Ông Lương Ngọc An thôi giữ chức Phó Tổng biên tập báo Văn nghệ

Trên trang web của Hội Nhà văn Việt Nam mới đăng thông báo của Ban Chấp hành Hội Nhà văn Việt Nam về kỳ họp thứ 4 khóa X. Theo đó, Ban Chấp hành Hội Nhà văn Việt Nam khóa X vừa tiến hành kỳ họp lần thứ 4 do Chủ tịch hội Nguyễn Quang Thiều chủ trì với sự tham gia đầy đủ của các Ủy viên Ban Chấp hành: Trần Đăng Khoa, Nguyễn Bình Phương, Khuất Quang Thụy, Trần Hùng, Nguyễn Thị Thu Huệ, Bích Ngân, Phan Hoàng, Hữu Việt, Lương Ngọc An, Vũ Hồng.

Đến tham dự cuộc họp còn có đại diện của một số cơ quan Trung ương; nhà thơ Hữu Thỉnh, Cố vấn Ban Chấp hành; nhà văn Nguyễn Hồng Thái, Ủy viên Ban Kiểm tra Hội; và lãnh đạo các phòng ban Văn phòng Hội.

Chủ tịch Nguyễn Quang Thiều phát biểu khai mạc kỳ họp lần thứ 4 Ban Chấp hành Hội Nhà văn Việt Nam khóa X nhiệm kỳ 2020-2025 (Ảnh: Vanvn).

Ngoài những nội dung công việc của Hội đã làm trong các tháng đầu năm và thông qua kế hoạch hoạt động trong thời gian tới, Ban Chấp hành Hội Nhà Văn cũng quyết định điều động nhà thơ Lương Ngọc An thôi giữ chức vụ Phó Tổng biên tập, Thư ký tòa soạn Báo Văn Nghệ, để nhận nhiệm vụ mới kể từ ngày 1/5/2022. Thông báo không nêu rõ ông Lương Ngọc An sẽ được điều chuyển về đâu.

Trước đó, nhà thơ Dạ Thảo Phương, từng công tác tại Báo Văn nghệ đã gửi thư ngỏ tố cáo hành vi cưỡng hiếp chị từ 23 năm trước của ông Lương Ngọc An đến Ban Chấp hành Hội Nhà văn Việt Nam, đến nhà thơ Nguyễn Quang Thiều, Chủ tịch Hội Nhà văn Việt Nam.

Website của Hội Nhà văn Việt Nam đã đăng thông báo do Chủ tịch Hội Nguyễn Quang Thiều ký về kết quả kỳ họp thứ 4 Ban chấp hành Hội Nhà văn Việt Nam nhiệm kỳ X, trong đó quyết định điều động công tác đối với ông Lương Ngọc An (Ảnh sưu tầm).

Ngày 10/4, Ban Chấp hành Hội Nhà văn Việt Nam đã có thư trả lời bà Dạ Thảo Phương qua email cho rằng "Ban Chấp hành Hội Nhà văn nhận thấy không có cơ sở thỏa đáng cũng như thẩm quyền để xử lý hành chính lại vụ việc xảy ra năm 2000 tại Báo Văn nghệ", và đề nghị chị "nên gửi đơn, thư tới các cơ quan chức năng có thẩm quyền pháp lý để được tiến hành theo đúng trình tự của pháp luật".

Về phía ông Lương Ngọc An, được biết ông An đã báo cáo sự việc liên quan tới bà Dạ Thảo Phương lên Ban Chấp hành Hội Nhà văn Việt Nam đồng thời ông cũng đã làm đơn gửi cơ quan công an.