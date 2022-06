Nữ nhà văn Mỹ ngồi tù vì... sát hại chồng

Nữ nhà văn người Mỹ Nancy Crampton Brophy (Ảnh: Daily Mail).

Việc tòa án xét xử hành vi tội ác của nữ nhà văn người Mỹ Nancy Crampton Brophy thu hút sự quan tâm của truyền thông - công chúng quốc tế, sau khi những thông tin thu thập được xung quanh bà Nancy cho thấy rằng, bà từng có một bài viết mang tính chất giả tưởng xoay quanh việc làm thế nào để... giết chồng mà không để lại dấu vết.

Bài viết này được thực hiện khi bà Nancy tham gia vào một hội trại sáng tác dành cho các nhà văn hồi năm 2011. Trong sự nghiệp viết lách của mình, bà Nancy chủ yếu viết các tiểu thuyết lãng mạn. Dù vậy, bà từng thực hiện bài viết có tiêu đề... "How To Murder Your Husband" (tạm dịch: Làm thế nào để giết chồng).

Mới đây, bà Nancy đã bị kết án tù chung thân vì đã sát hại người bạn đời của mình. Sau 7 tuần xét xử vụ việc, tòa án tại thành phố Portland, bang Oregon, Mỹ, đã chính thức kết luận rằng bà Nancy (hiện 71 tuổi) chính là người đã ra tay sát hại chồng mình.

Bản án dành cho bà Nancy cho phép bà được hưởng khoan hồng sau khi bà đã ngồi tù đủ 25 năm, nghĩa là bà có thể được thả tự do nếu sống tới năm 96 tuổi.

Tòa án kết luận bà Nancy đã bắn chết chồng mình - ông Dan Brophy (ông Dan đang ở tuổi 63 khi qua đời) tại nơi ông Dan làm việc. Vụ việc xảy ra hồi năm 2018. Động cơ của hành vi tội ác này là bởi bà Nancy muốn được nhận số tiền mà công ty bảo hiểm sẽ chi trả sau sự ra đi của ông Dan, số tiền này vào khoảng 1,4 triệu USD (tương đương 32,5 tỷ đồng).

Bà Nancy Crampton Brophy và ông Dan Brophy nhiều năm về trước (Ảnh: Daily Mail).

Công tố viên cho biết rằng vợ chồng ông bà Brophy đã gặp phải những khó khăn tài chính trong một thời gian dài, trước khi bà Nancy thực hiện hành vi tội ác.

Phía luật sư bảo vệ cho bà Nancy đã mời xuất hiện trước tòa những nhân chứng khẳng định rằng ông Dan và bà Nancy rất yêu thương và đã gắn bó bền chặt qua năm tháng. Phía bà Nancy cũng phủ nhận việc vợ chồng bà đã gặp phải khó khăn kinh tế trong nhiều năm.

Bà Nancy đưa ra lời khai trước tòa rằng vợ chồng bà đã cùng mua bảo hiểm và cùng nhau lên kế hoạch giải quyết hết nợ nần. Những bằng chứng được công tố viên đưa ra về việc bà đã tìm kiếm thông tin mua súng ẩn danh, theo lý giải của bà Nancy, chỉ là cách để bà chuẩn bị thông tin nền cho một cuốn tiểu thuyết mới.

Dù vậy, công tố viên đã đưa ra được những bằng chứng có giá trị quan trọng, chẳng hạn như những hình ảnh được camera an ninh ghi lại cho thấy bà Nancy từng lái xe tới gần địa điểm nơi chồng bà bị sát hại ở tại thời điểm ngay trước khi ông Dan bị bắn.

Trước những hình ảnh này, bà Nancy chỉ nói rằng người phụ nữ quả thực trông khá giống bà, nhưng bản thân bà không nhớ rằng mình đã từng lái xe đến địa điểm ấy ở tại thời điểm ấy. Trước sau gì, bà Nancy vẫn cho rằng chồng bà là nạn nhân của một vụ sát hại bí ẩn.

Ông Dan đang ở tuổi 63 khi qua đời (Ảnh: Daily Mail).

Vụ xét xử bà Nancy thu hút sự quan tâm của truyền thông - công chúng tại Mỹ và quốc tế, sau khi xuất hiện thông tin về việc bà từng thực hiện bài viết "Làm thế nào để giết chồng". Trong bài viết này, nữ tác giả đã đi vào chi tiết những cách gây án mà không để lại dấu vết. Tất cả được viết ra dựa trên những hình dung tưởng tượng của bà Nancy.

Dù phía công tố viên có đề cập tới bài viết này như một thông tin cần cân nhắc trong quá trình xét xử, nhưng thẩm phán quyết định loại bỏ thông tin về bài viết này ra khỏi hoạt động xét xử, không coi đây là một bằng chứng cần được nhắc tới, do bài viết đã được thực hiện ở thời điểm 7 năm trước khi vụ án mạng xảy ra.

Thực tế, ngay sau khi chồng bà Nancy qua đời hồi tháng 9/2018, bà đã bị bắt giữ ngay lập tức vì là đối tượng tình nghi hàng đầu.