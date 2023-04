Phim Netflix quay ở Việt Nam gây tranh cãi vì chi tiết vô lý: Ê-kíp nói gì?

Phim quốc tế quảng bá du lịch, văn hóa Việt Nam

A tourist's guide to love (tựa Việt: Bí kíp tình yêu của một du khách) là phim quốc tế đầu tiên được Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch cấp phép quay tại Việt Nam sau đại dịch Covid-19.

Hai nhân vật chính trong phim (Ảnh: Netflix).

Bộ phim theo chân Amanda (Rachael Leigh Cook) - một chuyên viên du lịch sống tại Mỹ. Sau cuộc chia tay bất ngờ với bạn trai lâu năm, cô quyết định đến Việt Nam, bí mật nghiên cứu ngành du lịch nơi đây.

Hành trình khám phá Việt Nam đã đẩy Amanda vào chuyện tình lãng mạn với hướng dẫn viên du lịch người Việt tên Sinh (Scott Ly). Họ quyết định thay đổi các điểm đến đã được định sẵn của công ty du lịch để khám phá vẻ đẹp của cuộc sống, tình yêu và con người theo cách hoàn toàn mới.

Phim có bối cảnh chính tại Việt Nam (Ảnh: Netflix).

Phim do Steven Tsuchida đạo diễn và Eirene Trần Donohue - nhà biên kịch người Ireland gốc Việt thực hiện. Qua những cảnh quay ở các địa điểm mang tính biểu tượng, A tourist's guide to love giới thiệu nét đẹp của Việt Nam đến khán giả toàn cầu.

Hai diễn viên Việt tham gia trong phim là NSƯT Lê Thiện (vai bà nội Sinh), Quinn Trúc Trần (vai em gái Sinh) cũng tạo điểm nhấn thú vị giữa dàn sao quốc tế. Nếu như nhân vật của NSƯT Lê Thiện là hiện thân của những giá trị truyền thống thì hình ảnh Quinn Trúc Trần trong phim là đại diện cho giới trẻ cá tính, năng động. Sự giao thoa giữa các giá trị xưa - nay của Việt Nam được phác họa rõ nét, thể hiện sự tìm tòi, nghiêm túc của ê-kíp làm phim.

Ê-kíp nước ngoài nói gì về những tranh cãi?

Sau khi chính thức ra mắt vào ngày 21/4 trên Netflix, A tourist's guide to love thu hút sự chú ý của nhiều khán giả Việt Nam. Đây có thể xem là phim quốc tế đầu tiên quảng bá về du lịch và văn hóa Việt Nam được phát hành trên nền tảng trực tuyến lớn hàng đầu thế giới.

Người xem thích thú khi tác phẩm mang đến những khung cảnh hấp dẫn, sôi động ở TPHCM, phong cảnh hữu tình của Đà Nẵng, nét đẹp cổ kính của Hội An, thiên nhiên hùng vĩ ở Hà Giang và vẻ đẹp độc đáo của Hà Nội, nơi giao thoa giữa quá khứ và hiện tại. Một số phong tục người Việt như dùng đũa ăn cơm, gói bánh chưng, lau rửa lư hương ngày Tết... được khéo kéo đan cài qua các câu chuyện của nhân vật.

Một cảnh quay tại Hà Giang (Ảnh: Netflix).

Tuy nhiên, một số ý kiến cho rằng bộ phim chỉ đơn thuần nói về cảnh đẹp du lịch trong khi diễn biến phát triển tình yêu của 2 nhân vật Amanda và Sinh khá mờ nhạt. Ngoài ra, một số chi tiết về văn hóa người Việt trong phim cũng gây thắc mắc vì không "khớp" với ngoài đời thực. Ví dụ, phim có cảnh quay Sinh và Amanda về Hà Giang - quê nội của Sinh để ăn Tết. Tuy nhiên các nhân vật sống tại Hà Giang lại nói giọng miền Nam, mặc quần áo cộc tay mùa hè.

Chia sẻ tại buổi gặp gỡ truyền thông hôm 20/4, NSƯT Lê Thiện cho biết biên kịch và đạo diễn đã tìm hiểu kỹ lưỡng phong tục, tập quán Việt Nam. A tourist's guide to love kỳ vọng mang đến cái nhìn tổng quát về văn hóa và cảnh đẹp Việt, tuy nhiên, phim có giới hạn quay trong thời gian ngắn nên không thể kể trọn vẹn.

"Theo tôi điều này nên được thông cảm. Cả ê-kíp đã nỗ lực rất nhiều để thực hiện bộ phim. Cảm ơn những cố gắng của đoàn phim quốc tế", NSƯT Lê Thiện nói.

NSƯT Lê Thiện, diễn viên Scott Ly, Rachael Leigh Cook, Quinn Trúc Trần và biên kịch Eirene Trần Donohue tại họp báo hôm 20/4 (Ảnh: Ban Tổ chức).

