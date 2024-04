Phim "Tình yêu 199 - Muốn mãi mãi yêu" bị gỡ vì có đường lưỡi bò phi pháp

Trao đổi với phóng viên Dân trí tối 15/4, đại diện VieON cho biết, đơn vị này luôn ưu tiên việc kiểm soát nội dung, đảm bảo rằng các sản phẩm văn hóa tuân thủ đúng quy định pháp luật.

"VieON cũng không truyền tải thông tin sai lệch, xuyên tạc lịch sử hoặc vi phạm chủ quyền biển đảo của Việt Nam. Ngay sau khi tạm thời dừng phát sóng phim, VieON đã quyết định từ chối mua nội dung này", phía VieON phản hồi.

Một cảnh trong phim "Tình yêu 199 - Muốn mãi mãi yêu" trước đó bị nghi có cài cắm hình ảnh đường lưỡi bò (Ảnh: Chụp màn hình).

Theo phía VieON, việc tạm tháo gỡ Tình yêu 199 - Muốn mãi mãi yêu và từ chối mua nội dung này là minh chứng cho cam kết của VieON trong việc không chấp nhận các sản phẩm vi phạm nguyên tắc chủ quyền của quốc gia.

Đại diện VieON cũng cho hay, đơn vị này chỉ nhận được từng tập đơn lẻ mà không phải cả bộ phim. Trước đó, khi lãnh đạo VieON nắm được thông tin lan truyền trên mạng xã hội về nghi vấn "Tình yêu 199 - Muốn mãi mãi yêu có cài cắm đường lưỡi bò" thì VieON đã chủ động gỡ bỏ phim khỏi nền tảng.

"Thời điểm đó, VieON cũng đã yêu cầu đối tác chuyển bản gốc xem thông tin trên mạng có chính xác không, nếu có đường lưỡi bò sẽ thẳng tay hạ phim xuống", đại diện này thông tin.

Bộ phim Tình yêu 199 - Muốn mãi mãi yêu được phát sóng chính thức từ ngày 20/1 trên Youku và Đài truyền hình Giang Tô. Ứng dụng VieOn mua bản quyền phát tại Việt Nam và phát song song với phía Trung Quốc.

Tuy nhiên, từ cuối tháng 1, trong một cảnh ở tập 9 của phim bị nghi có cài cắm hình ảnh đường lưỡi bò phi pháp được truyền đi trong một vài hội nhóm về phim ảnh.

Ngay lập tức lúc đó, trên web ứng dụng VieON, dưới poster bộ phim, đơn vị này đã ẩn đi các tập phim đã phát trước đó. Đồng thời thông báo "tạm ngưng phát sóng", "mong các bạn thông cảm theo dõi phim sẽ sớm quay trở lại sau khi hoàn tất kiểm duyệt nội dung".

Hơn một tuần trước, Bộ Văn hóa - Thể thao và Du lịch (VH-TT&DL) cũng công bố các phim bị xử phạt vì có hình ảnh đường lưỡi bò như: MH370: Chiếc máy bay mất tích, Hướng gió mà đi… và yêu cầu báo cáo thông tin phản ánh nghi phim Tình yêu 199 - Muốn mãi mãi yêu có đường lưỡi bò phi pháp.

Các phim trên nằm trong báo cáo của Bộ VH-TT&DL gửi cử tri TP Hà Nội.

Trước đó, cử tri TP Hà Nội có kiến nghị, đề nghị Bộ VH,TT&DL nâng cao trách nhiệm, kiểm duyệt kỹ lưỡng trong việc tổ chức thẩm định và cấp phép phim nước ngoài được chiếu trực tuyến trên các nền tảng mạng xã hội, thực tế có một số bộ phim có nội dung, hình ảnh đường lưỡi bò phi pháp, ảnh hưởng đến an ninh văn hóa, an ninh chủ quyền quốc gia…

Dương Tử (phải) và Phạm Thừa Thừa đảm nhận vai nam - nữ chính trong phim "Tình yêu 199 - Muốn mãi mãi yêu" (Ảnh: Chụp màn hình).

Trả lời vấn đề này của cử tri, Bộ trưởng Bộ VH,TT&DL Nguyễn Văn Hùng cho biết, việc thẩm định và cấp phép phim nước ngoài được chiếu trực tuyến trên các nền tảng mạng xã hội được quy định rõ tại khoản 2 Điều 21 Luật Điện ảnh và Điều 12 Nghị định số 131/2022 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Điện ảnh về điều kiện thực hiện phân loại phim để phổ biến trên không gian mạng.

"Trước khi phổ biến phim trên không gian mạng, phải bảo đảm điều kiện thực hiện phân loại phim theo quy định của Chính phủ và chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung, kết quả phân loại phim.

Trường hợp chưa bảo đảm điều kiện thực hiện phân loại phim thì đề nghị Bộ VH,TT&DL hoặc cơ quan được Bộ VH,TT&DL ủy quyền thực hiện phân loại đối với phim chưa được cấp Giấy phép phân loại phim hoặc Quyết định phát sóng theo trình tự, thủ tục quy định", khoản 2 Điều 21 Luật Điện ảnh nêu rõ.

Điều 12 Nghị định số 131/2022 cũng nêu rõ, chủ thể phổ biến phim trên không gian mạng chỉ được phổ biến phim có Giấy phép phân loại phim hoặc Quyết định phát sóng theo đúng quy định của pháp luật.

Đối với phim chưa được cấp Giấy phép phân loại phim phải được phân loại theo quy định hoặc phải được các chủ thể đủ điều kiện tự phân loại.

Chủ thể phổ biến phim phải thực hiện thông báo danh sách phim sẽ phổ biến và kết quả phân loại phim đến Bộ VH,TT&DL trước khi thực hiện phổ biến phim trên không gian mạng.

"Theo quy định tại khoản 5 Điều 21 Luật Điện ảnh, Bộ VH,TT&DL tổ chức nhân lực, phương tiện kỹ thuật để thực hiện việc kiểm tra nội dung phim, phân loại, hiển thị kết quả phân loại phim phổ biến trên không gian mạng.

Bộ cũng phối hợp với Bộ Thông tin và Truyền thông (TT&TT), Bộ Công an và cơ quan quản lý nhà nước có liên quan thực hiện các biện pháp ngăn chặn, xử lý hành vi vi phạm quy định của pháp luật", Bộ trưởng Nguyễn Văn Hùng nói.

Phim "Hướng gió mà đi" cài cắm hình ảnh đường lưỡi bò một cách lộ liễu (Ảnh: Chụp màn hình).

Trước đó, tháng 7/2023, Netflix và FPT Play (bản web và bản di động) chính thức gỡ bỏ phim Flight to you (Hướng gió mà đi), phim Barbie cũng bị cấm chiếu ở Việt Nam do chứa hình ảnh "đường lưỡi bò" phi pháp.

Tháng 3/2022, Thợ săn cổ vật (Uncharted) cũng bị cấm chiếu ở rạp vì lý do tương tự. Tháng 12/2019, Bộ VH-TT&DL phạt hành chính nhà phát hành CGV 170 triệu đồng vì Abominable (Everest: Người tuyết bé nhỏ) do có hình ảnh bản đồ "đường lưỡi bò".