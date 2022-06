Nữ luật sư "cá mập" gây sốt nhất thế giới ở thời điểm này than thở điều gì?

Vụ kiện của hai ngôi sao Hollywood từng một thời là vợ chồng - Johnny Depp và Amber Heard - thu hút sự quan tâm chú ý của các tờ tin tức quốc tế và hàng triệu công chúng trên khắp thế giới. Bước ra khỏi vụ kiện, người thành công nhất và "được" nhiều nhất là nữ luật sư Camille Vasquez (37 tuổi).

Sau khi bước ra khỏi vụ kiện và góp phần giành về chiến thắng ấn tượng cho thân chủ, cô Vasquez nhận được rất nhiều lời mời phỏng vấn trên sóng truyền hình Mỹ. Vasquez đã tự tin nhận lời và xuất hiện trong một số chương trình để chia sẻ về vụ kiện thu hút sự quan tâm lớn giữa Depp và Heard.

Bước ra khỏi vụ kiện, người thành công nhất và "được" nhiều nhất là nữ luật sư Camille Vasquez (37 tuổi) (Ảnh: New York Post).

Bên cạnh câu chuyện công việc, Vasquez cũng chia sẻ một chút về cá nhân mình và cơn sốt mà cô tạo ra. Vốn là một nữ luật sư chỉ biết tới công việc chuyên môn và chưa quen với việc nhận được quá nhiều sự quan tâm chú ý từ truyền thông - công chúng, cô Vasquez thừa nhận rằng hiện tại, cô đang cảm thấy mọi chuyện "hơi quá sức chịu đựng" của cô.

"Nhưng tôi nghĩ rằng, nếu mình có thể trở thành nguồn cảm hứng cho những cô gái trẻ muốn theo học ngành luật, thúc đẩy họ học tập và làm việc chăm chỉ, vậy thì những điều mà tôi đang trải qua cũng là xứng đáng", Vasquez chia sẻ khi xuất hiện mới đây trong chương trình bản tin "Good Morning America".

Việc Vasquez đang liên tục xuất hiện trong các chương trình truyền hình có thể giúp quảng bá cho công ty luật mà cô làm việc và cũng giúp gây dựng thêm tên tuổi, hình ảnh cho chính cô.

Vị trí của Vasquez trước đây trong công ty chỉ là một luật sư bình thường, một nhân sự không có đãi ngộ đặc biệt, nhưng sau vụ kiện, hiệu ứng mà cô tạo ra được cho là sẽ hỗ trợ rất lớn cho bước đường thăng tiến của cô trong công ty thời gian tới đây.

Trong bản tin "Today Show", cô Vasquez cũng nói: "Mọi chuyện bắt đầu diễn ra có phần hơi quá sức và siêu thực đối với tôi".

Trong quá trình tham gia vụ kiện, từng có tin đồn rằng Vasquez và Depp có tình ý, nhưng sự thật là cô đang hẹn hò với một chuyên gia bất động sản có tên Edward Owen (38 tuổi). Mới đây, Vasquez và bạn trai đã bị thợ săn ảnh đeo bám khi họ rời khỏi một khách sạn. Đây có lẽ là điều mà cặp đôi chưa từng trải nghiệm trước đây.

Hiếm có luật sư nào tại Mỹ từng gây sốt diện rộng như Camille Vasquez

Khi đang trong vụ kiện Depp - Heard, cô Camille Vasquez đã gây sốt với truyền thông - công chúng vì những lập luận đanh thép, những câu chất vấn hiệu quả đưa về lợi thế cho Johnny Depp trước tòa. Những động tác thân mật giữa Depp và Vasquez càng khiến nhiều người quan tâm tới nữ luật sư 37 tuổi.

Hình ảnh và những thông tin về Camille Vasquez từng phủ khắp các tờ tin tức, cô bỗng được quảng bá tên tuổi và hình ảnh miễn phí, người ta ngưỡng mộ học vấn và những thành tích trong sự nghiệp của nữ luật sư trẻ tuổi. Camille Vasquez trở thành gương mặt nổi bật nhất, được xem như nhân vật đại diện cho nhóm luật sư tham gia bảo vệ Depp trước tòa.

Khi đang trong vụ kiện Depp - Heard, cô Camille Vasquez đã gây sốt với truyền thông - công chúng (Ảnh: New York Post).

Giờ đây, khi Johnny Depp được xử thắng kiện, kết quả ấy càng tạo thành hiệu ứng khiến sức hút cho nữ luật sư Camille Vasquez. Vasquez đang được xem là ngôi sao trong giới luật sư tại Mỹ ở thời điểm hiện tại.