Giải thích thêm về những tranh cãi, biên kịch Eirene Trần Donohue cho biết: "Chúng tôi muốn kể những tình huống thú vị theo hành trình du lịch nhưng lại không đủ thời gian để quay cả 2 bối cảnh thời tiết theo đúng thực tế. Tôi cũng là người gốc Việt. Tôi dùng kinh nghiệm về văn hóa truyền thống Việt Nam để viết nên kịch bản bộ phim. Hy vọng mọi người bỏ qua các lỗi nhỏ đó để tập trung vào cảm xúc trong tình yêu 2 nhân vật".

Về cách triển khai câu chuyện tình yêu giữa Amanda và Sinh, biên kịch nói: "Qua cách họ tự do khám phá Việt Nam, tôi đưa đến thông điệp rằng bạn không cần phải đi theo những lịch trình có sẵn mà hãy bước ra những giới hạn an toàn. Bản chất đây là phim nói về du lịch, nên hành trình của cô gái người Mỹ đi từ TPHCM về Hội An, lên Hà Giang rồi đến thủ đô Hà Nội như hành trình trong mơ. Khi trải nghiệm như vậy, cảm xúc của nhân vật sẽ có sự biến đổi, phát triển. Chúng ta thấy được sự thay đổi song song, giữa những cảnh quay du lịch và giữa cảm xúc của 2 nhân vật chính đều có những màu sắc riêng trong phim".

Trải nghiệm đáng nhớ của đoàn phim Hollywood

Nhà biên kịch gốc Việt Eirene Trần Donahue kể về cảm hứng giúp cô viết nên câu chuyện trong A tourist's guide to love: "Mẹ tôi là người Việt Nam, bà đã gặp và yêu bố tôi ở Sài Gòn. Bản thân tôi cũng có câu chuyện tương tự với chồng của mình tại Hà Nội. Chính điều đó đã truyền cảm hứng cho tôi viết kịch bản này. Đối với tôi, Việt Nam là vùng đất của tình yêu, niềm vui cùng những vẻ đẹp mà tôi muốn chia sẻ nó với thế giới".

Biên kịch Eirene Trần Donahue (Ảnh: Ban Tổ chức).

Ngôi sao Hollywood Rachael Leigh Cook - diễn viên đảm nhiệm vai Amanda kiêm nhà sản xuất phim - cho biết cô rất vinh dự khi được tham gia phim. Người đẹp 43 tuổi muốn gửi tặng Việt Nam "một bức thư tình hấp dẫn bằng tất cả sự vinh quang, bằng cả trái tim và sự hài hước".

Nữ diễn viên bày tỏ: "Chúng tôi đã làm việc cùng nhau và mang đến một bộ phim tuyệt vời. Đây là lần đầu tiên tôi làm việc tại Việt Nam, tôi cảm thấy vô cùng may mắn khi công việc đã đưa tôi đến đất nước này. Chúng tôi đã nhận được rất nhiều sự hỗ trợ từ chính phủ, các đối tác, cộng sự, thậm chí là người dân ở đây giúp chúng tôi có để sản xuất bộ phim này. Tôi vẫn nhớ từng ngày, từng cảnh quay, từng địa điểm khác nhau và cảm xúc mà chúng mang đến cho tôi. Đó đều là những khoảnh khắc đáng nhớ".

Nam diễn viên chính Scott Ly cũng có nhiều kỷ niệm thú vị trong lần trở lại Việt Nam để ghi hình A tourist's guide to love. "Có rất nhiều thứ đã xuất hiện trong đầu khi tôi đọc kịch bản của bộ phim về chính quê hương mình, nơi mà tôi đã rất yêu mến kể từ khi còn nhỏ. Tôi thật sự rất biết ơn khi có thể trở về Việt Nam, về quê hương của mình để có thể làm việc với chính những con người ở nơi đây. Đây là một trải nghiệm vô cùng mới mẻ và khác lạ đối với bản thân tôi", nam diễn viên chia sẻ.

Tương tác đáng yêu giữa "bà nội" Lê Thiện và "cháu trai" Scott Ly (Ảnh: Ban Tổ chức).

Trong bộ A tourist's guide to love, NSƯT Lê Thiện vào vai người bà nhân hậu, hài hước và mến khách. Nghệ sĩ xúc động nói tại buổi họp báo hôm 20/4: "Một diễn viên lớn tuổi như tôi đến với dự án này, được tham gia với đoàn làm phim quốc tế, tôi cảm giác mới mẻ cứ như tình yêu đầu đời".

Đối với Quinn Trúc Trần, bộ phim như "cột mốc" giúp khơi lại đam mê diễn xuất của cô. Trước đó, nữ diễn viên trẻ từng có ý định từ bỏ nghề phim để làm nhân viên văn phòng. Tuy nhiên, cơ duyên được mời đi casting A tourist's guide to love đã giúp Quinn Trúc Trần được học hỏi nhiều từ ê-kíp nước ngoài và quyết định sẽ tiếp tục theo nghề trong tương lai.