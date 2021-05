Quang Tèo: "Giang Còi bị ung thư, đi diễn cùng tôi nhưng nói không ra hơi…"

Dân trí "Trước thời điểm Giang Còi ngất đi, nhập viện cấp cứu, tôi còn lôi anh đi diễn tận Long Biên. Giang Còi diễn cùng tôi nhưng nói không ra hơi, gần như mất tiếng…", nghệ sĩ Quang Tèo tiết lộ.

Chia sẻ với phóng viên Dân trí, diễn viên Quang Tèo cho biết thời điểm biết thông tin về bệnh tình của nghệ sĩ Giang Còi anh rất bất ngờ và đau xót.

"Con người ta có số cả. Trời kêu ai nấy chịu nhưng khi nghe tin người bạn diễn ăn ý với mình bị ung thư, tôi rất hẫng hụt, buồn và đau xót. Chẳng riêng gì tôi, anh em nghệ sĩ đều bất ngờ cả.

Cũng như ngày xưa, bố tôi bị ung thư phổi, nghe tin mà cả nhà choáng váng, nhưng cũng không thể làm khác được.

Khi Giang Còi bị ngất, nhập viện cấp cứu tôi đang đi quay nên không biết, đến khi chị Trà My gọi tôi mới biết.

Trước đây, anh Giang Còi là người tham công tiếc việc, yêu nghề, làm việc nhà đã mệt, anh ấy còn đi quay phim, làm đạo diễn, viết kịch bản… nên ít có thời gian nghỉ ngơi. Làm việc như cái máy thì đến chu kỳ cũng phải bảo dưỡng, còn đây cứ quần quật với công việc nên sức khỏe yếu đi…", diễn viên Quang Tèo bộc bạch.

Cách đây vài ngày, nghệ sĩ Giang Còi đột ngột nôn ra máu, bất tỉnh, phải nhập viện Bạch Mai cấp cứu...

Nhắc đến nghệ sĩ Trà My- người luôn ở bên lo lắng cho Giang Còi, diễn viên "Đại gia chân đất" khẳng định: "Chị ấy là người rất tốt. Trước đây, tôi, chị Trà My và anh Giang Còi hay đi diễn cùng nhau. Trà My thường đóng vai vợ tôi. Đi diễn ngoài với nhau, chúng tôi bầu Trà My là đoàn trưởng lo ăn ở, hợp đồng giấy tờ…

Từ anh "Chu Văn Quềnh" Hán Văn Tình đến nghệ sĩ Văn Hiệp ốm đau, Trà My đều lo hết. Đợt Giang Còi nằm ở bệnh viện lần đầu cũng là nhờ Trà My lo toan từ A đến Z. Anh Hán Văn Tình cũng nằm ở đó cả năm trời.

Tôi vẫn còn tin nhắn đây, tất cả là nhờ đoàn trưởng Trà My hết. Lần này, Giang Còi nhập viện Bạch Mai, chị cũng đến lo lắng mọi chuyện".

Quang Tèo chia sẻ thêm: "Cùng với Trà My, Quốc Anh, tôi cũng kêu gọi anh em nghệ sĩ hỗ trợ Giang Còi. Nói chung hỗ trợ có ý nghĩa động viên tinh thần là chính. Chứ anh Giang Còi là người khái tính, không phải cứ ủng hộ là anh nhận đâu. Mình có giúp đỡ cũng phải khéo, kẻo anh tự ái.

Có nhiều người mang sản phẩm thực phẩm chức năng đến chất đầy nhà Giang Còi nhưng anh không dùng. Anh nói thẳng lên facebook đại ý rằng: Tôi đề nghị mọi người không nên dựa vào vấn đề tôi ốm đau, đưa thực phẩm chức năng đến đây rồi quảng cáo. Tôi không dùng đâu…"

Nghệ sĩ Giang Còi và Quang Tèo là cặp bài trùng ăn ý trong làng hài.

Khi được hỏi về tin đồn "không thèm nhìn mặt" giữa Quang Tèo và Giang Còi, có thời gian dài cặp nghệ sĩ hầu như ít kết hợp cùng nhau trong các tiểu phẩm hài, nam nghệ sĩ lên tiếng phủ nhận:

"Làm gì có chuyện mâu thuẫn. Tôi vừa kêu gọi bạn bè, nghệ sĩ ủng hộ cho anh Giang Còi này .