Vasquez đã tốt nghiệp hai trường Đại học và từng được tạp chí chuyên ngành luật The Best Lawyers in America (Mỹ) nhận định là "nhân vật đáng quan tâm" trong giới luật sư tại Mỹ trong năm 2021 - 2022. Hiện tại, quả thực cô Vasquez đang rất được quan tâm.

Theo tìm hiểu của tờ tin tức New York Post (Mỹ), Camille Vasquez đang nhận được rất nhiều lời đề nghị hợp tác từ các công ty luật, đặc biệt là những công ty có nhiều mối liên hệ công việc với các ngôi sao Hollywood. Hiện tại, trong mắt các ngôi sao Hollywood, không có luật sư nào sáng giá và ấn tượng hơn Camille Vasquez.

Sau khi cô liên tục được đề cập tới trong vụ kiện Depp - Heard, giờ đây, các ngôi sao Hollywood đều biết tới Vasquez. Nắm bắt được tâm lý này, các công ty luật đang thi nhau đưa ra những lời mời hợp tác hấp dẫn để có được cái gật đầu của Camille Vasquez.

Camille Vasquez được đánh giá là nữ luật sư hoàn hảo, cô đạt được vị thế ấn tượng khi chưa qua tuổi 40, cô có ngoại hình ưa nhìn, kinh nghiệm "chinh chiến" dày dặn, nhìn chung, Vasquez là một luật sư rất "có nghề" so với độ tuổi 37 của mình.

Những nguồn tin trong giới luật sư cho New York Post biết rằng đang có nhiều cơ hội mở ra trong sự nghiệp của Camille Vasquez. Cô được đánh giá là nữ luật sư thông minh, bản lĩnh, có chiến thuật đa dạng, hiệu quả. Cách thể hiện ấn tượng của cô trong vụ kiện Depp - Heard đã khiến cô đạt tới một mức độ nổi tiếng hiếm thấy trong giới luật sư tại Mỹ.

Nữ luật sư "cá mập" và bước đường sự nghiệp thênh thang

Kể từ khi vụ kiện Depp - Heard khép lại, Camille Vasquez đã nhận được nhiều lời mời phỏng vấn từ các đài truyền hình. Các bên đều mong muốn có những hợp tác với cô về lâu dài trong các chương trình xoay quanh các vấn đề pháp luật.

Khi bước vào vụ kiện Depp - Heard, Vasquez đang là luật sư làm việc cho công ty luật Brown Rudnick, nhưng với tầm vóc mới mà Vasquez đạt được sau khi bước ra khỏi vụ kiện, công ty mà cô đang làm việc hẳn sẽ phải có những đãi ngộ mới dành cho cô.

Camille Vasquez đã nhận được nhiều lời mời phỏng vấn từ các đài truyền hình (Ảnh: New York Post).

Vasquez hoàn toàn có thể được đẩy lên trở thành thành viên cấp cao trong công ty, là gương mặt đại diện cho hãng luật, là luật sư "cứng cựa" nổi tiếng hàng đầu trong công ty.

Những điều này sẽ đặt cô vào một vị thế hoàn toàn mới, cao hơn hẳn vị thế nhân viên trước đây. Điều này là hợp lý bởi Vasquez đã trở thành luật sư nổi tiếng, hình ảnh của cô hiện có giá trị rất lớn xét về mặt gây dựng hình ảnh và thương hiệu cho công ty.

Luật sư Judd Burstein, người đã cộng tác với nhiều ngôi sao Hollywood nhận xét: "Không một công ty nào mạo hiểm giao một vị trí quan trọng trong một vụ kiện lớn như vậy cho một luật sư mà họ không đặt nhiều niềm tin. Từ trước khi bước vào vụ kiện, cô Camille Vasquez hẳn đã được đặt vào vị thế luật sư đầy tiềm năng trong công ty.

Có hai yếu tố để một luật sư được thăng tiến trong hãng luật và trở thành thành viên cấp cao, thay vì là một nhân sự bình thường. Trước hết, đó là năng lực của họ trong vai trò một luật sư. Thứ hai, đó là khả năng hấp dẫn những khách hàng lớn. Hiện giờ, Camille Vasquez có thể đi tới bất cứ công ty luật nào và đưa ra một thỏa thuận có lợi cho bản thân mình".

Dù công ty mà Camille Vasquez làm việc vốn đã lên kế hoạch để cô có sự nghiệp lớn, nhưng các công ty khác vẫn không từ bỏ hy vọng "câu" được cô sang công ty của họ. Camille Vasquez hiện được xem là "luật sư cá mập" trong đại dương luật sư ở Mỹ.

