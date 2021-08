Phương châm sống "không kêu ca, không giải thích" của Nữ hoàng Anh

Dân trí Truyền thông Anh luôn đề cập tới câu "never complain, never explain" (không kêu ca, không giải thích) như thể một phương châm sống mạnh mẽ, quyết đoán của Nữ hoàng Anh Elizabeth II.

Câu nói "never complain, never explain" được xem như một phương châm sống mà Nữ hoàng Anh đã luôn áp dụng cho bản thân khi đương đầu với những hoàn cảnh khó khăn, thử thách; và bà cũng định hướng cho các con cháu của mình sống theo phương châm này.

Theo đó, Nữ hoàng luôn đề cao sự kiệm lời, không giải thích, không trình bày nhiều, cũng không than vãn, kêu ca khi gặp phải những vấn đề hay tình huống khó khăn.

Cuộc sống của các thành viên trong Hoàng gia Anh luôn rất thu hút sự quan tâm của truyền thông - công chúng quốc tế, cũng vì vậy mà nhiều khi, Hoàng gia Anh phải đối diện với những thông tin không chính xác, dù vậy, phía Hoàng gia Anh rất ít khi đưa ra hồi đáp trước các thông tin có tính chất "đồn thổi".

Phong cách ứng xử này được cho là một dẫn chứng của việc "never explain" (không giải thích). Phương châm sống "never complain, never explain" dần dần được nhiều nhân vật nổi tiếng tiếp thu và lựa chọn làm theo.