Trước thời điểm Giang Còi ngất đi, phải nhập viện cấp cứu, tôi còn lôi Giang Còi đi diễn mà. Hai anh em còn đi diễn với nhau ở bên Long Biên. Khi đó, Giang Còi mới ra viện đợt một, sức khỏe cũng ổn định. Tôi rủ Giang đi diễn để kiếm thêm thu nhập, nhưng cái chính là để Giang Còi vui, đả thông tư tưởng. Người nghệ sĩ không được diễn rất mệt mỏi về tinh thần. Tôi lôi Giang Còi đi cho đầu óc anh ấy khuây khỏa, thoải mái.

Giang Còi diễn cùng tôi nhưng nói không ra hơi, gần như mất tiếng. Nhưng chỉ cần có sự xuất hiện của Giang Còi, hỗ trợ còn tôi diễn là chính.

Tôi và anh Giang Còi trước làm cùng nhiều, sau chương trình Gặp nhau cuối tuần dừng lại thì công việc của ai người ấy làm. Tôi ở Nhà hát kịch Quân Đội, còn anh Giang Còi ở Đài Truyền hình Hà Nội.

Sau này, chúng tôi kết hợp ít hơn nên mọi người suy diễn thôi. Nhưng về vấn đề này, còn phải phụ thuộc vào các đạo diễn, bầu show họ có mời cả hai nghệ sĩ không.

Ví dụ, đóng "Đại gia chân đất" thì hình thức anh Giang Còi không hợp đóng… đại gia, nên đạo diễn mời người khác. Nói vui vậy thôi, tôi và anh Giang Còi đối với nhau vẫn tình cảm, anh em quý mến nhau.

Lâu mọi người không thấy chúng tôi diễn cùng nhau trên truyền hình thôi, còn ở ngoài chúng tôi vẫn đi diễn cùng nhau mà. Có chương trình Tết lo phết chúng tôi vẫn quay phim cùng nhau đấy…

Nhà anh Giang Còi có công việc gì tôi đều có mặt, đám cưới hai con trai lớn của anh Giang Còi tôi cũng ở từ đầu đến cuối, lo mọi vấn đề cùng anh ấy".

Chia sẻ về biệt danh Quang Tèo và Giang Còi, NSƯT Tiến Quang tiết lộ:

"Cái tên Quang Tèo gắn liền với tôi từ những năm bắt đầu học nghệ thuật. Đó là khi tôi được phân vai Cu Tèo. Anh Xuân Hinh hay đóng Cu Sứt, còn tôi vào vai Cu Tèo. Cu Tèo bị khòeo tay. Vai đó tôi đóng rất thành công, bởi nó có chi tiết là anh chàng giả vờ khòeo tay, giả vờ tật nguyền để đi qua phòng thuế, buôn rượu lậu. Đến khi quay lại, đi qua phòng thuế, mỏi tay quá, nên tay khòeo ngược lên thế là bị phát hiện…

Đó là tiểu phẩm rất ấn tượng cho cả khu văn công Quân Đội. Từ đấy mọi người cứ gọi tôi là Quang Tèo. Và khi tôi tham gia Gặp nhau cuối tuần, cái biệt danh Quang Tèo càng được đông đảo khán giả truyền hình biết đến.

Đạo diễn, NSND Khải Hưng chính là người "se duyên" cho nghệ sĩ Quang Tèo và nghệ sĩ Giang Còi thành "cạ" diễn với nhau. Hình ảnh hai người nông dân của Đồng bằng Bắc Bộ gây ấn tượng với khán giả.

Giang thì còi nên gọi là… Giang Còi, còn tôi gọi là… Quang Tèo. Khi mà nhắc đến Quang Tèo hay Giang Còi thì có lẽ tất cả mọi người đều biết".

Trước đó, thông tin nghệ sĩ Giang Còi đột ngột bất tỉnh, phải nhập viện cấp cứu khiến nhiều khán giả quan tâm. Theo thông tin từ Ngọc Anh, con gái nghệ sĩ Giang Còi, nam nghệ sĩ đã nằm viện Bạch Mai được 3 ngày, thở và ăn uống khó khăn và phải thở oxy.

Nghệ sĩ Giang Còi phát hiện mắc ung thư hạ họng giai đoạn 3 từ trước Tết. Chia sẻ với phóng viên Dân trí trước đó, nam nghệ sĩ cho biết, bệnh ung thư khiến anh mất tiếng, các bác sĩ thông báo anh chỉ còn sống được 2 năm nữa…

Nguyễn Hằng