Phiên đấu giá "Lộng lẫy và vương giả" rao bán tác phẩm của danh họa Việt

Phiên đấu giá Magnificence and Regality: The Princely Collection of Nguyễn Phúc Bửu Lộc (Lộng lẫy và vương giả: Bộ sưu tập của Hoàng thân Nguyễn Phúc Bửu Lộc) sẽ diễn ra tại Paris, Pháp, vào ngày 7/11. Sự kiện do nhà đấu giá Sotheby tiến hành.

Hoàng thân Nguyễn Phúc Bửu Lộc (1914-1990) là cháu 5 đời của vua Minh Mạng (1791-1841). Bộ sưu tập nghệ thuật của Hoàng thân Nguyễn Phúc Bửu Lộc bao gồm nhiều tác phẩm tranh lụa được thực hiện bởi các danh họa của Việt Nam như Lê Phổ, Vũ Cao Đàm, Nguyễn Tường Lân.

Lúc sinh thời, ông Bửu Lộc có mối quan hệ bạn bè thân tình với nhiều vị danh họa nổi tiếng của nền mỹ thuật Việt Nam. Ông đã tạo dựng một bộ sưu tập nghệ thuật ấn tượng của riêng mình. Hiện tại, người con trai mang hai dòng máu Việt và Pháp của ông Bửu Lộc - Jean-François Nguyen - là người quyết định đem bán bộ sưu tập nghệ thuật này.

Dưới đây là một số tác phẩm nổi bật sẽ được rao bán trong phiên đấu giá Magnificence and Regality (Lộng lẫy và vương giả):

Bức "Uyên ương và hoa sen" do danh họa Lê Phổ thực hiện hồi cuối thập niên 1930 có giá dự kiến từ 350.000 đến 500.000 euro (tương đương từ 9 đến 13 tỷ đồng) (Ảnh: Sotheby).

Bức "Người phụ nữ choàng khăn" do danh họa Lê Phổ thực hiện trong thập niên 1940 có giá dự kiến từ 300.000 đến 500.000 euro (Ảnh: Sotheby).

Bức "Chọi gà"' do danh họa Vũ Cao Đàm thực hiện trong khoảng thời gian từ năm 1950 đến năm 1953 có giá dự kiến từ 150.000 đến 250.000 euro (Ảnh: Sotheby).

Bức "Hoa loa kèn" do danh họa Vũ Cao Đàm thực hiện đầu thập niên 1940 có giá ước tính từ 150.000 đến 250.000 euro (Ảnh: Sotheby).