đêm diễn cuối của Blackpink thu hút 35.000 khán giả tới sân vận động Gocheok - địa điểm thường dành cho các sự kiện quy mô lớn như buổi hòa nhạc cuối năm ở Hàn Quốc.

Chuyến lưu diễn toàn cầu Born Pink chính thức khởi động tại Hàn Quốc vào tháng 10/2022. 4 cô gái xinh đẹp của nhóm đã đặt chân đến tổng cộng 24 quốc gia và 34 thành phố. Nhóm hoàn thành 66 buổi tại châu Á, châu Mỹ, châu Âu trong năm qua.

Blackpink đã kết thúc thành công chuyến lưu diễn toàn cầu "Born Pink" (Ảnh: Naver).

Theo Joongang, tổng số khán giả trong cả chuyến lưu diễn của Blackpink là 1,8 triệu người. Tờ Naver cho biết, tour diễn Born Pink của nhóm nhạc nữ xứ Hàn thu khoảng 265 triệu USD, đưa họ trở thành ban nhạc nữ có doanh thu lưu diễn toàn cầu cao nhất thế giới hiện nay.

Trong chuyến lưu diễn Born Pink, đêm diễn có doanh thu cao nhất là tại sân vận động Foro Sol (Mexico) với 9,8 triệu USD/đêm. Với hơn 97 nghìn khán giả tham dự, 2 đêm diễn của Blackpink tại sân vận động quốc gia ở Singapore đã trở thành buổi hòa nhạc có doanh thu cao nhất mọi thời đại tại châu Á, với 9,2 triệu USD.

Nhóm nhạc nữ xứ kim chi cũng là nghệ sĩ Kpop (nhạc trẻ Hàn quốc) duy nhất có vé bán sạch cho một đêm diễn tại sân vận động Rajamangala (Thái Lan). Tổng cộng 2 đêm diễn thuộc chuyến lưu diễn Born Pink của nhóm tại Thái Lan đạt 15,3 triệu USD doanh thu, đóng góp đáng kể cho nền kinh tế và du lịch của Thái Lan.

Trong một năm qua, Blackpink đã hoàn thành 66 buổi diễn tại 24 quốc gia và 34 thành phố (Ảnh: YG Entertainment).

Cuối tháng 7 vừa rồi, Blackpink tổ chức thành công 2 đêm diễn tại sân vận động Mỹ Đình và thu hút khoảng 70.000 khán giả. Đêm diễn của các cô gái nhà YG Entertainment để lại ấn tượng tốt với truyền thông và khán giả tại Việt Nam khi họ cống hiến chương trình âm thanh và hình ảnh xuất sắc.

Với các khán giả yêu thích làn sóng Hallyu (làn sóng Hàn Quốc), 4 thành viên của Blackpink được xem là "Gen 3" (thế hệ thứ ba) của Kpop (nhạc trẻ xứ Hàn).

Thế hệ "Gen 3" ra đời sau năm 2010 với những gương mặt tiêu biểu như EXO, BTS, Twice, Blackpink. Sự phát triển của truyền thông, các nền tảng nghe nhạc giúp các nhóm nhạc xứ Hàn thế hệ "Gen 3" đến gần với khán giả châu Mỹ, châu Âu.

Ra mắt khán giả từ năm 2016, 4 cô gái của Blackpink đã chinh phục khán giả nhờ tài năng âm nhạc, phong cách riêng độc đáo. Blackpink thuộc sự quản lý của YG Entertainment - 1 trong 3 công ty giải trí lớn nhất Hàn Quốc.

Blackpink trình diễn tại sân vận động Gocheok, Seoul (Hàn Quốc), tháng 9 (Ảnh: Hankookilbo).

Chỉ sau 7 năm hoạt động, nhóm đã sở hữu 5 ca khúc có lượt xem trên 1,2 tỷ view trên nền tảng YouTube. Các ca khúc của nhóm như Kill This Love, How You Like That, Pink Venom, Shut Down vang lên tại nhiều sự kiện âm nhạc hoành tráng.

4 thành viên được biểu diễn ở các sân khấu lớn, trong đó có Coachella - lễ hội âm nhạc lớn nhất hành tinh cùng các ngôi sao hàng đầu thế giới.

Tờ Portal Kocca nhận định, âm nhạc của Blackpink có nhiều điểm tương đồng với nghệ sĩ đình đám Âu Mỹ, đậm chất đường phố. Do vậy, các cô gái của nhóm dễ gây thiện cảm với khán giả quốc tế.

Blackpink theo đuổi phong cách riêng. 4 thành viên của nhóm hướng tới hình ảnh nổi loạn, cá tính, thể hiện tinh thần phóng khoáng, mạnh mẽ của phụ nữ.

2 đêm diễn cuối của Blackpink tại Hàn Quốc thu hút khoảng 35.000 khán giả (Ảnh: Hankookilbo).

Công ty chủ quản định hướng xây dựng 4 cô gái thành các nữ thần tượng mang phong cách thời trang đẳng cấp ngay từ khi ra mắt. Mỗi thành viên của nhóm đều đang làm gương mặt đại diện cho những thương hiệu thời trang, trang sức xa xỉ.

Chuyến lưu diễn Born Pink của Blackpink kết thúc trong bối cảnh việc gia hạn hợp đồng giữa 4 thành viên của nhóm và công ty quản lý YG Entertainment ngày càng "nóng". Nhóm hết hợp đồng với công ty từ 8/8 nhưng đến nay vẫn chưa có thông tin chính thức về việc tiếp tục gia hạn hợp đồng.

Nguồn tin từ truyền thông quốc tế cho rằng, thành viên Lisa sẽ rời công ty và đi tìm con đường mới. Trước nhiều tin đồn, YG Entertainment cho biết sẽ thông tin chính thức đến khán giả sau chuyến lưu diễn Born Pink.

Fan hồi hộp chờ đợi kết quả gia hạn hợp đồng giữa Blackpink và công ty quản lý YG Entertainment (Ảnh: Instagram).

Trước đêm diễn cuối của Born Pink tại Seoul (Hàn Quốc), YG Entertainment vẫn chưa có tuyên bố chính thức về việc gia hạn hợp đồng với Blackpink. Thông báo duy nhất chỉ là "hợp đồng đang được thảo luận". Giá cổ phiếu của YG Entertainment đã tụt dốc sau nghi vấn các thành viên không gia hạn hợp đồng.

Tháng 8 vừa rồi, Blackpink đã kỷ niệm 7 năm thành lập và thể hiện tinh thần đồng đội không lay chuyển cũng như tình cảm họ dành cho nhóm. Trong đêm diễn của Blackpink tại Hàn Quốc, các thành viên cũng nói những lời ngọt ngào gửi tới người hâm mộ và khẳng định sự thân thiết giữa các thành viên.

Trong đêm diễn của nhóm ở Seoul (Hàn Quốc), thành viên Jennie đã phát biểu trước khán giả: "Tôi muốn gửi lời cảm ơn đến tất cả những người đã tham dự sự kiện này. Chúng tôi sẽ tiếp tục là một Blackpink tuyệt vời trong tương lai".