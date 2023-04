Phú Thọ dự kiến đón 8 triệu lượt khách về Lễ hội đền Hùng

Lễ hội Đền Hùng, Tuần Văn hóa - Du lịch đất Tổ và các hoạt động tuyên truyền, giới thiệu quảng bá di sản văn hóa Việt Nam do Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch (VH,TT&DL) phối hợp với UBND tỉnh Phú Thọ tổ chức từ ngày 21 - 28/4 tại TP Việt Trì, tỉnh Phú Thọ.

Đây là ngày hội chung của dân tộc. Ngoài thắp hương lễ Tổ, nhân dân cả nước về Phú Thọ dịp này còn được tham gia vào các hoạt động văn hóa hấp dẫn, đặc sắc, thể hiện lòng thành kính, tri ân các vua Hùng đã có công dựng nước và các bậc tiền nhân đã vì dân giữ nước.

Toàn cảnh họp báo (Ảnh: Đình Toán).

Ngoài ra Bộ VH,TT&DL cùng UBND tỉnh Phú Thọ đồng chủ trì tổ chức Liên hoan trình diễn các di sản văn hóa phi vật thể của Việt Nam được UNESCO ghi danh từ ngày 21 đến 24/4. Riêng Phú Thọ đã có hai di sản là hát xoan và tín ngưỡng thờ cúng Hùng Vương. Ngoài ra, Phú Thọ còn là đồng chủ thể là ca trù và thực hành tín ngưỡng thờ Mẫu tam phủ của người Việt.

Tham gia Liên hoan có các đoàn nghệ nhân thuộc các tỉnh, thành phố: Hà Nội, Bắc Ninh, Tuyên Quang, Yên Bái, Vĩnh Phúc, Phú Thọ, Nghệ An…

Tại buổi họp báo ngày 13/4, bà Lê Thị Thu Hiền, Cục trưởng Cục Di sản Văn hóa (Bộ VH,TT&DL) cho biết: "Đây là lần đầu tiên Liên hoan di sản văn hóa phi vật thể được UNESCO ghi danh được tổ chức với quy mô quốc gia với sự tham gia của tất cả 15 di sản. Đây là dịp để các tỉnh, thành phố sở hữu di sản có cơ hội thực hành, diễn xướng di sản; là dịp để chúng ta khẳng định vai trò của Việt Nam trong việc bảo vệ và phát huy giá trị di sản văn hóa phi vật thể".

Bà Lê Thị Thu Hiền, Cục trưởng Cục Di sản Văn hóa (Bộ VH,TT&DL) chia sẻ tại buổi họp báo (Ảnh: Đình Toán).

Đặc biệt, dịp Lễ hội đền Hùng năm nay, Bộ VH,TT&DL, UBND tỉnh Phú Thọ, Ủy ban Quốc gia UNESCO Việt Nam phối hợp tổ chức lễ kỷ niệm 20 năm thực hiện Công ước 2003 của UNESCO về bảo vệ di sản văn hóa phi vật thể.

Dịp này hội thảo Phát huy vai trò của di sản văn hóa gắn với phát triển du lịch cũng được tổ chức.

Triển lãm Di sản văn hóa, du lịch các vùng kinh đô Việt Nam diễn ra từ ngày 21 đến 29/4 nhằm thể hiện sự nỗ lực, vai trò của Việt Nam trong việc thực hiện cam kết khi tham gia Công ước 2003 của UNESCO.

Ông Nguyễn Đắc Thủy, giám đốc Sở VH,TT&DL cho biết, dự kiến năm nay lượng khách đến với Lễ hội đền Hùng sẽ rất đông. Ước tính Phú Thọ đón 8 triệu khách trong năm 2023. Vào dịp cao điểm, có ngày đền Hùng đón tới gần 2 triệu lượt người.

Trao đổi về an toàn cho du khách, tránh tình trạng ùn tắc giao thông trong những ngày diễn ra lễ hội, ông Nguyễn Đắc Thủy cũng cho hay, Công an tỉnh Phú Thọ đã có các phương án đảm bảo an ninh và có phương án phân luồng giao thông từ xa nhằm tránh ùn tắc.

Ông Nguyễn Đắc Thủy, Giám đốc Sở VH,TT&DL Phú Thọ thông tin về sự kiện (Ảnh: Đình Toán).

Thông tin về việc đảm bảo an ninh trật tự trong suốt tuần lễ, trong đó việc bán hàng rong, thuê chiếu cũng như tăng giá xe điện không đúng với giá niêm yết trong khu vực Khu di tích lịch sử đền Hùng. Giám đốc Khu Di tích lịch sử đền Hùng Lê Trường Giang khẳng định đã lên kế hoạch cụ thể để khắc phục những tình trạng đã xảy ra trong những năm qua để mang lại hình ảnh Lễ hội văn minh.

"Khu di tích cam kết không nâng giá xe điện trong năm nay, các khu vực cho thuê chiếu đã được quản lý với dịch vụ 30.000 đồng/giờ. Với lượng khách đông khi về đền Hùng, chúng tôi cũng có những cảnh báo du khách về các dịch vụ đã được niêm yết giá, đang tiếp tục mời các hộ kinh doanh ký cam kết làm sao không ảnh hưởng đến hình ảnh của Lễ hội đền Hùng", ông Lê Trường Giang nói.