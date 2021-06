Quán cà phê thiết kế như "Seoul thu nhỏ" giữa lòng Hà Nội

Dân trí Không gian quán cà phê lấy cảm hứng từ kiến trúc nhà cổ Hàn Quốc, từng chi tiết đều được khắc họa tỉ mỉ như bức tường đá, cổng vào,... mang đến cho du khách trải nghiệm thú vị như ở xứ sở kim chi.

Tọa lạc tại quận Tây Hồ, Hà Nội, quán cà phê có tên Ragacy Cafe gây ấn tượng với bất kỳ ai ngay từ cái nhìn đầu tiên bởi thiết kế mang đậm phong cách Hàn Quốc (Ảnh: Hoàng Ngọc Hà).

Bước vào con ngõ nhỏ, du khách đã bắt gặp bức tường đá trải dài và chiếc cổng mái cong, gợi liên tưởng đến hình ảnh Hanok - những ngôi nhà cổ truyền thống ở xứ sở kim chi (Ảnh: Điêu Minh Trí).

Không gian quán lấy cảm hứng từ kiến trúc nhà cổ Hàn Quốc, từng chi tiết đều được khắc họa tỉ mỉ như bức tường đá, cổng vào,... mang đến cho du khách những trải nghiệm thú vị (Ảnh: Điêu Minh Trí).

Ở Hàn Quốc, những ngôi nhà truyền thống được xây dựng theo kiểu kiến trúc đặc biệt với lối thiết kế duy trì sự cân bằng với môi trường xung quanh (núi, hồ, không gian, đường viền đất) (Ảnh: Ragacy Cafe).

Các yếu tố đặc trưng của nhà Hanok là mái cong dài, sàn ondol (hệ thống làm nóng dưới sàn nhà) và maru (tấm ván lót sàn) xen kẽ có tác dụng giữ ngôi nhà luôn ấm áp vào mùa đông và mát mẻ vào mùa hè.

Tầng 1 của quán là không gian cà phê trong nhà và ngoài trời. Trên tầng còn có các dịch vụ khác như salon, workshop,… (Ảnh: Điêu Minh Trí).

Quán bài trí đơn giản nhưng khá tinh tế. Không gian trồng nhiều cây xanh và trải sỏi, tạo cảm giác thư thái, dễ chịu, hài hòa với thiên nhiên (Ảnh: Be My Coffee).

Mọi góc trong quán đều có thể trở thành background chụp ảnh lý tưởng của giới trẻ. Chỉ cần giơ điện thoại lên chụp là bạn đã có ngay loạt ảnh check-in đẹp lung linh ngỡ như đang ở Hàn Quốc (Ảnh: Điêu Minh Trí).

Quán vừa xuất hiện cách đây không lâu đã nhanh chóng trở thành điểm đến được giới trẻ Hà thành yêu thích. Tuy nhiên do tình hình dịch bệnh diễn biến phức tạp, quán chỉ bán đồ uống mang về, không phục vụ tại chỗ (Ảnh: Be My Coffee).

Tuy nhiên, thiết kế độc đáo, ấn tượng như "Seoul thu nhỏ" giữa lòng Thủ đô là điểm cộng của quán thu hút du khách tới đây chụp hình "sống ảo" nhiệt tình (Ảnh: Linh).

Bức tường và cổng vào phía ngoài là địa điểm được yêu thích hơn cả. Chẳng cần tạo dáng cầu kỳ, khung cảnh ấn tượng cũng đủ làm bức ảnh của bạn trở nên đẹp mắt, mang đậm phong cách Hàn quốc (Ảnh: Trần Thị Ngọc Lệ).

Ngoài khung cảnh nên thơ, lãng mạn, quán còn được đánh giá cao nhờ menu đồ uống hấp dẫn, hương vị thơm ngon với giá thành phù hợp. Đồ uống ở đây có giá dao động từ 35.000-80.000 đồng (Ảnh: Ragacy Cafe).

Thảo Trinh