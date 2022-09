Quốc ca Vương quốc Anh thay đổi sau khi Nữ hoàng Elizabeth II qua đời

Nữ hoàng Anh Elizabeth II bên người con cả - Thái tử Charles lúc bà còn tại thế (Ảnh: New York Post).

Nữ hoàng Anh Elizabeth II đã qua đời ở tuổi 96 trong ngày thứ 5 (8/9) tại lâu đài Balmoral ở Scotland. Giờ đây, người con cả của bà - Thái tử Charles - sẽ kế vị và lên ngôi Quốc vương Anh.

Từ đây, quốc ca của Vương quốc Anh sẽ đổi tên từ "God Save the Queen" (Chúa bảo vệ Nữ hoàng) thành "God Save the King" (Chúa bảo vệ Quốc vương). Về cơ bản, ca từ của quốc ca Anh vẫn giữ nguyên, chỉ có từ "queen" (nữ hoàng) sẽ được thay bằng từ "king" (quốc vương), các từ "she/her" (bà) sẽ được thay thành "he/him" (ngài).

Quốc ca Anh đã được sáng tác từ năm 1745, cho tới nay, người ta không còn xác định được danh tính của nhạc sĩ sáng tác nữa. Kể từ khi chính thức được sử dụng làm quốc ca của Vương quốc Anh hồi đầu thế kỷ 19, tên của nhạc phẩm đã thay đổi giữa "God Save the King" và "God Save the Queen", phụ thuộc vào việc người đang trị vì vương quốc là nữ hoàng hay quốc vương.

Vậy là sau 70 năm Nữ hoàng Elizabeth II trị vì Vương quốc Anh, giờ đây, quốc ca của Vương quốc Anh sẽ có sự thay đổi.

Vì sao lúc sinh thời, Nữ hoàng Anh Elizabeth II luôn mặc trang phục rực rỡ?

Nữ hoàng Anh Elizabeth II là một trong những biểu tượng thời trang của Anh. Nhớ về Nữ hoàng Anh, công chúng nhớ ngay tới những bộ trang phục sang trọng, quý phái với các tông màu rực rỡ, tươi tắn. Theo ngôn ngữ thời trang hiện đại, đó là những bộ trang phục mang màu sắc "neon".

Trong suốt những năm tháng trị vì của mình, Nữ hoàng đã luôn lựa chọn những sắc màu ấn tượng nhất, từ hồng tím tới vàng chanh… Theo người con dâu của Nữ hoàng - công nương Sophie, Nữ hoàng muốn đảm bảo rằng người dân có thể dễ dàng nhìn thấy bóng dáng của bà trong các sự kiện lớn đông người.

Nữ hoàng Anh Elizabeth II là một trong những biểu tượng thời trang của Anh (Ảnh: New York Post).

Chia sẻ trong bộ phim tài liệu "The Queen at 90" (Nữ hoàng tuổi 90), công nương Sophie từng nói: "Nữ hoàng Elizabeth II cần phải nổi bật để người dân có thể thốt lên rằng: Nữ hoàng ở kia, tôi đã nhìn thấy Nữ hoàng rồi. Mỗi khi bà xuất hiện ở đâu, công chúng đều sẽ phải ở cách xa một khoảng, trong khi ai cũng đều muốn được thấy bà dù chỉ là một thoáng khi bà đi qua".

Người phụ trách bộ sưu tập hiện vật của Hoàng gia Anh - bà Caroline de Guitaut cũng từng khẳng định điều này: "Nữ hoàng luôn hiểu rằng bà cần phải nổi bật trong đám đông".

Rất hiếm khi đưa ra phát ngôn về thời trang, nhưng Nữ hoàng từng nói: "I have to be seen to be believed" (Ta cần phải được nhìn thấy để được tin tưởng).

Đối với túi xách, Nữ hoàng chỉ sử dụng túi do một nhà sản xuất thực hiện, bà đã dùng túi của hãng này từ năm 1968. Thực tế, túi xách không chỉ là một phụ kiện thời trang mà còn là một cách giao tiếp ngầm giữa Nữ hoàng Anh và những người phục vụ bà.

Theo chuyên gia nghiên cứu lịch sử Hoàng gia Anh - ông Hugo Vickers, Nữ hoàng Anh sử dụng túi xách để gửi đi những tín hiệu bí mật, bởi khi xuất hiện ở bên ngoài, Nữ hoàng hiếm khi nói ra những yêu cầu của mình, những người phục vụ bà sẽ quan sát những cử chỉ của bà để biết cần làm gì tiếp theo. Trong đó, cách Nữ hoàng cầm túi xách là một mật hiệu quan trọng.

Nữ hoàng Anh sử dụng túi xách để gửi đi những tín hiệu bí mật (Ảnh: New York Post).

Nữ hoàng rất thích những chiếc túi màu đen. Cấu trúc một chiếc túi xách của Nữ hoàng đã được bà thống nhất với nhà sản xuất từ lâu. Những chiếc túi của bà thường có thiết kế cổ điển với mức giá dao động quanh con số 1.650 bảng Anh (gần 50 triệu đồng).

Về những đôi giày, Nữ hoàng chuộng giày da màu đen được thực hiện bởi một công ty đóng giày đã được bà tín nhiệm đặt hàng suốt hơn nửa thế kỷ. Những đôi giày của Nữ hoàng được thiết kế theo yêu cầu riêng của bà và có giá vào khoảng 1.200 USD/đôi (tương đương 28 triệu đồng).

Nữ hoàng chuộng giày da màu đen (Ảnh: New York Post).

Giày của Nữ hoàng làm bằng chất liệu da bò, mềm mại, ôm chân, có nâng gót nhẹ nhưng cơ bản vẫn là dáng giày rất dễ đi. Khi nhận một đôi giày mới được thực hiện cho Nữ hoàng, một nhân viên phụ trách phục trang sẽ đi đôi giày này trước để đảm bảo giày mềm ra, đến khi Nữ hoàng sử dụng, bà sẽ cảm thấy thật thoải mái.

Tất cả các phục trang của Nữ hoàng đều được giữ lại cẩn thận. Có một ê-kíp chuyên chăm sóc cho phục trang của Nữ hoàng. Với những phục trang không còn được Nữ hoàng sử dụng nữa, người ta sẽ lưu giữ cẩn thận như những món kỷ vật về Nữ hoàng.