Các luật sư mà New York Post tìm đến phỏng vấn đều thống nhất ở quan điểm rằng Camille Vasquez có năng lực ấn tượng so với độ tuổi của cô, các kỹ năng trình bày, lập luận, chất vấn trước tòa cho thấy Camille Vasquez là một luật sư hiệu quả, có nghiệp vụ cao và có thể khiến ngay cả những luật sư giàu kinh nghiệm cũng phải cảm thấy e dè khi đối mặt với cô.

Luật sư Camille Vasquez và cộng sự xuất hiện trong "Good Morning America" (Video: GMA).

Nhiều luật sư ngạc nhiên khi biết trước khi tham gia vào vụ kiện Depp - Heard, Camille Vasquez chưa phải thành viên cấp cao trong công ty luật mà cô làm việc.

Hãng luật mà Camille Vasquez công tác chỉ chia sẻ ngắn gọn với giới truyền thông rằng: "Chúng tôi vui vì nhiều người đang nhìn thấy điều mà chúng tôi đã nhìn thấy từ nhiều năm nay, rằng Camille Vasquez là một luật sư ngôi sao.

Chúng tôi luôn tự tin rằng cô ấy có tất cả mọi yếu tố để có thể thành công trong lĩnh vực này. Đó là lý do tại sao cô ấy được giao vai trò quan trọng trong đội ngũ luật sư tham gia vụ kiện lớn lần này, cô ấy sẽ có một tương lai tươi sáng cùng với chúng tôi".

Vào tháng 7 tới đây, tài tử Johnny Depp lại phải ra tòa vì bị một nhân viên làm việc trên phim trường có tên Gregg Brooks tố cáo là có hành vi bạo lực. Công ty luật Brown Rudnick sẽ tiếp tục hợp tác với Depp để xử lý vụ kiện này.

Luật sư Camille Vasquez và cộng sự xuất hiện trong "Today Show" (Video: Today).

Chăm sóc khách hàng từ vấn đề pháp lý cho tới... đời tư

Những cử chỉ thân mật giữa tài tử Johnny Depp và nữ luật sư Camille Vasquez từng gây sốt với truyền thông - công chúng. Người ta từng cho rằng giữa Depp và Vasquez "có gì đó", nhưng cho tới thời điểm hiện tại, có thể khẳng định là giữa hai người họ "không có gì". Dù vậy, câu chuyện này vẫn là một minh chứng ấn tượng cho thấy Vasquez là luật sư giàu chiến thuật đa dạng.

Những tương tác ngọt ngào giữa Depp và Vasquez tại tòa án chỉ là những hành động đã được lên kế hoạch sẵn, để khía cạnh ngọt ngào, dịu dàng, lịch thiệp, pha chút lãng mạn ở Depp được đẩy lên cao, nhằm giúp nam tài tử tạo dựng được ấn tượng tích cực hơn đối với truyền thông - công chúng.

Những cử chỉ thân mật giữa tài tử Johnny Depp và nữ luật sư Camille Vasquez từng gây sốt (Ảnh: New York Post).

Những ấn tượng này hoàn toàn trái ngược với những khắc họa từ phía Heard trước tòa, rằng anh là một người đàn ông lập dị, bạo lực. Thực tế, Vasquez đã dàn dựng một "vở kịch lãng mạn", nhằm đem lại lợi ích tốt nhất cho thân chủ mà cô bảo vệ.

Những chi tiết ngọt ngào, ấm áp giữa Depp và Vasquez sẽ giúp hình ảnh của Depp trong vụ kiện rình rang, mệt mỏi trở nên "mềm mại" hơn, thậm chí, khiến công chúng nhớ lại một Johnny Depp phong lưu, tài tử, từng "đốn tim" phụ nữ.

Nữ luật sư Vasquez và nhóm luật sư bào chữa cho Depp biết rất rõ rằng những cử chỉ của Vasquez và Depp sẽ được phóng viên ghi lại và sẽ xuất hiện trên khắp các tờ tin tức.

Quan sát cách cô Vasquez chăm sóc khách hàng lớn của công ty - tài tử Johnny Depp, người ta thấy rằng cô không chỉ nỗ lực hết sức trong vụ kiện, mà còn nghĩ ra những chiến thuật linh hoạt bên ngoài vụ kiện để đưa lại kết quả tốt cho thân chủ. Điều này cho thấy cô là một luật sư thông minh, chu đáo, và hết lòng vì lợi ích của thân chủ.

Vậy nên không khó hiểu tại sao Vasquez đang được mệnh danh là "luật sư cá mập" khiến các đối thủ của cô trong tương lai phải e dè, còn hiện tại, các bên đều muốn "câu" cô về làm cộng sự.