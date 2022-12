Ra mắt sách ảnh tư liệu quý về chiến trường Quảng Trị

Nhân kỷ niệm 78 năm ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam và 50 năm giải phóng tỉnh Quảng Trị, câu lạc bộ Trái tim Người lính cùng Trung tâm Công nghệ chống hàng giả Việt Nam, Tạp chí Môi trường và Đô thị Việt Nam, câu lạc bộ Mãi mãi tuổi 20, NXB Công an nhân dân và Ban liên lạc Cựu cán bộ Đoàn Thanh niên Việt Nam phía Nam phối hợp tổ chức giới thiệu sách ảnh "Phút giây đáng nhớ" và ra mắt Ban vận động thành lập câu lạc bộ Trái tim Người lính miền Tây tại TPHCM vào hôm 7/12.

Quyển "Phút giây đáng nhớ" được NXB Công an nhân dân cấp phép ấn hành năm 2015 và tái bản năm 2022. So với bản in lần đầu chỉ có 168 trang, bản in mới đã được sửa chữa một số chi tiết và bổ sung thêm tư liệu ảnh, thành 204 trang. Đặc biệt, bản in năm 2022 còn có thêm 3 chùm ảnh tư liệu về chiến trường Quảng Trị.

Cựu chiến binh Nguyễn Minh Vỹ (giữa) tặng bức ảnh liệt sĩ Phạm Văn Cao do ông chụp tại chiến trường Quảng Trị, cho thân nhân liệt sĩ (Ảnh: Ban Tổ chức).

PGS.TS. Nguyễn Minh Vỹ sinh ngày 7/12/1945 tại Hải Dương. Ông từng phục vụ chiến đấu tại chiến trường miền Nam cuối năm 1966 với nhiệm vụ là điện báo viên vô tuyến điện. Ông còn từng là Ủy viên Thường vụ Tỉnh đoàn Quảng Trị và Bí thư Đoàn khối cơ quan Tỉnh ủy trong chiến tranh.

Gần 10 năm tại Quảng Trị - một trong những chiến trường gian khổ và ác liệt, ông Nguyễn Minh Vỹ đã làm nhiệm vụ của một người lính trận, trực tiếp chuyển và tiếp nhận hàng nghìn bức điện mật có nội dung quan trọng, nhiều lần giáp mặt với sự sống và cái chết.

Bên cạnh đó, với niềm đam mê chụp ảnh, ông đã ghi lại hàng nghìn bức ảnh đen trắng, phản ánh hoạt động của ngành Giao bưu và Thông tin, cùng cuộc chiến đấu của quân và dân Quảng Trị. Đặc biệt, từ năm 1971, khi Thông tấn xã Việt Nam tại Quảng trị được thành lập, Nguyễn Minh Vỹ trở thành một trong những phóng viên đầu tiên thường trú tại đây. Ông bám sát bộ đội trong các trận đánh, "ghi nhật ký" bằng hình ảnh...

Chiến tranh kết thúc, trở về với cuộc sống đời thường, Nguyễn Minh Vỹ tiếp tục theo học đại học, lấy được bằng kỹ sư loại giỏi, được cử đi du học và đã bảo vệ thành công luận án Tiến sĩ chuyên ngành Điện tử và Tự động hóa tại Liên Xô cũ.

Năm 2015, ông Vỹ gặp Đại tá Đặng Vương Hưng - một nhà văn chuyên sưu tầm và giới thiệu tư liệu chiến tranh. Nhà văn Đặng Vương Hưng đã giúp ông Vỹ biên soạn tư liệu, viết chú thích ảnh và tổ chức bản thảo cuốn sách ảnh "Phút giây đáng nhớ".