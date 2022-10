Nữ diễn viên "Trái tim mùa thu" tái hôn ở tuổi 63 sau 3 tháng hò hẹn

Nữ diễn viên Sun Woo Eun Sook cho biết, mối quan hệ của cặp sao được hai bên gia đình ủng hộ. Steit Entertainment - công ty quản lý của nữ diễn viên Sun Woo Eun Sook cho hay: "Sun Woo Eun Sook gặp được mối nhân duyên tốt và tình yêu của họ đã đơm hoa kết trái. Gần đây, hai bên gia đình đã gặp gỡ sau khi cả hai đăng ký kết hôn".

Sun Woo Eun Sook là gương mặt kỳ cựu của màn ảnh xứ Hàn và từng tham gia "Trái tim mùa thu" (Ảnh: Hancinema).

Sun Woo Eun Sook, sinh năm 1959, là diễn viên kỳ cựu của màn ảnh xứ Hàn. Bà có vai diễn đầu tiên vào năm 1978 và dần trở nên nổi tiếng trong thập niên 1980.

Sun Woo Eun Sook từng tham gia nhiều bộ phim truyền hình nổi tiếng của Hàn Quốc như Trái tim mùa thu, Ngôi nhà hạnh phúc, Lời cầu hôn ngọt ngào, Khăn tay vàng...

Năm 1981, nữ diễn viên Sun Woo Eun Sook kết hôn cùng nam diễn viên Lee Young Ha. Tuy nhiên, cặp sao quyết định chia tay sau 26 năm chung sống vào năm 2007. Họ có 2 con trai chung và hai con trai giờ cũng có gia đình nhỏ riêng.

Yoo Young Jae là một phát thanh viên có tiếng của Hàn. Ông kém nữ diễn viên Sun Woo Eun Sook 4 tuổi. Năm 1990, ông gia nhập đài CBS (Hàn Quốc) dưới tư cách phát thanh viên. Một số chương trình tiêu biểu do Yoo Young Jae chủ trì gồm Into The Song của CBS, Yoo Young Jae's Song Show của SBS và Yoo Young Jae's Radio Show của đài Gyeongin. Yoo Young Jae cũng có một cuộc hôn nhân trước đây.

Nữ diễn viên Sun Woo Eun Sook và đồng nghiệp kém 4 tuổi - Yoo Young Jae kết hôn sau 3 tháng hẹn hò (Ảnh: Hancinema).

Theo Chosun, Sun Woo Eun Sook và Yoo Young Jae được một người bạn chung giới thiệu chỉ 3 tháng trước khi quyết định về chung một nhà. Họ thống nhất sẽ không tổ chức đám cưới mà chỉ tổ chức một bữa tiệc nhỏ giới thiệu hai bên gia đình với nhau sau khi nhận được giấy đăng ký kết hôn.

Nữ diễn viên Sun Woo Eun Sook tiết lộ, con trai và con dâu đều ủng hộ bà. Phía gia đình Yoo Young Jae cũng có phản ứng tương tự.

Chia sẻ với truyền thông, nữ diễn viên Sun Woo Eun Sook nói: "Tôi nói chuyện với Lee Young Ha (chồng cũ) vào 3 tuần trước. Anh ấy chúc mừng tôi. Vì biết tôi đã ở một mình trong suốt khoảng thời gian dài nên anh ấy nói một cách thoải mái rằng, tôi đừng lo lắng về con mà hãy tận hưởng cuộc sống và niềm hạnh phúc của chính mình".