Phim kinh dị "Người giúp việc" là phim Hàn hay nhất mọi thời đại

Phim được biên kịch, đạo diễn và sản xuất bởi nhà làm phim Kim Ki-young. Trước nay, đã có nhiều chuyên trang điện ảnh đưa The Housemaid vào danh sách những phim điện ảnh Hàn hay nhất mọi thời đại.

The Housemaid thuộc thể loại phim kinh dị xoay quanh đời sống gia đình. Chuyện phim kể về cuộc sống của một gia đình trung lưu bất ngờ rơi vào bi kịch kinh hoàng. Tất cả bi kịch xảy ra sau sự xuất hiện của một người nữ giúp việc.

Cảnh trong phim "The Housemaid" (Ảnh: KMDB).

Chính người giúp việc đã biến cuộc sống những tưởng rất hoàn hảo của gia đình chủ nhà, trở thành địa ngục. Cô ta đã bằng mọi cách có mối quan hệ tình cảm với ông chủ.

Để được công chúng và giới chuyên môn biết đến, The Housemaid đã có một hành trình dài. Phim ra mắt từ năm 1960 nhưng phải tới năm 1997, sau khi được chiếu lại tại LHP Busan (Hàn Quốc), The Housemaid mới được công chúng Hàn Quốc biết đến.

Bộ phim được giới điện ảnh quốc tế quan tâm vào đầu thập niên 2000. Năm 2003, tổng biên tập Jean-Michel Frodon của tờ tạp chí điện ảnh Cahiers du cinéma (Pháp) từng nhận định rằng, việc giới làm phim phương Tây biết tới The Housemaid sau hơn 40 năm kể từ ngày phim ra mắt, là một trải nghiệm kỳ diệu.

Ông Frodon đánh giá đạo diễn Kim Ki-young là một nhà làm phim đại tài, với cách xây dựng kịch bản và tạo dựng khuôn hình đem lại sự bất ngờ cho người xem.

The Housemaid đi sâu khai thác tâm lý con người với những khao khát thầm kín nhưng mãnh liệt, mà thoạt tiên, chính các nhân vật cũng không ý thức được hết về bản thân mình.

Phim liên tục đưa lại những cú sốc tâm lý cho người xem, qua đó khắc họa rõ bản chất con người, khiến người xem cảm thấy hứng thú và sợ hãi cùng lúc.

Theo dõi bộ phim, người xem thấy sự sụp đổ của một gia đình theo cách dữ dội, tàn bạo nhất. Sau sự xuất hiện của nữ giúp việc, nhân vật người chồng hoàn hảo, từng vượt qua nhiều cám dỗ, bỗng chốc sụp đổ hình tượng.

Anh ta không chiến thắng nổi những chiêu thức của người phụ nữ tinh quái và bị khuất phục trước dục vọng bị đè nén của chính mình.

Người vợ vốn hiền lành, chăm chỉ, luôn thu vén cho gia đình hóa ra cũng có khía cạnh độc ác, sẵn sàng ra tay tàn nhẫn để bảo vệ quyền lợi và hình ảnh của bản thân.

Sau cùng, vì giữ thể diện với những người xung quanh, người vợ cắn răng chịu đựng những sắp xếp không thể chấp nhận do người nữ giúp việc đưa ra. Từ vị thế chủ nhà, cặp vợ chồng trong phim bỗng phải chịu sự điều khiển, thao túng của người nữ giúp việc.

Cô ta là khởi nguồn của mọi nguồn cơn biến động kinh hoàng trong gia đình của cặp vợ chồng "hình mẫu". Những bản năng, góc khuất, những điều chưa từng xuất hiện ở người chồng và người vợ đã bộc lộ rõ ràng, sau khi người nữ giúp việc xuất hiện trong gia đình.

Bộ phim khắc họa vòng xoáy của những ám ảnh tình dục, sự phản bội, sự trả thù diễn ra dữ dội ngay dưới một mái nhà tưởng như rất yên bình. Những tình huống trong phim kịch tính và tàn bạo.

Vừa dữ dội, vừa hài hước, chuyện phim cho thấy sự đối chọi giữa các giai cấp, sự tan rã của những giá trị thân thuộc và sự lẩn khuất của những bản năng giấu kín, chỉ trực chờ được bộc lộ từ nơi đáy sâu tâm lý con người.

Trailer phim "The Housemaid" (Video: This Computer/YouTube).

