Nước Mỹ tiêu thụ trung bình 646 triệu tách cà phê mỗi ngày

Dân trí Theo báo cáo Xu hướng Dữ liệu Cà phê Quốc gia (NCDT) của Hiệp hội Cà phê Quốc gia Mỹ, thói quen tiêu thụ cà phê của hầu hết người Mỹ đã bị thay đổi bởi đại dịch Covid-19.

Khảo sát được thực hiện trên 1.500 người từ 13 tuổi trở lên tại thời điểm tháng 1 năm 2021, khi đại dịch đang bùng phát, cho thấy, nhìn chung, mức tiêu thụ cà phê trong ngày và tổng lượng tiêu thụ cà phê tương đối ổn định.

58% người Mỹ cho biết họ đã uống cà phê trong ngày qua. Con số này chỉ giảm 2% so với tháng 1 năm 2020 và 4% so với năm 2019, mặc dù nó cao hơn một điểm so với mức năm 2017.

Mức tiêu thụ bình quân đầu người giữ ở mức ổn định với khoảng 2 cốc mỗi ngày. Điều đó có nghĩa, trung bình mỗi ngày, nước Mỹ tiêu thụ 646 triệu tách cà phê.

Mỹ là thị trường lớn thứ 2 của cà phê Việt Nam. Năm 2020, xuất khẩu cà phê Việt Nam sang Mỹ đạt 142 ngàn tấn, trị giá 255 triệu USD.

Về nơi tiêu thụ: 85% người uống cà phê cho biết họ có ít nhất một tách cà phê ở nhà. Con số này tăng 8% kể từ tháng 1 năm ngoái và 10% kể từ năm 2017; 23% người uống cà phê đã mua một loại máy pha cà phê mới trong năm; đặt hàng cà phê qua đường đã tăng 30%; đặt hàng dựa trên ứng dụng tăng 30%…

11 tháng đầu năm 2020, Mỹ nhập khẩu 1,4 triệu tấn cà phê, trị giá 5,07 tỷ USD. Việt Nam đứng thứ 3 trong những nước xuất khẩu cà phê vào Mỹ, sau Brazil và Colombia.

Hà Hiền

Nguồn: agro.gov.vn